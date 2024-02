Nå blir det kaldt: – Kan bli ned mot 30 minusgrader

Vårværet fra forrige uke var ikke noe annet enn lureri. Nå gjør minusgradene et skikkelig comeback.

Trodde du at plussgradene i forrige uke var starten på en tidlig vår?

Da tar du dessverre feil.

Nå melder StormGeo at flere steder i landet kan forvente seg nok en runde med tosifrede kuldegrader.

Minusgrader

I disse dager sirkulerer det et lavtrykk i Norskehavet, som vil gi enkelte snøbyger nord og vest i landet, opplyser meteorolog Ingrid Lundhaug.

– Det blir nokså likt vær onsdag, torsdag og fredag.

Selv om lavtrykket svekkes gradvis, bringer det også kalde luftmasser til landet.

Forrige ukes og helgens plussgrader blir altså ikke med inn i denne uka. Det har nok de fleste som har gått ut av døra kjent på kroppen allerede.

– Vi får synkende temperaturer, særlig på Finnmarksvidda, øst i Finnmark, nord på Østlandet og i Langfjella, forteller Lundhaug og legger til:

– Det kan bli ned mot 25 og 30 minusgrader i nord, på Østlandet og fjellet i Sør-Norge.

BRODDER: Det er ingen vits å i legge broddene på loftet med det første. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Fortsatt hålkeføre

Den siste uka har nordmenn over hele landet vært plaget av islagte veier, gangveier og ellers på de mest upraktiske stedene.

Skal man tro værvarselet, må du nok leve med brodder og strøing i enda en uke.

– Isen kommer ikke til å smelte med det første, sier Lundhaug.

I Oslo-området vil nok isen følge oss sammen med minusgrader inn i neste uke.

Men det er ikke bare dårlige nyheter for de som ønsker seg vår-temperaturer så fort som mulig.

– På fredag bygger det seg opp et lavtrykk over Storbritannia som vil dra videre nordøst. Det vil gjøre at det blir stigende temperaturer på lørdag.

Det vil også gjøre at vi får en front fra sør med både regn og store mengder snø i Sør-Norge.

Lure-vår

2024 er ikke første året der mange tror at våren banker på døra i februar.

Men skikkelig vårfølelse kan det fortsatt være en stund til vi får oppleve.

– Det blir ikke vår denne uken, opplyser Lundhaug.

PÅ BEINA: Den siste uka har nordmenn slitt med å holde seg på beina på grunn av isen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

I neste uke vil temperaturen i gjennomsnitt ligge rundt null grader.