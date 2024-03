Nå er kongefamilien i Holmenkollen

KONGELIGE: Kongefamilien er på plass i Holmenkollen. Tidligere dronning av Danmark, Margrethe er også med. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2.

Men en spesiell person uteblir under årets skifest.

Den tradisjonsrike folkefesten i Holmenkollen er i gang.

Nå er nesten hele kongefamilien på plass.

Dronning Sonja, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus kom sammen.

Tidligere dronning av Danmark, Margrethe, er også å se på kongetribunen.

Kronprins Haakon ankom folkefesten i Holmenkollen allerede i 10-tiden.

Han kom sammen med Oslo-ordfører Anne Lindboe (H) og prinsesse Astrid, fru Ferner.

KOM TIDLIG: Kronprins Haakon ankom Holmenkollen tidligere lørdag. Foto: TV 2

– Historisk

TV 2s kongehusekspert, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen forteller at det er et historisk sus over kongefamilien og skifesten i Holmenkollen.

– Kong Haakon, dronning Maud og kronprins Olav var til stede ved hopprenn i Holmenkollen allerede i 1906, sier han.

KOMMENTERER: Ole Jørgen Schulsrud-Hansen er historiker og vår kongehusekspert. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2.

Da hadde den ferske kongen vært Norges regent i mindre enn et år.

– Så dette er en veldig historisk tradisjon for kongefamilien å være til stede her, sier Schulsrud-Hansen.

TIL STEDE: Kong Haakon og Dronning Maud på Kongetribunen i 1910. Fotograf: Ukjent, De kongelige samlinger Les mer SKIGLAD: Kronprins Olav med hoppski i kadettuniform, 1922. Foto: Sport & General Press Agency Ltd., De kongelige samlinger Foto: repro: Jan Haug Les mer FULGTE MED: Kronprins Harald, Kronprinsesse Sonja og Kong Olav i Holmenkollen, 1969/70. Foto: Det kongelige hoff, Oslo Les mer TIDLIG KRØKES: Kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og Dronning Sonja i Holmenkollen i 2005. Foto: Ørn E. Borgen/NTB Les mer SKIGLAD: Kong Harald leiet barnebarnet prinsesse Ingrid Alexandra i 2008. Foto: Heiko Junge/NTB. Les mer GLADE: Marius Høiby og kong Harald på skifest i 2014. Foto: Foto: Berit Roald / NTB. Les mer

Spesiell person mangler

En spesiell person uteblir likevel i år. Kong Harald ligger fortsatt innlagt på Rikshospitalet, etter infeksjonen han fikk i Malaysia.

Dermed har kronprinsen regent-rollen også på dette arrangementet.



– Det er ikke første gang Kronprinsen er i Holmenkollen i kongens sted, men det hører til sjeldenhetene at kongen ikke er til stede, sier kommunikasjonssjef ved Slottet, Guri Varpe til TV 2.

– Kommer kongen til å følge med på folkefesten på TV fra sykehuset?

– Det er velkjent at kongen har en stor idrettsinteresse og følger med på øvelser der nordmenn deltar, svarer Varpe.

At kronprinsen er på plass i Holmenkollen som regent, er god trening for framtiden, mener Schulsrud-Hansen.

– Dette blir en del av jobben hans, når han en gang i framtiden blir monark, sier han.

Han mener det passer bra at kronprinsen allerede er interessert i sport.

– Han er en veldig sportsinteressert type.

– Sportsidiot

Kongehuseksperten forteller at kongefamilien har et veldig godt forhold til skirennene i Holmenkollen.

– Bildene vi ser fra Holmenkollen er blant de mest personlige man finner. Når de er på denne folkefesten har de liksom ikke «guarden» oppe på samme måte.

Særlig kong Harald er en ivrig tilskuer.

– Kongen har omtalt seg selv som en sportsidiot, sier Schulsrud-Hansen.