Nå fases BankID på mobil ut: – En ny virkelighet

I dag bruker mange BankID på mobil blant annet til å logge seg inn hos Helsenorge, NAV eller i nettbanken. Nå skal tjenesten erstattes, noe som medfører både fordeler og ulemper.

Teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen sier at overgangen handler om brukervennlighet og hensynet til sikkerhet.

– BankID på mobil er knyttet opp til sim-kortet på mobilen din. Dette fører til at du stadig må anskaffe ny ID om du bytter operatør, får nytt sim-kort, eller om du mister telefonen, sier han til God morgen Norge.

BANKID-APP: Nå forsvinner BankID på mobil, mens appen BankID trer i kraft. Foto: Skjermdump BankID

Dette peker han på som hovedårsaken til utfasingen av BankID på mobil, som trer i kraft fra 1. september.

– Nå kan du med større sannsynlighet sitte igjen med én BankID for resten av livet, fremfor å måtte bytte stadig vekk. BankID-appen er et digitalt sertifikat som er tilkoblet deg og din bruker, ikke til mobiloperatøren. Du er derfor ikke avhengig av å ha telefonen og du kan logge inn via flere plattformer. Dette er en bedre og mer sikker løsning.

En gradvis overgang

Teknologieksperten forklarer at det så langt er rundt én million nordmenn som har aktivert BankID-appen, men understreker at overgangen vil foregå gradvis.

– Utfasingen vil ta lang tid. De fleste vil ha tilgang til BankID på mobil en stund fremover, men noen må forholde seg til en ny virkelighet allerede nå, sier han og fortsetter:

– Det betyr at dersom du havner i en situasjon hvor du må anskaffe ny ID, og dette skjer etter at banken din har stoppet ny aktivering på mobil, vil du miste tilgangen til funksjonen. Da må du velge mellom app eller kodebrikke som alternativ. Dette gjelder også for de som ikke har BankID på mobil fra før.

LANGSOM OVERGANG: Teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen forteller til God morgen Norge at overgangen fra BankID på mobil til BankID-app vil foregå langsomt. Foto: God morgen Norge

Det er selskapet BankID BankAxept som har utviklet den nye fellesløsningen for ID-appen. Samme selskap står også bak betalingstjenesten Vipps.

Nygård-Hansen forklarer også at appen har en ny funksjon.

– I tillegg til en standard ID har vi også lagret mer info om blant annet brukerens adresse. Dette gjør at man ikke bare kan bruke BankID til innlogging, men også som digital signatur.

Flere utfordringer

Appen skal altså gi forbrukerne bedre brukervennlighet og større sikkerhet. Men da teknologijournalist Vilde Horvei fra Tek.no skulle teste appen, sto utfordringene i kø.

Hun skulle skrive en enkel guide til hvordan man tar BankID-appen i bruk, men forteller til God morgen Norge at dette ikke ble så enkelt likevel.

KNOT: Vilde Horvei beskriver til God morgen Norge at registreringen i den nye BankID-appen bød på utfordringer. Foto: God morgen Norge

– I utgangspunktet er appen intuitiv, enkel og fin, men problemene oppsto da jeg ikke husket mitt personlige passord. Også har jeg ikke bare én bank, noe som førte til knoting med ulike sertifikater. I tillegg må man vente en hel time før appen aktiviseres, forteller Horvei.

Nygård-Hansen mener at utfordringene i seg selv ikke nødvendigvis er så negative.

– Selve registreringen tar hensyn til sikkerheten, da man må vente en time før man kan aktivere den, men dette er gjort som et sikkerhetstiltak, sier han.

Tilbudet er ikke tilgjengelig for alle

Horvei peker ut særlig én ulempe som sentral. Hun er tilknyttet flere banker, men noen av landets største banker tilbyr ikke tjenesten i det hele tatt.

Nordea, SpareBank 1 og Danske Bank bruker egne apper fremfor BankID-appen.

Nygård-Hansen håper at tilgjengeligheten vil bli større.

– Jeg håper jo at flere banker vil følge etter. Det vil jo bli enklere om flere tilbyr den samme løsningen.

Ny familieaktivitet?

Om du er én av dem som synes at overgangen virker komplisert, kan teknologieksperten fortelle at kodebrikken vil bestå og fungere som et alternativ.

– Det er selvfølgelig de som vil synes at det hele er frustrerende. Vi har en tendens til å frykte det ukjente, men det at vi gjør denne endringen en gang, fremfor å endre kode hver gang du bytter sim-kort, er en stor trygghet i seg selv. Også vil kodebrikken fortsatt være et alternativ, den står ikke i fare for å bli faset ut.

Han kommer også med en oppfordring til en ny familieaktivitet.

– Kanskje du må samle hele familien en kveld og sammen logge inn i appen, og etter dette er du fiks ferdig.

Etter noe knot ble også Horvei optimistisk.

– Da jeg til slutt fikk logget inn, er appen veldig enkel å bruke, kanskje til og med enklere enn BankID på mobil. Men man må huske på sitt personlige passord, og som sagt er ikke alle bankene med på endringen, avslutter hun til God morgen Norge.