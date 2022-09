Nå er den tilbake: – Forventer å gå tom innen desember

Orkla har tatt grep for å lage nok av den etterspurte julebrussaften. Kjøpmann Rolf Henden håper å unngå elleville Finn-priser.

STOR INTERESSE: På noen timer solgte kjøpmann Rolf Henden ti brett julebrussaft da den ble satt ut for salg. Foto: Privat

Det har vært stor etterspørsel etter Fun Light sin saft med smak av julebrus de to årene den har vært i butikk.

På Finn.no har saften blitt lagt ut til skyhøye priser i håp om å få solgt til dem som ikke har rukket å få tak i nok.

Nå har Orkla tatt grep i produksjonen for å ha nok til alle som ønsker.

Stor etterspørsel

Flere Rema 1000-butikker har denne uka vært blant de første som har begynt å selge saften – nesten tre måneder før julaften.

Hos Rema 1000 Ormåsen i Øvre Eiker har de fått inn mer enn tidligere år, men tør likevel ikke å garantere at lageret rekker til jul.

– Bare på noen timer i går kveld har jeg solgt ti brett, så det går greit unna, sier kjøpmann Rolf Henden til TV 2 tirsdag.

Ti brett tilsvarer 60 flasker saft. Totalt har Henden bestilt inn 500-600 flasker.

I BUTIKK: Flere butikker har begynt å selge julebrussaften, som årets første juleprodukt. Foto: Rema 1000 Ormåsen

Tidligere har han gått tom for saften i god tid før jul.

– Jeg forventer at jeg er tom innen desember i år også, men de har økt produksjonen ganske heftig, så jeg håper det holder, sier Henden.

– Jeg håper man slipper de 1000-kronersflaskene på Finn.

Tidligere enn i fjor

Henden sier de i år har begynt å selge saften litt tidligere enn i fjor, men avviser at julen inntar butikkene stadig tidligere.

– Det med at det kommer tidligere og tidligere hvert år er en myte. Den første julebrusen kommer alltid rundt høstferien, sier han.

Han forteller at han pleier å få kommentarer fra kunder som mener de starter julevaresalget for tidlig, men at det i år har vært stille.

– Det var tydelig at folk kom med en gang og kjøpte i går, så enkelte har ventet på det.

Doblet produksjonen

Fun Light-saften produseres av Orkla. I 2021 produserte de syv ganger så mye av saften som året før, og i år øker de produksjonen ytterligere.

– Fun Light julebrussaft er i ferd med å bli en ny norsk juletradisjon, og i år har vi produsert enda mer enn tidligere, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim i Orkla til TV 2.

Hun opplyser at de i år har doblet produksjonen.

– Det er tydelig at julebrussaften faller i smak, og vi håper jo at den vil være minst like populær i år, sier hun.

ØKT PRODUKSJON: Elisabeth Aandstad Ekheim i Orkla sier de har økt produksjonen av julebrussaft. Foto: Thomas Brun / NTB

Ekheim forteller at produksjonen startet rett etter sommeren, men at saften nå kommer i butikk til samme tid som i fjor.

Selv om den allerede er å finne i enkelte butikker, sier hun at de fleste tar den inn fra midten av oktober.

– Nidar har solgt julemarsipan fra oktober i 30 år, så dette er ikke noe nytt, sier Ekheim.

Kiwi-butikkene velger å holde igjen litt på julebrussaften, og setter den i hyllene først i uke 42, samtidig som julebrusen.

– Vi forventer stor etterspørsel og interesse for saften i år også. Det blir produsert mer i år enn i fjor, men det er litt tidlig å si hvor mye mer vi får, sier kommunikasjonssjef Kristine Arvin i Kiwi.

Julebrusen snart tilbake

Julebrussaften er ikke det eneste juleproduktet på full vei ut i butikkene. Også selve julebrusen er snart klar for salg, deriblant Hamar og Lillehammer-brusen fra Ringnes.

– Den er på vei ut i butikkene neste uke, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes til TV 2.

Ifølge Bruusgaard stod Hamar og Lillehammer-brusen for 31 prosent av julebrussalget i fjor, med rundt syv millioner liter solgt.

TRADISJONSRIKT: Nicolay Bruusgaard mener tradisjonene rundt julebrusen står sterkt. Foto: Ringnes

Også han avviser at produktene kommer tidligere.

– Den kommer på samme tidspunkt hvert eneste år. Om det er tidlig eller ikke, er avhengig av hvem man spør, sier Bruusgaard.

– En ihuga julebrustilhenger vil si det er på tide.

Ny brus på markedet

Bruusgaard mener julebrusmarkedet er tradisjonsrikt, og at det er vanskelig å innføre noen endringer.

– Mens forbrukere roper etter nyheter og endringer med de andre variantene, er det motsatt med julebrus. Man tuller ikke med så mye som lua til nissen på flaska før folk klager, sier han.

Likevel lanserer Ringnes i år en splitter ny julebrus. Sammen med selverklært brusentusiast og forfatter Linnéa Myhre, lanseres Solo Super Julebrus.

NY BRUS: Forfatter og influenser Linnéa Myhre lanserer sin egen julebrus. Foto: Ringnes

Bruusgaard er spent på om den får innpass i markedet.

– Vanligvis har julebrusen vært tilknyttet brygger. Denne gangen er den knyttet til merket Solo, men folk forbinder nok det med ganske mye av det samme som julebrus, nemlig tradisjoner.

– Så tror vi det er rom for en ny, stor, rød variant. De to største våre er sjampanjefarget, sier Bruusgaard.