Nå forsvinner koronapasset – men disse landene krever fortsatt bevis

I mai erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) at pandemien var over.

Nå avvikles snart siste rest av koronatiltakene, og denne fredagen, 30. juni står nok en restriksjon for tur.

Da forsvinner nemlig koronasertifikatet - også kalt «koronapasset» - i hele Europa.

Dermed kan man atter en gang reise fritt mellom de fleste land, uten å måtte vise fram et gyldig bevis på at man er vaksinert mot covid-19.

– EUs forordning om koronasertifikat oppheves. Etter dette er det ikke lenger lovgrunnlag for å utstede koronasertifikat i Norge og derfor avvikles det også hos oss, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

VELKJENT: Denne nettsiden var nok et kjent syn for reiseglade nordmenn under pandemien. Nå er det slutt. Foto: Per Haugen / TV 2

Land med restriksjoner

Men selv om koronapasset nå avvikles, er det fortsatt en rekke land som har restriksjoner for å begrense smitte.

Noen av dem krever også gyldig bevis på gjennomført vaksinasjon.

Hva skal man gjøre hvis man planlegger å tilbringe ferien i et av disse landene?

– Det er fortsatt noen land i Afrika, Asia og Amerika som krever dokumentasjon, men disse har tidligere ikke benyttet det Europeiske koronasertifikatet så her må man vise annen type dokumentasjon om det kreves, sier Nakstad.

TV 2 har enn så lenge ikke fått noen liste fra norske helsemyndigheter over hvilke land som fortsatt krever bevis, men The Telegraph har utarbeidet en fersk oversikt basert på informasjon fra det britiske utenriksdepartementet.

Det er kanskje ikke veldig mange nordmenn som planlegger å dra på ferie til disse landene, men FHI har ett råd til koronasertifikat-løse nordmenn som likevel vil reise dit.

– Løsningen er å gå inn på nettsiden «Vaksiner» på helsenorge.no og skrive ut dokumentasjon på hva slags vaksiner du har tatt, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI.

Hun råder ellers nordmenn til å oppdatere seg på reiseråd, via regjeringen sine offisielle sider om emnet.

Her er også utenriksdepartementet sine generelle reiseråd.

RÅD: Assisterande direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Knudsen, råder nordmenn til å skrive ut dokumentasjonen på gjennomført vaksinasjon dersom man skal reise utenfor EU. Foto: Aage Aune / TV 2

Vil videreføre ordning

Selv om europeiske land nå slutter med koronapass, ønsker WHO å videreføre ordningen i en litt annen form.

I starten av juni signerte nemlig WHO-sjef Tedros Ghebreyesus og EUs helsekommissær en avtale som sikret videre samarbeid om en global, digital helsesertifisering.



På sikt skal dette blant annet inkludere digitaliserte internasjonale vaksinekort, forklarte WHO-sjefen.



– Covid-pandemien understreket verdien av digitale helseløsninger for å legge til rette for helsetjenestene, sa Tedros under signeringen i Genève.

Målet er å bidra til å beskytte folk mot helsetrusler, inkludert fremtidige pandemier, og underlette global mobilitet, heter det i en felles uttalelse fra WHO og EU.



SAMARBEID: WHO-sjef Tedros Ghebreyesus under en samling i Geneve i mai. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Norge: – Følger med

FHI-direktør Knudsen sier de følger med på denne ordningen.

– Men det er foreløpig ingen planer om at vi skal knytte oss til dette. Innbyggertjenesten «Vaksiner» på helsenorge.no gir befolkningen i Norge god tilgang til informasjon om egne vaksiner, sier Knudsen.

Nakstad i Helsedirektoratet sier WHO-ordningen kan bidra i bekjempelsen av fremtidige pandemier.

– Å ha tilgang til et trygt og brukervennlig sertifikat for immunitets- og vaksinasjonsstatus vil kunne være viktig ved fremtidige epidemier og pandemier, og slik sett er det fornuftig å jobbe videre med dette. Men for koronaviruset er det ikke lenger et behov for dette i Europa og derfor avvikles ordningen nå.

VARSOM: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet sier viruset ikke har tatt sommerfri. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

«Rolig fase»

Selv om nordmenn fortsatt får covid-19 og blir syke, sier Nakstad at situasjonen er under god kontroll og at man er i en «rolig fase» med få sykehusinnleggelser og lite sykefravær.

– Det er fortsatt noen titalls personer som hver uke får påvist covid-19 ved sykehusinnleggelser, men dette er helt normalt for en sykdom som fortsatt spres gjennom store deler av befolkningen – også i sommerhalvåret, sier han.

– Når befolkningsimmuniteten etter hvert styrkes ytterligere kan det være at viruset tar helt sommerfri i fremtiden, men helt slik er det ikke enda dessverre.