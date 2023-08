Nå endrer verdenshavene farge: Dette overrasker forskeren

NYE FUNN: Over 56 prosent av havet blir stadig grønnere, viser bilder fra NASA. Foto: Joshua Stevens / NASA

En gruppe forskere gikk gjennom over 20 år av NASAs satellittbilder av jorda, da de la merke til at store deler av havet har endret farge.

– Grunnen til at vi bryr oss om dette er ikke fordi vi bryr oss om fargen, men fordi fargen er en refleksjon av endringene i tilstanden til økosystemet, sier BB Cael til The Guardian.

Han er en av forskerne ved National Oceanography Center i Southampton og forfatter av studien.

– Voldsomt



Endringene er oppdaget i over 56 prosent av verdenshavene, og er mest markante i havområdene nær ekvator, viser studien.

– I de fleste områder er det en klar «grønnende effekt», sa Cael ifølge The Guardian.

Fargeendringen skyldes plankton i forskjellige størrelser og at planktonartene har ulike pigmenter som absorberer lys forskjellig.

I tillegg kan grønnfargen på havet komme av organiske materialer som skylles ut fra land.

Særlig ett av funnene i studien overrasker havforsker Lars Johan Naustvoll.

– At disse endringene skjer langs kysten har vi sett lenge. Men at vi nå ser disse endringene langt ute i Nord-Atlanteren, og at dette kan skyldes tilførselen av organiske materialer som skylles ut fra land, synes jeg er ganske voldsomt.

Naustvoll uttalte seg først om studien til forskning.no.

Kan få negative konsekvenser

Endringene i planktonbestanden og mer tilførsel av organiske materiale bidrar til at mindre sollys slipper gjennom havoverflaten og ned til dypet, ifølge Naustvoll.

FORSKER: Lars-Johan Naustvoll ved havforskningsinstituttet. Foto: Tor Birkeland / Havforskningsinstituttet

Endringene kan dermed ha negative konsekvenser både for dyr og partikler som trenger lys for å leve.

– Fisk og andre dyrearter i havet som bruker synet for å jakte vil få litt vanskeligere forhold. Lysendringene vil også kunne gi en negativ konsekvens for alle organismer som trenger lys for å leve, sier han.



– Over tid vil dette påvirke økosystemet. Hvor dramatisk endringene blir, er vanskelig å si.



Han peker på at en av årsakene til endringene kan være mer ekstremvær.

– En kombinasjon av tørke og styrtregn vil føre mer organiske materialer ut i havet, sier Naustvoll.

– Det er umulig å fange disse partiklene opp fra havet, så om vi skal bremse denne utviklingen, må vi gjøre noen tiltak på land.