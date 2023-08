Nå blir dette dyrere: – Mye å hente

Det kan være på tide å ta en ordentlig opprenskning i abonnementene dine. Forbrukerøkonom Silje Sandmæl har selv et personlig spare-«triks».

Er du glad i å se på serier, høre på musikk, eller lytte til podkast?

Da har du kanskje merket at en lang rekke abonnementstjenester har økt i pris den siste tiden.

Blant tjenestene som har blitt eller blir dyrere er Spotify, HBO Max, PodMe og Disney+.

Til og med lagringstjenesten til Apple, iCloud, har økt i pris.

Disse tjenestene har økt i månedspris: HBO Max: Fra 89 kr til 99 kr Disney+: Fra 89 kr til 119 kr (fra 1. november). Billigere alternativ med dårligere vilkår lanseres. PodMe: Fra 79 kr til 99 kr

Spotify: Fra 119 kr til 129 kr (individuelt abonnement) iCloud: Fra 29 kr til 39 kr Viaplay: Fra 139 kr til 159 kr (film og serier). Fra 349 kr til 399 kr (medium). Fra 649 kr til 749 kr (total). TV 2 Play: Fra 89 kr til 99 kr (basis) Prisøkningen for Viaplay og TV 2 Play ble kjent i januar.

– Har investert massivt

Podkasttjenesten PodMe har i august satt opp månedsprisen med 20 kroner for eksisterende kunder. Allerede i mars satte de opp prisen for nye kunder.

Tor Jacobsen, styreleder i PodMe og direktør for brukerbetaling i Schibsted, forklarer prisøkningen slik:



– Prisen har vært den samme siden vi lanserte i Norge i 2020. Siden da har vi investert massivt i kvalitetsinnhold og inflasjonen har også vært betydelig i samme periode, sier Jacobsen til TV 2.

– Det er også for å sikre at vi har rom til å investere i produktet fremover også.

DYRERE: Det blir dyrere å lytte til podkast fra PodMe fremover. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

Venter liten nedgang i abonnenter

Jacobsen peker også på at flere konkurrerende aktører også har økt prisen.

– Blir det en kjedereaksjon i markedet når flere øker prisene rundt samme tid?

– Jeg tror egentlig ikke det, men de fleste produkter må øke prisene enten fordi du har fått et bedre produkt, eller på grunn av inflasjon. Det er en sterk prisøkning i samfunnet generelt.

Jacobsen sier han mener det fortsatt vil være etterspørsel etter strømme- og podkasttjenester, selv om prisen blir høyere.

– Det vil alltid være en minimal nedgang i abonnenter akkurat når vi øker prisene, men vi har sett til nå at det er veldig lite, sier han.

Dårligere lyd og bilde

Disney+ er blant de som gjør størst endring i prisene. Har du allerede et abonnement, vil prisen fra 1. november automatisk øke fra 89 til 119 kroner.

Om du vil beholde den samme prisen, må du nedgradere til et abonnement med dårligere video- og lydkvalitet, samt færre samtidige avspillinger.

Du kan også velge et abonnement med reklame til en billigere pris.

I en pressemelding fra strømmetjenesten hevder de at dette «sørger for å sikre fleksibilitet til å velge den ordningen som passer forbrukernes behov best».

FLERE TYPER: Fra 1. november blir det tre ulike abonnementstyper på Disney+. Du må bytte abonnement for å ikke få høyere pris. Foto: Steven Senne / AP / NTB

– Det som er gnagsåret

20 kroner her og 30 kroner der ekstra i måneden høres kanskje ikke så mye ut.

Men om du for eksempel har abonnement på både Spotify, PodMe, Disney+ og iCloud, så må du ut med 70 kroner mer i måneden fremover.

Kun på grunn av prisøkning.

– Det er kanskje det som er gnagsåret. Det er de små beløpene du ikke tenker over som blir store etter hvert, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, til TV 2.

Hun understreker at 70 kroner ekstra i måneden blir 840 kroner mer i året.

UBEVISST FORHOLD: Forbrukerøkonom Silje Sandmæl mener nordmenn flest har et ubevisst forhold til jevnlige småbeløp de betaler. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Mye å hente

Sandmæl forteller at hun får mange henvendelser fra folk som sliter med å få endene til å møtes om dagen.

– Da er det avtaler som forsikringer, lånerente og ikke minst abonnementer man bør starte med å se på, sier Sandmæl.

– Her er det ofte mye å hente, mer enn man kanskje tror.

Hun forteller at det ofte dukker opp noen overraskelser når hun dykker ned i økonomien til folk.

– Jeg har ofte oppdaget at folk har abonnement de ikke visste om, eller at begge i et parforhold har samme tjeneste, sier Sandmæl.

Kun én om gangen

Personlig har Sandmæl en tydelig regel når det kommer til abonnement på strømmetjenester.

Hennes familie har nemlig kun én strømmetjeneste om gangen.

– Vi bytter på, rett og slett. Når vi føler at vi har rundet den ene, så bytter vi over til en annen, sier hun.

De passer også på å benytte seg av tjenestenes gratisperioder, for hver enkelt av familiemedlemmene.

Sandmæl trekker også frem forbrukermakten kundene har, dersom man synes tjenestene blir for dyre.

– Hvis alle hadde sagt opp et abonnement som hadde gått opp i pris, så måtte de ha satt det ned igjen, sier hun.