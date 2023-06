Nå blir boliglånet dyrere: – Krevende for flere

DYRERE LÅN: Utgiftene stiger for boligeiere. Alle med boliglån vil bli preget framover, mener økonom. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Bankene setter nå opp rentene. Flere er bekymret for boliglånet sitt, viser undersøkelse

Krevende for flere

Mandag har en rekke banker hevet boliglånsrenten. Det er nok et slag mot lommeboken vår.

DNB var først ut av de store bankene, og Nordea fulgte like etter. Begge hever rentene for boliglån og innskudd med 0,50 prosentpoeng.

– Alle merker det

– Dette er krevende for stadig flere, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

Han er bekymret for de som allerede sliter med å nedbetale lånet på huset eller leiligheten sin.

BEKYMRET: Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebanken 1 tror stadig flere vil slite. Foto: Gorm Kallestad / NTB.

– Men jeg tror alle med boliglån merker at de har dårligere råd nå. Både fordi vi får høyere rente og fordi vi har en prisstigning i samfunnet som langt overgår lønnsveksten, sier Gundersen.



Flere regionale banker har også satt opp renten mandag. Dette skjer etter at Norges Bank slo til med dobbel renteheving forrige uke.

Og endringene merker vi først etter sommerferien. Det tar nemlig seks uker før renten faktisk blir høyere.

– Det er først i løpet av høsten vi virkelig merker dette. Hvis du kjenner på at det er stramt allerede i dag er det viktig at du tar grep nå, sier Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand.

SER FRAMOVER: Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand mener høsten blir stram. Foto: Frode Sunde

Kan ikke betjene lånet

Det kan bli enda verre, tror flere. Nordea skriver mandag i en pressemelding at de tror den såkalte Nibor-renten vil øke til fem prosent i løpet av året.

Denne renten viser hvor mye bankene tar betalt for å låne hverandre, og påvirker i praksis prisen på boliglånet vårt også.

– Hvis det skjer, snakker vi om utlånsrenter på over seks prosent, sier Gundersen i Sparebank 1.

En større spørreundersøkelse YouGov har gjort for Danske Bank, viser at et slikt scenario bekymrer mange.

Èn av fem småbarnsfamilier svarer at de ikke kan betjene lånet sitt dersom renten øker til seks prosent.

Én av ti i kategorien unge voksne uten barn svarer det samme.

13 prosent av disse svarer også at de føler de må selge boligen sin hvis renten øker såpass mye.

– Jeg er ikke overrasket over at mange unge og familier i en etableringsfase kjenner at det blir økonomisk vanskeligere nå, sier Danske Banks forbrukerøkonom Thea Olsen om resultatene.

IKKE OVERRASKET: Thea Olsen er forbrukerøkonom i Danske Bank. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun forteller at bankene tar høyde for at vi skal tåle en renteøkning med fem prosentpoeng.

– For de aller fleste vil det derfor være håndterbart med en rente på dette nivået. Men at mange må justere forbruket sitt og at man får mindre kroner til overs, er det ingen tvil om, sier Olsen.

Klar advarsel før ferien

Det er straks juli og mange går ut i ferie denne uken.

Forbrukerøkonomene mener sommerferien ikke er tiden for å bruke masse penger, selv om det frister.



– Ikke gå amok i ferien. Hold igjen og prøv å bevare bufferkontoen din, sier Gundersen.

Han får støtte fra Tvetenstrand.

– Det aller viktigste er at du ikke dra kredittkortet, eller bruker mer penger enn du har planlagt, sier hun.

Tvetenstrand har stor forståelse for at folk ønsker å nyte ferien.

SOMMERKLAR: Mange gleder seg til å stupe ut i sommerferie nå. Men pass på pengebruken, råder økonomene. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Det er veldig viktig å koble av og kose seg i ferien, men fokuset bør ligge på det som ikke koster så mye.

Tvetenstrand mener vi gjør oss selv en tjeneste hvis vi gjør grep allerede i sommer.

– Du kommer til å være veldig takknemlig for det når høsten kommer.