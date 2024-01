– Nå dusjer alle etter gymmen

MOBILFRI SKOLE: Det skal handle om at barna ikke skal bruke mobilen på skolen, men det er gitt et lite fritak for selfier med statsministeren. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Jonas! JONAS! Du er «skamfine»!



Et hav av jublende og brølende elever møter statsminister Jonas Gahr Støre som ankommer med Kari Nessa Nordtun på Rennesøy skole i Stavanger.

Målet for besøket er ikke i utgangspunktet å bedre statsministeren selvtillit, men å rette fokuset mot mobilbruk og lesing.

Rennesøy skole har nemlig vært mobilfri i flere år – noe regjeringen nå vil at skal gjelde alle skoler i hele landet.

POPULÆR: Det var kamp om oppmerksomheten til statsministeren blant de mange oppmøtte elevene. Foto: Elias Håvarstein / TV 2
FIKK HÅNDHILST: David Raustein Reime ble begeistret etter å ha håndhilset på statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Sånn kan mobilfri skole se ut

10.-klassing Lilly Holgersen fikk selv vise statsministeren hvordan deres variant av mobilfri skole fungerer.

– Det var litt skremmende, du får ikke den sjansen hver dag. Jeg er jo en som bare snakker og snakker, ler hun.



Holgersen er klar på at det ikke kun er for å blidgjøre de besøkende politikerne at elevene skryter av at mobilen holdes gjemt.

– Hele opplegget er veldig bra. Det er en sosial antenne som kommer tilbake. Vi snakker mer med hverandre, sier Holgersen.



På Rennesøy skole er det egne mobilposer kalt Yondr som er hjem for mobiltelefonene i løpet av skoledagen.

– Det er jo en rar dings, sier Lilly og demonstrerer hva elevene må gjøre hver morgen.



DEMONSTRERER: Hver dag putter elevene mobiltelefonen i disse spesiallagde posene. Låsen går opp igjen ved hjelp av en magnet. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Hver elev har sin egen, og den lukkes med en sterk magnet. Den åpnes kun dersom den skal brukes som del av undervisningen, ellers må elevene vente til dagen er over.

– Det er nesten umulig å åpne den etterpå. Det er mange som har prøvd, sier 15-åringen.



En av effektene hun selv har merket etter mobilene forsvant fra hver og en lomme, er at flere dusjer etter gym- og svømmetimer.

– Det har vært så mye usikkerhet rundt å bli fotografert i garderober i mange år nå. Det er noe vi vil ha slutt på. Nå dusjer alle etter gymmen



I tillegg har det gjort noe med skjønnhetshysteriet på skolen, forteller Holgersen.

– Vi sminker oss ikke nødvendigvis før vi går til skolen, men kommer hit for å lære, sier hun.

REKTOR: Erik Nielsen, rektor ved Rennesøy skule ble inspirert til å fjerne mobilen fra klasserommene på et litt uvanlig vis. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Ideen dukket opp da rektor Erik Nielsen var på standup i Oslo Spektrum med Chris Rock. Det var nemlig ulovlig å være på mobilen under opptredenen.

– Det synes jeg var en god idé. vi hadde lett etter et verktøy for å være mobilfrie, så jeg tok kontakt med det USA-baserte selskapet, sier Nielsen.



– Vi har dårlig tid

– Jeg synes det er interessant å høre rektor, elever og lærernes erfaring med mobilfri skole. At de har et trygt skolemiljø, de kan være sosiale sammen og konsentrere seg om å lære mest mulig, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).



GODT MOTTATT: Kunnskapsministeren var ordfører i kommunen frem til valget i høst, og blir godt mottatt på hjemmebane. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Kort tid etter hun ble kunnskapsminister ga Nessa Nordtun ordre til Utdanningsdirektoratet om å anbefaling om at retningslinjer for mobilfri skole skulle foreligge i løpet av 2–3 måneder.

– Den er rett rundt hjørnet! 1. februar skal den være klar, og det håper jeg vi klarer å levere på, sier hun.



Både kunnskapsministeren og statsministeren er bekymrede for den negative utviklingen i leseferdigheter hos barn i Norge.

– Vet dere hva som skal til for å snu det?



– Ja, det tror jeg. Dette er ett av eksemplene. Ro i klasserommet, en lærer med naturlig autoritet og ingen skjermer som forstyrrer, sier statsminister Gahr Støre og legger til:

– Men vi har dårlig tid, vi må snu den nedadgående kurven. Ungene våre skal mer, de skal lære bedre, og de skal trives på skolen.