Nå blir han en fri mann – vergen roper varsko

På 1990-tallet ble «Lars» (66) dømt til forvaring etter overgrep og utuktig omgang mot fire små barn.

– Jeg bodde på institusjon, men så fikk jeg egen leilighet og ingen passet på meg. Da gikk det gærent og jeg kom i retten, har mannen selv forklart for domstolen.



66-åringen er psykisk utviklingshemmet og ikke strafferettslig tilregnelig. De som kjenner han mener han mentalt er på nivå med en seksåring.

Likevel ble han dømt til straff. En lang straff.

– Forferdelig

I snart 30 år har han vært en del av ordningen «statlig finansiert prøveløslatelse», en ordning TV 2 har satt søkelyset på gjennom en serie artikler og reportasjer.



Nylig ble det satt ned et regjeringsoppnevnt utvalg som skal granske den omstridte og kostbare ordningen.

Sommeren 2022 besøkte TV 2 «Lars» på gården i Østfold, som fungerer som et enmannsfengsel for ham – da han er prøveløslatt fra forvaring.



Etter besøket og TV 2s omtale av ordningen, begynte ting å skje.

Tom Tvedt, leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), var en av mange som mente det var forferdelig at «Lars» soner en så lang forvaringsdom, når han ikke er strafferettslig tilregnelig.



ENMANNSFENGSEL: «Lars» har vært prøveløslatt fra forvaring til en gård i Østfold. Her har han bodd i nærmere 30 år. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Her er det brudd på menneskerettighetene, sa Tvedt.



Forvaring blir brukt til farlige, tilregnelige lovbrytere når en ordinær tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses å være tilstrekkelig for å ivareta samfunnsvernet.



En slik dom må forlenges med jevne mellomrom.

Slippes fri

I november i år skulle «Lars» sin sak opp igjen for retten. Men statsadvokaten mener nå at det ikke er grunnlag for å opprettholde forvaringsdommen.

– Grunnen til at jeg besluttet å ikke begjære forvaringsdommen forlenget, er at jeg mener det i dag ikke foreligger en slik gjentagelsesfare som loven krever. Gjentagelsesfaren er ikke kvalifisert og reell, slik Høyesterett har uttalt at den skal være for å forlenge en forvaringsdom, sier statsadvokat Trude Elisabeth Sparre.

IKKE GRUNNLAG: Statsadvokat Trude Elisabeth Sparre sier at det ikke er grunnlag for å opprettholde forvaringsdommen for «Lars». Foto: Vidar Ruud/ NTB

Det betyr at «Lars» nå er en fri mann.

Indre Østfold kommune overtar ansvaret for 66-åringen, som skal flyttes til en omsorgsbolig.

Barneovergrepene som «Lars» er dømt for, skjedde nettopp mens han bodde i en kommunal leilighet.

LIKER DONALD: «Lars» er psykisk utviklingshemmet og er mentalt på nivå med en seksåring. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Spørsmålet enkelte nå stiller seg er om det kan skje igjen.

– Sist han bodde i omsorgsbolig gikk det galt og han begikk overgrep. Er du sikker på at det ikke vil skje nå, når du ikke opprettholder forvaringsdommen?



– Det er ikke grunnlag for å opprettholde forvaringsdommen mot han. Det er det jeg skal ta stilling til, sier statsadvokat Sparre.

«Lars» sin forsvarer, advokat Ann Gunn Edvardsen, ønsker ikke å kommentere at forvaringsdommen ikke blir forlenget. Hun sier at hun tar statsadvokatens konklusjon til etterretning.



Frykter nye overgrep

«Lars» sin verge, Trygve Blix, er glad for at hans klient nå er en fri mann.

Men han er likevel så urolig at han har skrevet brev til både statsadvokaten og statsforvalteren.



– Jeg har utrykt min bekymring fordi jeg frykter at det kan skje noe, når han straks flytter til en omsorgsbolig, sier Blix.

BEKYMRET: Verge Trygve Blix, her sammen med «Lars», på gården hvor han har bodd i 28 år. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Vergen påpeker at selv om kommunen lover at de skal ha tett oppfølging av hans klient, så er han nå en fri mann og kan bevege seg fritt.

– Han bør følges tett, og jeg håper inderlig at det går bra, sier vergen.

Samarbeid med politiet

Indre Østfold kommune opplyser at «Lars» skal flytte inn i et bofellesskap med høy bemanning, på grunn av hans livshistorie, funksjonsnivå og utviklingshemming.



– Bofellesskapet han skal bo i defineres som et forsterket botilbud på det høyeste nivå i denne kategorien, sier kommunaldirektør Reidun Heksem.

– Han er jo nå en fri mann. Kan han gå fritt rundt?



– I utgangspunktet kan han gå fritt rundt. Men han vil ha tett oppfølging fra personalet, både av hensyn til han selv og samfunnets interesse – slik at han ikke begår nye lovbrudd, sier Heksem.

ORDNER SELV: «Lars» er veldig glad i store maskiner og har ansvar for å klippe gresset på institusjonen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Vergen hans har utrykt bekymring for faren for at han begår nye overgrep. Hva tenker dere om det?

– Det vil være en stor overgang å bli flyttet fra en institusjon under kriminalomsorgen til et bofellesskap for personer med utviklingshemming. Kommunen vil, ut fra de rammene lovverket gir, forsøke å gi ham et trygt og godt tilbud slik at han ikke vil kunne begå nye lovbrudd. Det er også et samarbeid med politiet, hvor de også vil kunne bidra hvis det oppstår situasjoner som vurderes som risikofylte, sier kommunaldirektøren.

Historisk anmeldelse henlagt

Institusjonen Samfunnsintegrering AS i Østfold, der «Lars» har bodd i over 20 år, ble i 2020 anmeldt av Kriminalomsorgen for misbruk av statlige midler i millionklassen.

ANMELDT: Institusjonen på denne gården i Østfold ble anmeldt for misbruk av statlige midler i millionklassen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Dette var første gangen i historien Kriminalomsorgen har gått til anmeldelse av en institusjon som er underlagt dem.

Mens politiets etterforskning pågikk, fortsatte Justisdepartementet å betale ut mellom fire og seks millioner kroner årlig til institusjonen.

Anmeldelsen ble etter hvert henlagt, men henleggelsen ble påklaget av statsadvokaten – som returnerte saken til politiet for videre etterforskning.



Nå har politiet på ny henlagt saken mot institusjonen Samfunnsintegrering, samt daglig leder og eier Kjetil Holteberg - denne gangen på bevisets stilling.