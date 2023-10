Nå er hun enda mer populær som Erna-erstatter

«Erna Solberg er leder i Høyre, og det pågår ingen lederdiskusjon i partiet.»



Det skriver Ine Eriksen Søreide i en e-post til TV 2.

POPULÆR: Ine Eriksen Søreide. Foto: Per Haugen / TV 2

TV 2 har spurt Søreide hva hun synes om at Kantars ferske måling for TV 2 avdekker at hun er den klart foretrukne kandidaten til å overta som partileder i Høyre.

Hele 26,8 prosent av velgerne mener Søreiide bør overta partiet.

Det er en økning hvis vi skjeler til TV 2s undersøkelse for to uker siden der 23 prosent svarte at de foretrakk Søreide.

Det vil hun altså ikke snakke om.

Søreide er i dag leder av Stortingets forsvars- og utenrikskomité og har sittet på Stortinget for Høyre i snart 22 år. I Erna Solbergs regjeringstid var hun først forsvarsminister fra 2013 til 2017 og deretter utenriksminister frem til regjeringen gikk av i 2021.

En økning i favør av Søreide kommer også fra Høyres egne velgere, der en tredjedel (33,2 prosent) foretrekker henne som etterkommer ifølge TV 2s måling.

Ved forrige måling var det 1. nestleder Henrik Asheim som sto ut som en god nummer to, med 11,5 prosent, etter Ine Eriksen Søreide. På dagens ferske måling er det derimot tidligere nestleder Jan Tore Sanner som seiler opp som nest mest populær. Denne runden får Sanner 12,5 prosent, en økning på 5,5 prosentpoeng.

ØKER: Jan Tore Sanner gikk av som nestleder for Høyre i 2022. Likevel er det flere som ønsker at han skal ta over etter Solberg, enn de nåværende nestlederne. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Sanner har sittet på Stortinget siden 1993 og har vært kommunal- og moderniseringsminister, kunnskapsminister og finansminister under Erna Solberg.

Blant Høyre-velgerne er det fortsatt dødt løp mellom Jan Tore Sanner og Henrik Asheim på TV 2s måling.

Hverken Sanner eller Asheim vil kommentere TV 2s måling.

Solberg positiv til Søreide

På spørsmål om Ine Eriksen Søreide er en egnet lederkandidat, er Erna Solberg tydelig.

– Ja, absolutt. Akkurat som de andre dere har spurt om også er egnede kandidater. Det er flinke, dyktige folk og jeg er glad for at vi har mange som kan ta over etter meg, sier Solberg.

DYKTIG: Erna Solberg mener Ine Eriksen Søreide er en egnet kandidat til å ta over Høyre etter henne selv. Søreide var både utenriksminister og forsvarsminister i Erna Solbergs regjeringer fra 2013-2021. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Solberg tror lang fartstid som statsråd kan ha utslag for hvor populære de forskjellige potensielle kandidatene er i TV 2s måling.

– Det er sånn at har du vært statsråd i åtte år så er du nok mer kjent enn om du har vært statsråd i noen få år. Så tenker jeg at det er partiet som skal velge, det er ikke jeg som skal peke på, sier Solberg.

– Har du sagt til de potensielle etterfølgerne at de må begynne å gjøre seg klare?

– Det har jeg sagt i mange år, til alle som er potensielle etterfølgere.

– Men haster det mer nå?

– Det har jeg ikke tenkt å spekulere i nå, sier Solberg.