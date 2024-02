Nå faller habilitetsdommen

* Daværende kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) varslet 20. juni 2023 at hun hadde vært inhabil da hun utnevnte en venn til styreverv i Wergelandsenteret. Hun erkjente å ha gjort «alvorlige feil».

* 23. juni gikk kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) av fordi hun hadde tildelt viktige verv til venner. Hun avviser at hun hadde til hensikt å bryte reglene.

* 21. juli gikk forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) av fordi han hadde kjøpt aksjer i selskaper han behandlet kontrakter for i regjering. Det dreide seg om aksjer i Kongsberg-gruppen.

* 30. august ble det kjent at utenriksminister ektemannen til Anniken Huitfeldt (Ap) hadde handlet aksjer uten at hun var kjent med det, noe som hadde vært et brudd på habilitetsreglene. Huitfeldt gikk av som utenriksminister i oktober, noe regjeringen avviste var direkte knyttet til habilitetssaken.

* Dagen etter ble det kjent at Høyre-leder Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes hadde kjøpt og solgt aksjer mens kona var statsminister. Omfanget av denne aksjehandelen ble imidlertid først kjent utover høsten. Finnes har siden lovet å slutte med handel med enkeltaksjer og finansielle instrumenter.

* Disse sakene er gjennom mange måneder blitt gjennomgått av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som i dag legger fram sin konklusjon.