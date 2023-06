Nå er de her! Dette koster de norske jordbærene

I noen deler av landet kan du allerede få tak i norske jordbær. Og butikkene har gode nyheter for jordbærsesongen.

Vi har så vidt beveget oss inn i juni måned, men flere steder i landet er de norske jordbærene allerede ute i butikk.

– Vi har startet opp i hvert fall på Meny-butikker i Vestfold, sier kategorisjef for frukt og grønt i Norgesgruppen, Pål Westby til TV 2.

Vestfold og Rogaland er tidligst ute, men Westby anslår at alle landets Meny-butikker vil ha norske jordbær innen mandag.

Deretter følger Norgesgruppens andre butikker, som Kiwi, Joker og Spar.

– I slutten av neste uke begynner vi å nærme oss alle butikker, sier Westby.

Dette koster bærene

Prisene på varene er det kjedene selv som setter, og ikke Norgesgruppen.

Kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne i Meny forteller at deres kurver på 400 gram koster 59,90.

Hos Helgø Meny Stokka i Stavanger kostet en 330 grams kurv med norske jordbær imidlertid 69,90 kroner fredag ettermiddag.

I BUTIKK: Jordbærsultne kunder i Rogaland og Vestfold får kjøpe godene først. Foto: Magnus H. Wathne / TV 2

Venter lang sesong

Årets jordbærsesong i Norge er ventet å bli spesielt lang.

Ifølge Westby i Norgesgruppen vil det være norsk jordbær tilgjengelig helt ut september måned.

– Det ser også ut som om volumet øker noe fra i fjor, så det blir nok til alle, sier Westby.

Landsdekkende etter sankthans

Også Coop har begynt å selge norske jordbær i enkelte butikker i Rogaland.

Kommende helg vil enkelte butikker på Sørlandet også få dem inn.

– Tilgangen vil øke fra uke til uke etter hvert som bær blir moden, og vi forventer at det skal være landsdekkende uken etter sankthans, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til TV 2.



MODNES: Norske jordbær er i ferd med å modnes. I alle fall de som vokser under tak. Foto: Per Haugen / TV 2

Av konkurransehensyn kan han ikke gå ut med fremtidige priser.

– Vi skal gjøre det vi kan for at Extra skal ha den billigste bæra til kundene gjennom hele sommeren. Så er det også slik at jo mer bær det er i markedet, jo lavere pleier prisen å bli, sier Kristiansen.

Mer bær til folket

Hos Rema 1000 må kundene vente litt til med å handle norske jordbær.

– Årets jordbærsesong er 10-14 dager forsinket på grunn av en ekstra kald vår, sier kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes til TV 2.

Hun sier nye produksjonsmetoder likevel gjør at de får mer norske bær både tidlig og sent i sesongen, når den først starter.

– Antall bær avhenger av mange forhold, blant annet har været mye å si, men vi regner med bedre tilgang på bærene nå, enn hva vi har hatt de to siste årene, sier Aarnes.

Heller ikke Rema 1000 kan røpe hvor mye bærene vil koste, av konkurransehensyn.