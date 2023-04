Mystisk Freya-statue dukket opp – disse stod bak stuntet

Søndag dukket det opp en statue av hvalrossen Freya ved Opraen i Bjørvika i Oslo.

Statuen er på en flytebrygge og beveget seg søndag ettermiddag i bassenget innerst i Oslofjorden mellom Operaen og havnepromenaden som går bort til Akershus festning.

I fjor sommer ble Freya kjent i både inn- og utland etter at den dukket opp i områder hvor hvalrosser sjelden ferdes.

Hun dukket opp både i Risør og Kragerø, før hun beveget seg innover Oslofjorden mot Kadettangen i Bærum.

RISØR: Slik ble vi vandt til å se Freya sist sommer. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Der ble hvalrossen avlivet av Fiskeridirektoratet i august 2022, etter en vurdering av at menneskers liv og helse kunne komme i fare.

Det har frem til nå vært ukjent hvem det er som står bak statuen.

– Har et ansvar

Det er initiativtaker Erik Holm, forretningsmannen Christian Ringnes og skulptør Astri Tonoian som står bak statuen.

I en video som TV 2 har fått tilsendt kan man se de tre sent på kvelden utenfor Munch-museet. Flytebryggen med statuen ble sjøsatt der, før den ble dratt videre mot operaen.

Trioen har samlet inn penger for å lage en statue som skal stå på Kongen Marina. Denne skal være laget av bronse og avdukingen vil finne sted den 19. april klokken 12.

INTIATIVTAKER: Erik Holm er en av de som står bak statuen som nå ligger utenfor operaen. Foto: Håkon Wium Lie

Statuen utenfor operaen er en tidlig skisse av den i bronse.

Holm forteller til TV 2 at det var Ringnes som kom opp med ideen om stuntet. Baktanken var å skape oppmerksomhet rundt statuen som skal stå på Kongen Marina.

TV 2 har bedt Ringnes om en kommentar, men foreløpig ikke fått svar.

Initiativtakeren håper at stuntet vil få folk til å stoppe og tenke over hvordan mennesker behandler ville dyr – og hvilke konsekvenser det kan få.

– Freyas historie minner oss om at vi som samfunn har et ansvar fra å beskytte og bevare dyrelivet i naturen.

OSLOFJORDEN: Slik fant Fiskeridirektoratet kjendis-hvalrossen en dag. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Vi må balansere våre behov med hensynet til de andre artene som deler planeten vår, sier Holm.

Nå håper han at statuen vil minne folk om Freya, og at det er viktig å ha kunnskap og respekt for den ville naturen. For å sikre en bærekraftig fremtid.

Gruppen vet ikke hvor lenge statuen skal få ligge i vannet.

– Mange refleksjoner bak

Skulptør Astri Tonoian bekrefter til TV 2 at det er hun som har laget Freya-statuen som nå ligger og flyter utenfor Operaen.

Hun opplyser at det er en fredelig aksjon for å minne folk på begivenheten, som er den virkelige avdukingen.

– Det ligger mange refleksjoner bak arbeidet, så jeg oppfordrer folk til å ta seg bryet med å prøve å forstå hva skulpturen egentlig handler om, sier Tonoian.

Men hva skulpturen egentlig handler om, mener hun at folk må finne ut av selv.

– Kanskje tittelen vil gi de noe å reflektere over. Å tenke er en god og nødvendig øvelse, sier hun.

Ikke informert

Verken Oslo Kommune eller Oslo Havn ble informert om aksjonen.

SOMMER: Freya nød late dager på en brygge i Risør Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Søndag sa kommunen at de ikke var klar over statuen før den fikk oppslag i mediene.

Oslo Havn opplyste at så lenge den ikke er fortøyd til deres kaier, er det ikke noe de må godkjenne.

TV 2 har bedt Oslo Kommune om en kommentar sent mandag kveld, men har foreløpig ikke fått svar.