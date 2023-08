Nå er Arnstein (97) hjemme igjen: – Har hatt hellet med oss

97 år gamle Arnstein Groven sjarmerte «hele Norge» da han beholdt humøret, selv om han måtte evakuere fra huset sitt i de stigende vannmassene i Nesbyen i Hallingdal.

Nesbyen ble hardt rammet av «Hans», og store deler av tettstedet var under vann.

Nå har Arnstein Groven flyttet hjem igjen. Han sier det er et under at vannet sluttet å stige omtrent to centimeter før det slo inn over stuegulvet hans.

– Vi er glade og takknemlige for at vannet sluttet der det gjorde, og at flommen ikke ble større. Vi har hatt hellet med oss, sier han til TV 2.

Foreløpig ser det ikke ut til at huset til Groven har fått store skader. Men blomsterbedet hans har blitt tatt av «Hans».

– Det ser druknet ut. Det er best å få den raket bort.

Reddet av traktor

Natt til onsdag sto Arnstein Groven med lommelykt ut fra kjøkkenet og lyste på vannet utenfor. Vannet hadde kommet helt inn mot muren på huset.

– Vannet steg plutselig og det ble en innsjø rett utenfor huset.

Groven ble slett ikke redd av det han ble vitne til.

– Jeg er ikke vant med å være redd. Man må ikke være redd før man behøver det, sier han lattermildt.

Slik reagerer Arnstein Groven når han får høre hvor mange som har sett hans første møte med TV 2:



Flomutsatte områder venter regn

Store områder ble dekket av vann etter herjingene til ekstremværet «Hans».



Ifølge den generelle flomfaren har de store vassdragene kulminert, og holder seg stabile.

– I Tyrifjorden stiger det fremdeles. Nedbøren som kommer nå påvirker litt, sier hydrolog i NVE, Trine Jahr Hegdahl.

Det er meldt styrtregn tirsdag, der flommen herjet.

– Sør for Tyrifjorden og Drevsjøen er områder som er spesielt utsatt. Styrtregn er ikke gunstig for elver og for eventuelle jordskred, sier hun til TV 2.

Ifølge Hegdahl kan små og mellomstore elver raskt vokse.

– Det er det vi frykter. Vi må bare følge med på situasjonen.

UNDER VANN: Mange bolighus i Nesbyen sentrum står med vann langt opp på husveggen. Foto: Tore Haraldset

Der Arnstein Groven bor har vannet trukket seg tilbake.

Det ble ingen ørret

Selv om det var dramatisk det han opplevde natt til onsdag, er Groven litt skuffet over én ting.

Mens vannet steg utenfor huset hans, fikk han en idé.

– Jeg tenkte det kanskje kom en liten ørret jeg kunne dra opp. Og jeg sto på kjøkkenet og ovnen sto klar med stekepanna på, så da kunne jeg hive den rett i stekepanna og laget fersk ørret, sier han.

TITTER UT: Arnstein Groven ble vitne til at store menger vann samlet seg rett utenfor huset hans. Kort tid etter var hele Nesbyen under vann. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Men slik ble det ikke. Groven ble reddet før han rakk å fiske.

– Det hadde vært moro å fiske ut fra vinduet. Men det ble ikke slik, stekepannen ble stående kald, sier han og ler høyt.

Før han rakk å fiske, banket det på døren og en mann sa til Groven at «nå må du ut». Han ble evakuert av en traktor som kjørte han til evakueringssenteret i Nesbyen.

Groven er takknemlig for alle som har hjulpet han.

– Redningsapparatet i Nes kommune var tidlig ute. Alt skjedde så fort, rett og slett et under at liv ikke gikk tapt i flommen.