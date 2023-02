Nå faller dommen mot Johny Vassbakk (52)

Klokken 10 leser fagdommer Arne Viste opp domstolens konklusjon etter den historiske rettssaken som ble avholdt i Haugaland og Sunnhordland tingrett i fjor høst.

Den omfattende bevisførselen strakte seg over halvannen måned, og kulminerte med at statsadvokatene i Rogaland la ned påstand om at Johny Vassbakk skal dømmes til 17 års fengsel.

ADIMINISTRATOR: Fagdommer Arne Viste i Haugaland og Sunnhordland tingrett administrerte retten under hovedforhandlingen i høst. Foto: Frode Sunde/TV2

De mener det er bevist at det var han som sto bak drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy i 1995.

DNA avgjørende

Under rettssaken ble alt fra politiets mangelfulle etterforskning innledningsvis til Vassbakks såkalte modus og seksuelle preferanser belyst.

Partene har vært rykende uenige om det meste, men både påtalemyndigheten og forsvaret er omforent om én ting:

ÅSTED: Dette bildet ble hyppig omtalt under rettssaken. Forsvarerne mener det viser manglende åstedsdisiplin fra politiet og krimteknikerne. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Saken står og faller på bevisverdien av et DNA-funn som knytter Vassbakk til åstedet.

DNA-funnet er gjort på utsiden av Tengs' strømpebukse. Det er ikke snakk om en fullstendig profil, men en såkalt Y-profil.

Men gjennom avanserte statistiske metoder og et omfattende slektsgranskningsprosjekt mener påtalemyndigheten at retten kan utelukke at Y-profilen tilhører noen andre enn 52-åringen.

Kontaminering og oversmitte

Vassbakks forsvarere har på sin side anført at politiets etterforskning ikke inneholder opplysninger som gjør at domstolen kan slå fast at DNA-funnet havnet på offeret i forbindelse med selve drapshandlingen.

De mener det kan ha havnet på Tengs via såkalt kontaminering eller oversmitte.

Vassbakk, som nekter enhver befatning med saken, var en kjent figur i lokalmiljøet på 1990-tallet og var ofte i politiets søkelys. På 1980- og 1990-tallet ble han domfelt en rekke ganger.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen er én av to forsvarere for Johny Vassbakk. Foto: Frode Sunde / TV 2

Under rettssaken åpnet forsvarerne for at politiets hyppige kontakt med Vassbakk og manglende åstedsdisiplin kan ha ført til at Y-profilen ble avsatt på strømpebuksa.

Alternativt mener de det ikke kan utelukkes at det var kontakt mellom offeret og deres klient i forkant av drapet, for eksempel ved at de var på samme bowlinghall, satt i samme bussete eller at 17-åringen haiket med Vassbakk.

Ba om frifinnelse

Forsvarernes påstand var at Vassbakk skulle frifinnes.



Subsidiært ba de om at straffen ble satt til 16 års fengsel, dersom domstolen likevel besluttet å dømme deres klient.

Uansett utfall er det ventet at det kommer til å bli en ankeforhandling i Gulating lagmannsrett i Stavanger.

I helgen uttalte forsvarer Stian Kristensen til TV 2 at det ikke finnes noe scenario der Vassbakk domfelles, uten at han kommer til å anke.

– Nei, dette står ikke på straffutmålingen. Han har hele veien stått fast på at han ikke har noe med drapet å gjøre, så det er ingen tvil om at han vil anke om han domfelles, sa Kristensen.

En ny runde i retten er allerede berammet til høsten.