Nå er våren her

Mandag 20. mars, nøyaktig klokken 22.24, inntreffer vårjevndøgn.

Da står solen står rett over ekvator, og hele verden får omtrent like lang dag som natt.

Dermed går startskuddet for sommerhalvåret, selv om denne ukens værmelding ikke bærer bud om det samme.

Vårjevndøgn er 20. eller 21. mars hvert år, akkurat som at høstjevndøgn inntreffer enten 22. eller 23. september.

VÅRJEVNDØGN: Bildet illustrerer hvordan jorden beveger seg i forhold til solen. Foto: TV 2

Solkysten i Finnmark

Det er enkelte forskjeller i mengden sol som deles ut, også under vårjevndøgnet. Jo nærmere polene du kommer, jo lenger er dagene.

Mens for eksempel Oslo har 12 timer og 11 minutter sol 20. mars, har Hammerfest 12 timer og 16 minutter.

Befolkningen på den vesle øystaten Kiribati på Ekvator må nøye seg med 12 timer og 7 minutter.

Årets første soloppgang

Dette skyldes blant annet at lyset bøyer seg på vei inn i atmosfæren – som kort fortalt gjør at lyset er synlig i Norge før solen egentlig er over horisonten.

Nissen kan også glede seg over årets første og eneste soloppgang i disse tider.



På Nordpolen går nemlig sola kun opp én gang, rundt vårjevndøgn. Da blir den oppe frem til høstjevndøgn.

