Mystisk plakat dukket opp utenfor barnehage

«Jeg er her for å ta liv av uforsiktige syklende barn!» var blant det som stod på lappen, som var hengt opp på en betongblokk.

Betongblokken står på en parkeringsplass som ligger like ved en skole og en barnehage på Kløfta i Ullensaker.

Saken ble først omtalt av Romerikes Blad.



– Uheldig formulering

Enhetsleder for Kløfta Barnehage, Bodil Aglen, sier at lappen ble oppdaget av ansatte i barnehagen etter stengetid i midten av september.

Aglen synes det er vanskelig å tolke budskapet på lappen, men sier at den kan være en referanse til betongsteinen på parkeringsplassen.

– Det er kanskje den tolkningen som er mest nærliggende. Men det er en uheldig formulering, sier Aglen.

Dette var andre gang lappen hadde blitt hengt opp.

– Jeg tenker at hvis man har innsigelser mot hvordan parkeringsplassen er utformet, så bør man ta kontakt med de som har ansvar for den og ikke henge opp sånne lapper, sier Aglen.

– Det skaper utrygghet, og er ikke noen god form for kommunikasjon, legger Aglen til.

Har blitt hengt opp to ganger

– Vi tar dette på alvor og skjønner at foreldre kan bli bekymra, sier kommunaldirektør for skole og barnehage i Ullensaker, Yngve Rønning.

Han sier at lappene har blitt hengt opp to ganger i høst.

– Vi tolker intensjonen som at de viser til at trafikksteinene er i veien og kan skade barn som sykler og biler, men det kan vi så klart ikke være helt sikre på.

Avsenderen av lappen har signert med Ullensaker kommune, noe Rønning ser som uheldig.

– Jeg tror de fleste som ser plakatene skjønner at de ikke er fra kommunen. Men det er uheldig at noen gir seg ut for å være fra kommunen når de henger opp slike budskap.

Kommunaldirektøren sier at lappene ikke har blitt tolket som en trussel, men de har blitt anmeldt til politiet.

– Så vil det være politiet sin oppgave å vurdere alvorligheten, sier Rønning.