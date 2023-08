Nå frir MDG til Venstre: – Velg heller oss!

To uker før valget har protestpartiet Industri- og Næringspartiet (INP) havnet i en vippeposisjon i Oslo. Det viser TV 2s ferske prognose.

Rødgrønn og borgerlig side får begge 29 mandater hver. Samtidig får INP ett.

Dermed kan det bli opp til INP å avgjøre hvem som får sitte med makten i Norges største by.

– På denne målingen må Venstre velge mellom rødgrønt samarbeid, eller samarbeid med Frp og klimafornekterne i INP, sier MDGs førstekandidat i Oslo, Sirin Stav.

Hun håper å lokke Venstre over på rødgrønn side. På den måten kan de sikre et flertall i byrådet sammen med Ap, SV og MDG.

FRIR TIL VENSTRE: Førstekandidat for MDG I Oslo, Sirin Stav. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Hvis miljøpolitikken er viktigst for Venstre, bør de åpenbart forkaste Frp-samarbeid, og søke samarbeid til sentrum-venstre, mener hun.

Stav viser til at Venstres eget ungdomsparti i januar tok til orde for det samme.

– MDG er garantisten mot Frp og INP-makt. Dessverre har ikke Venstre gitt noen tilsvarende garanti, understreker hun.

Venstre på sin side håper heller å lokke MDG over til borgerlig side.

– Vi går til valg på et blågrønt byråd med Høyre og Venstre, og vi har strukket ut en hånd til MDG. Det vil være det beste styret i Oslo, sier førstekandidat Hallstein Bjercke til TV 2.

– Jeg tror både MDG og Høyre bør tenke nytt rundt samarbeid og ikke være så opptatt av de tradisjonelle blokkene, understreker ham.

Utelukker ikke samarbeid

På spørsmål om Oslo Venstre også er villige til å samarbeide med Ap og SV er svaret fra Venstre-politikeren «svært lite sannsynlig». Men han vil ikke stenge døra helt.

– Det er stor politisk avstand, påpeker Bjercke.

– Men det er altså ikke et nei?

– Jeg vil si det er svært lite sannsynlig.

– Men likevel en mulighet?

– Svært lite sannsynlig.

– Er det aktuelt å samarbeide med SV?

– Det er veldig usannsynlig. Det er stor politisk avstand.

– Så selv SV kan du ikke si et klart nei til?

– Jeg kan si at det er svært lite sannsynlig, gjentar Bjercke.

SENTRUM: Førstekandidat for Venstre i Oslo, Hallstein Bjercke, mener Oslo nyter best av et sentrumsorientert byråd. Foto: Bjørnar Verpeide / TV2

Det er dog ett parti Venstre her og nå kan smelle igjen døra for, og det er Rødt.

– Det er jeg helt sikker på, sier Bjercke, og tilføyer:

– Vi må flytte politikken nærmere det liberale sentrum og blokkere fløypartienes innflytelse.

Ap åpner for Venstre-samarbeid

Også sittende byrådsleder Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet er åpen for å få Venstre med på sitt lag. I dag styrer han hovedstaden sammen med SV og MDG.

– Oslo Arbeiderparti kan samarbeide i bystyret med alle partier som gir oss flertall for vår politikk, sier han.

– Er det helt uaktuelt å samarbeide med Venstre?



– Vi har samarbeidet med Venstre om flere saker i de to periodene som har gått. Det er jeg trygg på at vi kan fortsette med.



GJENVALG: Byrådsleder Raymond Johansen går for fire nye år i hovedstaden. Det kan sikres av Venstre. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Til tross for at Venstre på sin side håper å stjele samarbeidspartneren hans MDG, er ikke Johansen særlig bekymret for at partiet vil bytte side.

– MDG har pekt på meg som sin byrådslederkandidat. Det er jeg både glad og stolt over, slår han fast.

SV nøler

I Oslo SV vil de aller helst fortsette som de har gjort de siste åtte årene i byråd.

– SV går til valg på å fortsette dagens samarbeid med MDG og Ap i byråd og Rødt som budsjettpartner og støtteparti.

Det sier førstekandidat for SV i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll, og legger til:

– Vi er åpne for å samarbeide med Senterpartiet dersom det blir nødvendig, sier hun.

Men det kan bli en sårbar «Plan B». I TV 2s ferske prognose får nemlig ikke Senterpartiet et eneste mandat.

VIL FORSVARE: Dersom Sunniva Holmås Eidsvoll får velge, blir det akkurat som før i Oslo. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

INP nekter å avsløre samarbeidsfavoritter

Dersom verken MDG eller Venstre er villige til å bytte side, kan det altså bli opp til INP å avgjøre hvem av dem som skal få være med å styre Oslo.

For INPs førstekandidat Inger Thorbjørnsen gir vippeposisjonen en «skrekkblandet fryd».

– Vi er uerfarne. Vi har ikke den politiske erfaringen som de andre partiene har, eller mange rådgivere rundt oss. Så vi stiller med et politisk handikap, sier hun til TV 2.

Til tross for at INP kan bli avgjørende i Oslo, nekter Thorbjørnsen å avsløre hvem partiet vil peke på dersom de får makt etter valget.

– Måling er måling og valg er valg. Så her vil ingen beslutninger bli tatt før vi ser et faktisk valgresultat.

– Fortjener ikke velgerne å vite hvem dere vil samarbeide med dersom dere havner på vippen?

– Det kan vi jo ikke svare på. Ikke nå. Det kommer an på, sier hun.

GAMECHANGER: INP ligger an til å få viktig vippemakt i flere av Norges byer. Foto: Jonas Been Henriksen / NTB

Raymond Johansen sier til TV 2 at han har «store problemer» med å se for seg et samarbeid med INP.

Men Thorbjørnsen er ikke sikker på om han virkelig mener det.

– Nå sier Raymond at han ikke vil samarbeide med oss, og det gjør jo valget enkelt. Men det kan også være spill fra hans side, slår INP-toppen fast.

For SV derimot er det helt uaktuelt å vurdere et samarbeid med INP.

– Nei, vi samarbeider ikke med klimafornektere, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

INP på sin side avviser at de er klimafornektere.

– Er du enig i at klimaendringene er menneskeskapte?

– Altså noe av det er det. Men det kan jo være naturlige sykluser i historien, sier Thorbjørnsen.