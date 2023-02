Nå er det slutt på fancy gallamiddager

Øystein Olsens siste tale som sentralbanksjef ble akkompagnert av sjøkreps og rosastekt kalv på i den ærverdige speilsalen hos Grand Hotel, under en stivpyntet gallamiddag.

Den nye sentralbanksjefens første årsmiddag er annerledes.

Nå er middagen lagt til mathallen Vippa, der det serveres gatemat som fish & chips, piroger og kinakål.

– Mye er likt, og vi er veldig stolte av å videreføre den tradisjonen som nå vel går tilbake til 1922 med sentralbanksjefens årstale, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til TV 2.

PÅ PLASS: Siv Jensen er en av de rundt 300 gjestene i mathallen på Vippa torsdag kveld. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Og så er det naturlig med litt fornyelse, når vi etter flere år med pandemi for første gang kan avholde dette arrangementet slik det bør igjen. Og da var Vippa et naturlig valg.

Mathallen gir de rundt 300 gjestene større mulighet til å mingle, mens de forsyner seg av mat fra en internasjonal meny.

GALLAMIDDAG: Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, kringkastingsrådets leder Julie Brodtkorb og sentralbanksjef Øystein Olsen i forbindelse med middagen på Grand Hotel etter sentralbanksjefens årstale i 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB

Gallamiddagen har tradisjonelt vært forbeholdt finans- og samfunnstopper. I fjor besto gjestelisten av blant andre Johan H. Andresen, Kristin Skogen Lund, Anders Opedal, Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.

I år er den utvidet med representanter fra studentforeninger, ungdomspartier og frivillige organisasjoner.

Bord ti skiller seg ut som spesielt topptungt.

I GODT SELSKAP: Studenten Dinogen Uruthiran sitter på bord med blant andre Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, konsernsjefene i to av Norges største selskaper og LO-sjefen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Her finner vi statsminister Jonas Gahr Støre og forgjengeren Erna Solberg, samt LO-sjefen Peggy Hessen Følsvik, konsernsjefene Anders Opedal (Equinor) og Kjerstin Braathen (DNB) – og Dinogen Uruthiran fra Norges Handelshøyskoles studentforening.

– Det er veldig, veldig stas. Jeg var beæret nok bare over å få lov til å være her i kveld, og når jeg får den muligheten i tillegg, betyr det ekstra mye, sier Uruthiran til TV 2.

– Jeg ser frem til en veldig fin kveld, sier han med et bredt smil.

Roser talen

Middagen etterfulgte Ida Wolden Baches første årstale som sentralbanksjef. De gjestene på Vippa som TV 2 snakker med, er imponert over talen.

IMPONERT: Jonas Gahr Støre synes talen til Ida Wolden Bache var svært god. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Jeg synes dette var en veldig interessant og viktig gjennomgang av hva inflasjon er. Jeg tror vi er et par generasjoner i Norge som ikke har hatt inflasjon som en utfordring i politikken, i familier som skal betale regninger og bedrifter som skal investere, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Sentralbanksjefen gir her en god historisk fremstilling av hvor viktig det er at vi får prisene ned, konstaterer han.

Tidligere finansminister Siv Jensen er også full av lovord.

– Det var en veldig god tale. Vi er inne i en helt annen tid enn hennes forgjengere har håndtert. Jeg synes hun på en veldig pedagogisk måte viste de vanskelige valgene som sentralbanken må ta, sier Jensen til TV 2.

Historisk sus

– For ett år siden var diskusjonen om det var Jens Stoltenberg eller Ida som skulle bli sentralbanksjef. Det er ingen tvil om at både Nato og Norges Bank har fått en dyktig leder i den vanskelige tiden vi er i, sier stortingspresident Masud Gharahkhani.

Han skal holde tale mot slutten av middagen. Det er tradisjon at statsministeren og stortingspresidenten holder denne talen annethvert år.

SKAL TALE: Masud Gharakhani er glad for at middagen er flyttet til Vippa. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Gharakhani kommer til å fokusere på at årsmiddagen er lagt til nettopp mathallen Vippa.

– Da dette bygget kom på plass, var det et sukkerlager. Da var det både olje- og matvarekrise. Prisene gikk opp. Kong Olav valgte å ta trikken fordi bensin var dyrt og vanskelig å få tak i. Jeg tenker at det er symbolsterkt at vi velger dette stedet og ikke Grand Hotel.

GARDEROBETELTET: Dette røret sørger for varme i garderobeteltet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Han synes også at det er «kult og viktig» at man har utvidet gjestelisten.

– Det er både ungdomspolitikere og unge grundere her. Som sentralbanksjefen sa, er veien videre fornybar. Så å få nye folk til bords, trengs i den tiden vi er.