Nå er de gift!

RAKK DET: Tord Torvund og Thea Kristiansen er gift, etter et drama som nær sagt hele medienorge har fulgt siden lørdag Foto: Privat

Tord Torvund og Thea Kristiansens bryllup har blitt et et nervepirrende drama, men lørdag fikk brudgommen sitt ja.

– Nå går det veldig bra. Folk har fått seg litt i glasset og stemningen er på topp. Vi ser frem mot kvelden, sier Lars Henrik Hjellestad, brudgommens kompis til TV 2.

Et større brudefølge ble fredag kveld sittende togfast på Voss, og lenge var det usikkert om han ville rekke eget bryllup. På Finse ventet en nervøs brud.

BÆRENDE BRUD: Også bruden Thea Kristiansen måtte bære esker i snøfyka på Finse fredag kveld. Foto: Privat

Satt i bagasjevogn

I ti-tiden lørdag kunne en venn av brudgommen, på en skurrete linje, bekrefte at de var på vei.

– Vi er på toget! Toget er veldig fult, så nå sitter vi en sånn bagasjevogn, sa kompisen til TV 2 før linjen ble brutt.

Bergensbanen sto fredag kveld stille mellom Myrdal og Voss, etter at en kontaktledning ble revet ned ved Reimgend-Urdland. Det ble satt opp buss for tog, men det går ingen bilvei til Finse.

– Dette har vært planlagt i over to år, med nesten hundre gjester og reisende som har kommet over fra USA. Om dette ikke lar seg gjennomføre, er det nesten uvirkelig, sa Tone Steinseth, brudgommens mor.



VENTET: Her satt brudefølget i timesvis fredag kveld før de ble sjekket inn på hotell på Voss. Nå er alle på plass på Finse. Foto: Privat

Fredag kveld satte Hjellestad himmel og jord i bevegelse i forsøket på å få brudefølget opp til Finse i tide. Han var blant annet i kontakt med et helikopterfirma. De fikk beskjed om at sikten var for dårlig.

– Dette er kanskje den største dagen i brudeparets liv. Dette er viktig at vi får til på én eller annen måte, sa Hjellestad til TV 2 fredag kveld.

Fredag kveld fikk følget beskjed om at de sjekkes inn på hotell på Voss, og at hotellet arrangerer vekking så fort det er mulig å reise.

Lørdag morgen ble deres bønner har blitt hørt.

Pressevakt i Vy, Kaja Rynning Moen bekreftet ovenfor TV 2 at de hadde gitt brudgommens følge beskjed om å møte opp på Voss stasjon klokka halv ti.