– Nå er det påskestemning

– Ut og nyt så lenge det varer, oppfordrer Anders Skoglund, turveileder i Bergen og Hordaland Turlag.

Han ser frem til ei helg med litt sol og flotte forhold i fjellet.

UT OG NYT: – Selv om det kanskje er kortvarig, er det bare deilig med litt sol, sier Anders Skoglund, turveileder i Bergen og Hordaland Turlag. Foto: Privat

– Det går nesten an å sitte ute i solen og kose seg nå. Det er rene påskestemningen nå, forteller han.

På Fløyen og i fjellene rundt Bergen ligger det nå nypreparerte skiløyper og venter på folk.

– Du vet at det pleier å være mye sutring når det snør her i Bergen, men så snur det fort. Da er det kjekt å se alle de som finner frem skiene. Det er godt å se at man bruker mulighetene når den først kommer, sier Skoglund.

– Hva skal du selv gjøre i helgen?

– Jeg skal dra til Voss for å gå på langrennsski. Der blir det kaldt og fint, forteller han.

Fløyen i Bergen bader i sol.

– Jeg tar en kort studiedag og kommer meg ut for å nyte det fine været så lenge det varer, sier Ida Lindberg, medisinstudent i Bergen.

– Det er første gang vi skal på ski her oppe på flyen i år, så vi må se om vi klarer å finne løypene, sier Anette Vargas og venninnen Kristine Sudmann, mens de nyter noe varmt å drikke og ei pølse med brød.

NÅ KOSER VI OSS: Venninnene Anette Vargas og Kristine Sudmann tar en lite matpause i sola. Foto: Frode Hoff/ TV 2

Men du må være raskt ute for å kunne nyte dette været, for det går fort over.

– Allerede i løpet av helgen vil det skye til. Det kan også komme litt snø av og til, men det blir også gløtt av sol. Drar du lenger sør i retning mot Rogaland, så blir det mer snø og vind, sier Beathe Tveita, vakthavende meteorolog ved StormGeo.

Det er som vanlig kontraster når det gjelder været i dette landet.

Utfordrende kjøreforhold

Ser man på helgen, ligger det nå et lavtrykk utenfor kysten av Troms som sender inn noen snøbyger fra omtrent Vestfjorden til Troms. Det vil bli vind opp i kuling lokalt i nord.

GODE SKISPOR: Det er kjørt opp masse skispor i fjellet og det er flotte forhold nå i helgen. Bildet er fra Fløyen i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Lavtrykk ligger også ved De britiske øyer og gir øst-sørøstlig kuling til Sør-Norge og tilhørende front gir litt snø som brer seg nordover mot Sognefjorden, nordover i fjellet, og nordover på Østlandet, sier Tveita.

Apropos vind.

I Lofoten i Nordland startet fredagen og inngangen til helgen med kaos i form av snø, vind og dårlig sikt. Eller som man sier i Nord-Norge: mye «fokk å råkk».

Brøytebilsjåfør Magnus Hansen i Holdahl Maskin og Transport på Gravdal i Lofoten hadde store problemer med å holde veiene åpne fredag formiddag.

– Det er ekstremt krevende. Det fyker overalt. Det tar bare noen minutter, så ser det like ille ut igjen. Det er krevende å være ute i dag rett og slett, sier Hansen.

I løpet av 20 minutter gikk det to skred på to forskjellige steder. Biler ble sittende fast, og folk kom seg ikke ut.

MYE SNØ: Slik så det ut utenfor en bilforhandler på Leknes i Lofoten fredag morgen. Foto: Rune Liland

Både fly og fergeavganger ble innstilte.

– Lofoten har hatt et lavtrykk hengende over seg. Dette skal etter hvert svekkes mot nordøst. Det betyr at for Nordland sin del så vil det avta og det vil bli bedring. Sør i Nordland vil det bli nokså fint vær i helgen, sier Tveita.

– Hva med været videre nordover?

– For Troms og Finnmark vil det komme noen snøbyger igjennom helgen. Når lavtrykket passerer så vil vinden kunne komme opp i kuling, men det er ikke noe dramatiske værforhold å snakke om. Utover i neste uke igjen vil vinden kunne øke på i Nord-Norge, sier Tveita.

Værvinneren

Slik det ser ut nå er det Midt-Norge som blir den store værvinneren.

– Her blir det store perioder med oppholdsvær og sol. Men man må være oppmerksomme på vind fra øst som kan komme opp i kuling. Den vinden er gjerne litt ubehagelig, forteller hun.

Fremdeles veldig kaldt i indre strøk i sør, med 20-30 minusgrader i grensetraktene og på fjellet. Den gode nyheten er at det blir mindre kaldt enn sist døgn.



Beveger vi oss til Sør-Norge, så vil det sent i kveld komme noen snøbyger som trekker innover Sørlandet og videre nordover.

MJØSA: Flere steder i Innlandet har det vært temperaturer ned mot 20 - 30 minusgrader det siste døgnet. Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

– På Vestlandet er det Rogaland som får mest nedbør i form av snø. Kanskje opp mot 20 centimeter fra lørdag til søndag morgen. Etter det blir det mindre mengder.

– Det vil blåse en del på Hardangervidda og sørover. Det betyr snøfokk og dårlig sikt enkelte steder i fjellet. Men også Sør- og Østlandet får snø, men i mindre mengder. Kanskje 5-7 centimeter, sier Tveita.

Selv om det er påskestemning i Bergen i dag, er det ikke Vestlandet som blir værvinneren.

– Nei, det blir nok sør i Nordland, Trøndelag og Møre- og Romsdal, forteller hun.

Men tanke på ekstremværet «Ingunn» som herjet langs kysten i store deler av Norge, er det greit med en liten pause og en rolig helg.

– Litt påfyll av snø blir det nok en del plasser i tillegg til litt vind, men dette tåler vi godt, sier Tveita.

Dette er prognosene for helgen:

Longyearbyen:

Skyet til halvskyet oppholdsvær. Øst-sørøstlig bris, om morgenen opp i frisk bris. Uendret temperatur, rundt 10 minusgrader.

Finnmark og Troms:

Lettskyet i Vest-Finnmark, i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda skyet til halvskyet oppholdsvær. Sør-sørøstlig opp i liten kuling 12 utsatte steder.

I Troms skiftende skydekke, utover ettermiddagen kan det trekke inn noen snøbyger fra sørvest-vest. Sør-sørvestlig opp i liten kuling 12 utsatte steder, opp i stiv kuling 15 om morgenen.

Stigende temperatur i Øst-Finnmark, men fremdeles kaldt med 15 minusgrader eller lavere i Finnmark og indre strøk av Troms. I ytre strøk av Troms også ned mot 10 minusgrader.

Nordland:

Skiftende skydekke fra Bodø og nordover, periodevis litt sol. Snøbyger i Lofoten/Vesterålen, og noen byger kan også trekke sørover mot Bodø og østover på indre strøk. 5-10 minusgrader flere steder, mindre kaldt i ytre strøk.

Lenger sør lettskyet pent vær og kaldere med 10-20 minusgrader på indre strøk. Bris omkring sør, først på dagen lokalt opp i frisk bris 10 eller liten kuling 12.

Trøndelag og Møre og Romsdal:

Halv- til lettskyet til dels pent vær, men i indre strøk sør av Trondheimsfjorden skyet til halvskyet oppholdsvær, og i Møre og Romsdal noe tilskyende fra sør utover ettermiddagen. Øst-sørøstlig bris, i Møre og Romsdal økende til frisk brisk 10 utsatte steder utover ettermiddagen, i Trøndelag liten til stiv kuling 15 i utsatte kyst- og fjordstrøk.

LILLEHAMMER: Det gjelder å kle seg godt om man skal ut en tur i kulden. Dette bildet er fra Storgata fredag ettermiddag. Foto: Harald Chr. Eiken/ TV 2

Fremdeles veldig kaldt i indre strøk i sør, med 20-30 minusgrader i grensetraktene og fjellstrøk, men mindre kaldt enn sist døgn. Ellers 10-15 minusgrader, men kun få minusgrader i ytre strøk.

Vestlandet sør for Stad:

Stort sett skyet, men periodevis halvskyet nord for Sognefjorden. I Rogaland periodevis snø, og utover ettermiddagen kan det trekke litt snø nordover mot Sognefjorden. 10-20 centimeter kan det komme lokalt i Rogaland. Østlig bris, frisk bris utsatte steder, liten til stiv kuling utsatte steder fra Hardanger og sørover med lokalt kraftige vindkast.

UTSIKT: Det er ikke hver dag at turstiene som besøker Bergen får opplevede slikt vær fra toppe av Fløyen Foto: Frode Hoff/ TV 2

Helt sør i Rogaland kan hende vind opp i sterk kuling 20. Mindre kaldt grunnet skyer som trekker inn fra sør, men fremdeles minusgrader i ytre strøk og ned mot 10-20 minusgrader på indre strøk og i fjellet.

Sør- og Østlandet:

Stort sett skyet, men i nordlige fjell- og dalstrøk mulighet for gløtt av sol først på dagen. Periodevis snø på Sørlandet, i Vestfold og i fjellet fra Hardangervidda og sørover om morgenen, utover lørdag formiddag brer snøen seg nordover på Østlandet og nordover i fjellet. Nord for Mjøsa trolig opphold frem til rundt klokken 16. På Sørlandet og i Vestfold lokalt 5-10 centimeter snø.

På Sørlandet øst-nordøstlig stiv kuling ved kysten og i fjellet, opp i sterk kuling i Agder, og kan hende liten storm vest av Lindesnes. På Østlandet nordøstlig eller skiftende bris, frisk bris til liten kuling i ytre strøk.

Mindre kaldt på indre strøk grunnet skyer som trekker inn fra sør, men fremdeles noen minusgrader i ytre strøk og ned mot 15-25 minusgrader i nordlige strøk på Østlandet og i fjellet.