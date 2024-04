Nå forskes det på om den norske roboten «Eve» kan bistå helsepersonell

Den humanoide roboten «Eve» kan navigere rundt mennesker. Nå håper man at den kan bli en assistent for mennesker som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen.

– «Eve», kan du plukke opp nøklene for meg?

Lars Ivar Eilerås ble lam etter en ulykke for noen år siden. Under et opphold på Sunnaas sykehus får han teste roboten «Eve». Han lar roboten blant annet hjelpe til med å plukke opp nøkler fra gulvet, åpne en potetgullpose, og å hente et glass vann.

EN HJELPENDE HÅND: En robot som er sterk i klypa er kjekk å ha om man trenger å få noe plukket opp fra bakken. Foto: Erik Manshaus / God morgen Norge

– Det er utrolig imponerende at den klarer å åpne potetgullposen. Det er noe som jeg, med mine dårlige hender, egentlig ikke har så lett for å gjøre, forteller Eilerås til TV 2.



Det fireårige forskningsprosjektet «HIRo» er i sluttfasen og ledes av Sunnaas sykehus på Nesodden, i samarbeid med det norske robot-selskapet 1X Technologies, Skien kommune og Institutt for energiteknikk.

Nå håper de at roboten på sikt kan fungere som assistent både i helsevesenet og i næringslivet.

Positive til robothjelp

«Eve» blir fjernstyrt av en operatør ved hjelp av VR-teknologi. Målet er at den i framtiden skal kommunisere og utføre oppgaver på egen hånd ved hjelp av kunstig intelligens.

Prosjektleder ved Sunnaas sykehus, Linda Sørensen, tar doktorgrad ved Universitetet i Agder. I den forbindelse er det blitt gjort mange intervjuer med både helsepersonell og pasienter om hva de synes om å ha en robot som kan hjelpe til.

– Det er overraskende positive resultater, forteller Sørensen.

Hun forklarer at hvis helsepersonell kan slippe å gjøre en del av oppgavene, som å løpe og hente utstyr, så kan de bruke mer av sin tid til direkte pasientkontakt.

– Det er virkelig det vi ønsker.

Sørensen bekrefter at flere av pasientene er positive til å ha en robot som assistent. De opplever at terskelen er lavere for å mase eller å være i dårlig humør.

– Roboten bryr seg ikke så mye om du takker og smiler, og du kan ha en dårlig dag – det gjør ingenting for roboten. Flere nevner at det iblant hadde vært godt med en pause fra å ha mennesker rundt seg hele tiden, forklarer Sørensen.

Eilerås forteller at han først var skeptisk til å ha en robot som assistent, men etter å ha blitt mer kjent med bruken av «Eve», tror han at det er en del oppgaver der det kan være enklere å bruke robot.

Biologisk tilnærming

Gründer og administrerende direktør i 1X, Bernt Øyvind Børnich, forklarer hvordan roboten fungerer.

ROBOT: Administrende direktør i 1X, Bernt Øivind Børnich, har lenge jobbet med å optimalisere roboten «Eve». Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

– Det startet med utvikling av motorer som er mye sterkere enn det som tidligere var tilgjengelig i markedet. Det gjør at vi har muligheten til å ha en mye mer biologisk inspirert tilnærming til hvordan man lager roboter.

I dag beveger «Eve» seg ved hjelp av en operatør. Børnich forklarer at roboten etterligner bevegelsene operatøren gjør med sin kropp.

– Her trener vi på veldig mange eksempler på hvordan man kan gjøre oppgaver, og etter hvert skal roboten klare å generalisere det.

Han eksemplifiserer med det å hente vann i et kjøkken. Har roboten sett mange nok kjøkkener og hentet mange nok glass med vann, vil den etter hvert, ved hjelp av kunstig intelligens, kunne gjennomføre handlingen uten en operatør.

GJENNOMBRUDD: Det siste halvåret har «Eve» blitt trent i å utføre en rekke handlinger etter hverandre, for eksempel stegene som kreves for å hente et glass vann. Foto: God morgen Norge

Bare det siste halvåret har selskapet hatt store fremskritt rundt denne prosessen, forklarer gründeren.



– Hvis vi gjør én ting, så vil «Eve» lære. Det å hente vann består av flere ledd som må øves på: å ta glasset ut av skapet, skru på kranen, og å holde glasset under vannstrålen.

– Det største gjennombruddet for oss er at vi har klart å sette sammen en serie handlinger etter hverandre som Eve kan trenes opp til å utføre. Det gir oss en viktig teknologi, sier Børnich.

«Humanoide» og «androide» roboter

Børnich understreker at de skiller mellom det man kaller «humanoide» roboter, som er laget for å kunne gjøre ting i vårt miljø, og det man kaller «androider».

– Androider er intelligente roboter som i stor grad ligner på oss, sånn at man får med seg kroppsspråk og alle de tingene som gjør at man kan jobbe effektivt sammen, sier han.

SKAL LIGNE OSS: «Neo» er en robot som skal kunne utføre oppgaver via stemmekommando. Foto: 1X

Roboten «Eve» har to hjul istedenfor bein – og veier nesten 90 kilo.

Den nye, kommende versjonen «Neo», vil ha to bein, veie 30 kilo og ligne mer på et menneske. Den skal også gjennom kunstig intelligens kunne utføre oppgaver via stemmekommando, og uten operatør.



– I utgangspunktet lager vi ikke roboter for at de skal kopiere mennesker, men mennesker er utrolig flinke til veldig mye. Ofte når man skal jobbe i menneskelige miljøer, ser man at man trenger alle de aspektene som vi har for å kunne gjøre de samme oppgavene, forklarer Børnich.



«Neo» er også den roboten man på sikt tenker skal jobbe ute blant mennesker.

Det er ingen hemmelighet at enkelte frykter et fremtidsscenario der robotene kortslutter eller begynner å handle på egen hånd. Sikkerhet er dermed noe Børnich og kollegene må ta på alvor.

– Sikkerhet er veldig viktig, og noe vi tenker på hele tiden. «Eve» kan kun jobbe i enkelte miljø, mens «Neo» skal kunne falle. Da er det 30 kilo med myk masse som faller. Og den skal kunne ta avanserte beslutninger når den ser omgivelsene, sier gründeren.

GIGANT: Driftssjef Stein Erik Maurice forteller at 1X har inngått et samarbeid med selskapet OpenAI. Foto: Erik Manshaus / God morgen Norge

Driftssjef i 1X, Stein Erik Maurice, forteller at selskapet OpenAI, som står bak den kunstig intelligente chatboten ChatGPT, har fokus på å utvikle kunstig intelligens. Nå har OpenAI inngått et samarbeid med det norske selskapet for å utvikle robotene videre.

Planen er å lage roboter som kan jobbe i menneskelige miljøer, og som kan være trygge og kapable.

– Tanken er at robotene etter hvert skal være tilgjengelig for alle som trenger det, sier Maurice.