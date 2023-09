– Det var en spontanreaksjon, for nå er vi møkka lei at MDG forsøpler klimadebatten, sa Owe Ingemann Waltherzøe (INP) til TV 2 da de første resultatene fra kommunevalget tikket inn. På landsbasis ligger partiet an til å få en oppslutning på 2,6 prosent.

Men det var ikke bare Industri og Næringspartiet som kunne juble mandag kveld. Like før midnatt var det full jubel i Høyres hus.

Foto: Fride Sørensen / TV2

Foto: Thomas Evensen / TV 2

– For første gang siden 1924 heter landets største parti Høyre, sa Erna Solberg (H) fra talerstolen.

Foto: Fride Sørensen / TV2

Det er 99 år siden Arbeiderpartiet ikke var Norges største parti.

Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Det er ikke godt nok. Ambisjonene er større. Vårt mål er selvfølgelig å være landets største parti, uttalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fra talerstolen.

Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Det var en spent stemning i Miljøpartiet De Grønnes leir før de fikk det som viste seg å være skuffende tall.

Foto: Fride Sørensen / TV2

De var forberedt på dårlige tider for partiet, men holdt motet oppe med en «bli kjent-bingo».

Foto: Fride Sørensen / TV2

– Vi er på en del av disse, ja. Amalie har en surdeig som heter Erna, sier Maia (venstre).

– Sure Erna, svarer Amalie (midten).

Foto: Fride Sørensen / TV2

– Vi ligger an til å gjøre vårt beste lokalvalg på 20 år. Ja, vi står faktisk bergstøtt, sa SV-leder Kirsti Bergstø til den rødgrønne salen på Rockefeller etter at de første valgresultatene var klare.

Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Videre fortalte hun salen at startskuddet for å slå tilbake høyrebølgen, gikk allerede i kveld, og ba de fremmøtte SV-erne om se fremover.

Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt, erkjenner på Rødts valgvake at valget ikke gikk så bra som hun håpet på.

Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Jeg skjønner at det er mange som er litt skuffa i dag. Når Høyre for første gang på 100 år blir største parti, da har vi en viktig jobb å gjøre, sier hun.

Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Sneve Martinussen takker alle som har stemt på Rødt, og lover at de skal merke at partiet finnes.

Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Fremskrittspartiet ligger an til å få 11,4 prosent. Det er en økning på 3,2 prosent fra lokalvalget i 2019.

– Dette er ikke slutten. Dette er starten på at vi skal ta Norge fremover, sa Listhaug til full jubel i salen.

Foto: Sveinung Kyte / TV 2

På Senterpartiets valgvake i Høymagasinet brøt det ut jubel til tross for at partiet går kraftig tilbake sammenlignet med forrige valg.

– Vi er ikke fornøyd med valget, men det er på linje med det vi før kalte vårt beste valg, sier leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum.

Foto: Aage Aune / TV 2

TV 2s prognose som ble publisert klokken 21 viste at Venstre lå an til å få 5,0 prosent oppslutning på landsbasis.

– Vi ser gode enkeltresultater i hele Norge, sa Venstres nestleder Abid Raja til TV 2.

Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Ifølge TV 2s ferskeste valgprognose får Kristelig Folkeparti (Krf) en oppslutning på 4 prosent.

Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Jeg tror dette partiet ikke har en død fremfor seg, men har virkelig en framtid i norsk politikk, sa partileder Olaug Bollestad mandag kveld.