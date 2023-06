Nå blir dette dyrere

Den norske krona står nær rekordsvakt mot euroen og mange andre valutaer.

Det gjør at både utenlandsferien og nettshoppingen fra utlandet blir dyrere for nordmenn.

Eksperter har også advart om konsekvensene det vil få for norske bedrifters import og konkurransedyktighet.

– Vi har ikke fått det så i fleisen enda, men nå har de første prisvarslene kommet for vår del, sier Magnus Jensen Stokke til TV 2.

Han er daglig leder i VVS-entreprenøren Eriksen & Jensen AS, som holder til i Oslo.

PRISØKNING: Valutakursen er hovedgrunnen til at grossistene øker prisene, ifølge rørlegger og daglig leder Magnus Jensen Stokke. Foto: Privat

– Ikke så attraktivt

Firmaet kjøper materialer via norske grossister, som importerer fra utlandet. Det blir dyrere nå som krona er svak.

Stokke forteller at grossistene stort sett har prisjustering to ganger i året, og at det er varslet en betydelig prisøkning etter sommeren.

– Da er valuta brukt som en årsak til det, sier Stokke.

Han mener det norske arbeidsmarkedet også har blitt mindre attraktivt for utenlandske arbeidere.

Hos Eriksen & Jensen har de åtte innleide ansatte, fra Romania og Polen.

På grunn at et nytt innleieforbud i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, må disse nå ansettes fast. Det ønsker imidlertid ikke alle, ifølge Stokke.

– Det kan være et tegn på at de ser at de får like mye betalt – eller mer – for tiden sin andre steder, sier Stokke.

– Det er ikke lenger så attraktivt å jobbe i Norge som det var, og de fratas fleksibiliteten.

DYRERE: Magnus Jensen Stokke mener kundene må forberede seg på dyrere rørleggertjenester fremover. Foto: Privat

Mener det blir rundt 8 prosent dyrere

I tillegg til at materialer er dyrere og arbeidskraft mindre tilgjengelig, forventer rørleggerselskapet også økte kostander etter lønnsoppgjøret.

Stokke anslår en lønnsøkning på 5-6 prosent i lønnsoppgjøret, og en prisøkning i samme sjikt for materialer.

Det mener han vil gjøre en typisk rørleggertjeneste omkring 8 prosent dyrere for kunden til høsten, sammenlignet med nå.

– Men det er litt «fingeren i været», og vil variere veldig mellom bedriftene, sier Stokke.

Én ting er han likevel sikker på:

– Det kommer til å bli dyrere. Det er ikke noe å tvile på.

– Må kompensere for det

Også rørleggerfirmaet K. Lund i Trondheim venter en betydelig prisøkning.

– Nå er det valuta som er hoveddriveren for økte priser fra leverandørene. Det er en prisøkning som merkes, sier administrerende direktør Torkild Korsnes til TV 2.

Av konkurransehensyn vil han ikke anslå hvor mye prisene ut til kundene vil øke.

– Men som hovedregel må vi kompensere for det i markedet, sier han.

Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i bransjeforeningen Rørentreprenørene Norge, er tydelig på at det er kundene som ender opp med regningen for prisøkningen.

– Skal du pusse opp badet ditt, så blir det dyrere fremover fordi kronekursen er så svak, sier Røiseland til TV 2.

Hun advarer likevel mot å ta sparegrep som går utover kvaliteten når en bygger nye boliger.

– Bygger du med enklest mulig kvalitet, sender du regningen til dem som kjøper boligen, fordi arbeidet varer kortere. I et miljøperspektiv er det krise, sier hun.

DYRERE: Skal du pusse opp badet ditt, så blir det dyrere fremover fordi kronekursen er så svak Foto: Sverre Saabye / TV 2

Rammer flere bransjer

Professor og samfunnsøkonom Erling Røed Larsen har tidligere uttalt seg om hvor avhengig han mener Norge er av utenlandsk arbeidskraft.



Han omtaler de fire milliarder arbeidstimene som utføres i Norge hvert år, som Norges lommebok.

– Mye av økningen de siste årene er utenlandsk arbeidskraft, sier Larsen til TV 2.

Han frykter nå at utallige, viktige arbeidstimer skal forsvinne fra Norge.

– Lønna målt i internasjonal valuta er dårligere enn før. Alt fra svenske servitører til danske hotellarbeidere og polske byggearbeidere synes ikke det er så gunstig lenger, sier Larsen.

FRYKTER FLUKT: Samfunnsøkonom Erling Røed Larsen frykter at utenlandske arbeidere ikke lenger vil ønske seg til Norge. Foto: Torstein Bøe / NTB

To effekter

Larsen trekker frem to effekter av at Norge blir mindre attraktivt for utenlandske arbeidere:

1. Det blir dyrere å kjøpe tjenestene.

– Alt fra å bygge veranda til bolig blir dyrere, sier Larsen.

2. Kundene må stille seg i kø.

– Det som tidligere tok to måneder kan nå ta fire måneder, sier han.

Samtidig trekker Larsen frem at eksportbedrifter i Norge nyttiggjør seg godt av den svake kronekursen.