Nå er det høysesong for en helt spesiell type kriminalitet

Kriminelle aktører som later som de er håndverkere og tilbyr tjenester som fasadevask, maling eller snekkerarbeid er noe politiet ser alvorlig på.

Spesielt om sommeren er dette ett utbredt problem.



– Slik type kriminalitet foregår hele året, men vi ser at antall anmeldelser topper seg i vår- og sommermånedene, når folk vil ha arbeid utført på husene sine, forklarer Per Gladmann Sørheim, politioverbetjent i Øst Politidistrikt.



Politiet ser at de kriminelle bruker håndverkertjenester som en inngang til å svindle folk.

«GODE TILBUD»: Per Gladmann Sørheim, politioverbetjent i Øst politidistrikt, oppfordrer folk til å ikke ta imot «gode tilbud» på døra. Foto: Therese Nilsen

En metode er at de falske håndverkerne oppdager nye «feil» under oppdraget de allerede er i ferd med å gjøre, og sier de må ha mer penger for å utbedre. En annen form er at svindlerne lurer oppdragsgiver med til banken for å ta ut penger, og slik skaffer seg kontanter rett i lomma uten at de nødvendigvis fullfører arbeidet de har satt i gang.



Prøver å lure folk for penger

Ifølge Sørheim har de kriminelle flere fremgangsmåter for å komme i kontakt med folk og lure dem for penger.

– Det er vanlig at kriminelle poserer som håndverkere og legger flygesedler i postkasser eller går fra dør til dør. Vi ser også at det annonseres i aviser og på ulike nettsteder, forteller Sørheim.



For å avsløre hvilke bedrifter som er seriøse eller ikke, er det viktig å gjøre undersøkelser på forhånd. Sørheim trekker frem at å støtte seg på referanser, kan være med på avsløre kriminelle.

– Sjekk opp telefon- og organisasjonsnummeret til bedriften som har tatt kontakt. Hør med andre som har brukt firmaet tidligere.



Forebyggende prosjekt

Oslo- og Øst politidistrikt har denne våren inngått et samarbeid som skal forebygge denne type kriminalitet. Dette foregår både ved å straffeforfølge i enkeltsaker og ved å informere befolkningen nasjonalt og lokalt.

– Vi er nå i kartleggingsfasen for å se hvor stort problemet og se på hvilke tiltak som kan forhindre at folk blir lurt. Vi er også avhengige av tips fra publikum og at straffbare forhold blir anmeldt, forklarer Sørheim.



Generelt råd til folk

Sørheim har et tydelig råd:

– Ikke slipp de kriminelle inn i huset.



Han påpeker at det er viktig å ta forbehold og gjøre undersøkelser før man lar folk utføre arbeid på huset sitt. Politiet ser at særlig eldre er utsatt for å bli svindlet på denne måten, og ønsker nå at voksne tar en prat med sine eldre foreldre og gir dem råd.

– Det er spesielt eldre mennesker som er i risikosonen. Da er det viktig at vi som er litt yngre hjelper de som er eldre og ikke lar dem stå alene i beslutninger om oppussing eller andre hus-relaterte prosjekter.



Ble lurt

En av dem som har opplevd å bli lurt, er Arne Dehkes (72). Tilbake i 2021 dukket det en mann opp på døra hans på Risløkka i Oslo. Mannen tilbød en fasadevask og kunne gjøre dette i løpet av et par dager.

– Han hadde på seg pent arbeidstøy og var først veldig snill og hyggelig. En god skuespiller, forteller Dehkes.

Det gikk fort i svingene og Dehkes signerte kontrakten og fikk faktura i hånden. Tilbudet gikk ut på vask og impregnering av fasade og tak. I tillegg skulle mannen spyle og beise terrassen.

Mannen presiserte at Dehkes ikke trengte å betale noe før arbeidet var utført.

Han startet umiddelbart med å sette opp høytrykkspyleren, men Dehkes syntes det var noe som skurret.

– Han knotet noe veldig med å sette opp spyleren, så dette var ikke noe han kunne ha gjort mange ganger, sier han.

Krevde betaling og ble aggressiv

Mannen krevde likevel betaling før arbeidet var utført fordi han sa at regnskapsføreren hans skulle på ferie og måtte få pengene inn på konto slik at hun kunne ferdigstille regnskapet.



– Vi stusset over dette, men dumme som vi var så overførte vi 48.000 kroner.

I tillegg forklarte mannen at det måtte legges en ny duk på taket på grunn av lekkasje. Det var kun Maxbo i Gjøvik som hadde denne duken, og der kunne Dehkes få 30 prosent avslag og en prislapp på 11.500 kroner, forklarte mannen.

– Han måtte han pengene umiddelbart og fikk oss til å vippse han, sier Dehkes.

Da mannen begynte å spyle terrassen, reagerte Arne på at han brukte en altfor liten dyse, som lagde skader på bordene.

– Da jeg sa til ham at han ikke kunne bruke den dysen, ble han ufin og ubehagelig å ha med å gjøre, sier 72-åringen.

Arbeidet var generelt dårlig utført og både terrassebord og vegg-maling ble ødelagt. Mannen sa at han skulle fikse dette ved å beise terrassen og male veggene.

SKADER: Slik så terrassebordet til Arne Dehkes ut etter at det hadde blitt spylt med høytrykksspyler. Foto: Privat

– Til slutt måtte vi bare be han om å slutte og da ble han rasende og forsvant av gårde, sier Dehkes.

Advarer andre

Dehkes forteller at selv om både han og kona nå kan le av hvor godtroende de var, så har hendelsen satt spor.

– Vi følte oss invadert og en periode etter hendelsen så begynte vi å bli urolige og å se ut av vinduet om kveldene. Det var ikke en hyggelig periode.



– Hva tenker du nå i ettertid?

– At vi var kjempedumme. Vi lot oss rett og slett lure, sier Dehkes.



– Hva vil dere si til andre som kanskje havne i samme situasjon?



– Si tvert nei til sånne tilbud! Ikke innled en samtale engang, bare si at dere ikke har noe som skal fikses. Ikke skriv kontrakt der og da, og ikke overfør penger eller vipps før arbeidet er utført.