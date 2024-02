Mysteriet i Løten: Kripos på plass med hunder og spader

LØTEN (TV 2): Over en måned etter at en 37 år gammel mann antas å ha blitt drept i Løten, leter Kripos på gården.

Fredag formiddag har det krydd av politifolk i Løten.

Spesialtrente hunder, såkalte kriminalsøkshunder, var på plass for å søke etter blod, sæd, brennbar væske og eventuelle levninger.

I tillegg har hvitkledde krimteknikere gått rundt på gården.

INNE OG UTE: Politiet har brukt mye tid også inne på gården. Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

Ifølge lokalavisen Østlendingen har det også tidligere i uka vært krimteknikere på stedet. De skal ha vært fra Innlandet politidistrikt og ikke fra Kripos.

Er inne på gården

«Kripos sine spesialhunder har gjennomført planlagte undersøkelser på gården fredag. Vi kan ikke kommentere om de har funnet noe eller ei», skriver politiinspektør Liv Hilde Nytrøen i Innlandet politidistrikt i en pressemelding.



Kripos selv ønsker ikke å svare TV 2 på hva de har bistått Innlandet politidistrikt med.

Frem til klokken 13.00 var Kripos til stede med fire biler. Det var også en uniformert politibil på stedet.

STORT OPPMØTE: Også Mattilsynet er til stede på gården fredag. Foto: Harald Chr. Eiken

Politiet har gjort undersøkelser både inne på gården og utenfor.

Nekter straffskyld

Den kvinnelige gårdeieren i 40-årene er siktet for å ha drept den 37 år gamle mannen som politiet mener var på gården nyttårsaften.

Han ble meldt savnet av familien sin 12. januar, men det det ingen kjente livstegn fra ham etter nyttårsaften.

I forrige uke fant politiet brente levninger på gården. Politiet venter på analyser som de håper skal gi svar på om levningene stammer fra 37-åringen.

«Politiet har ikke mottatt svar på analysene vi håpet skulle komme denne uka, og som kan gi svar på hvem vi har funnet levningen til på gården på Løten», skriver Nytrøen i pressemeldingen.

«Forfatningen til levningene har gjort at undersøkelsene tar noe lengre tid enn først antatt, samt at det er stor pågang av andre prioriterte saker. Tilbakemeldingene fra Kripos og Rettsmedisinsk institutt ved Oslo universitetssykehus er at vi tidligst vil få svar i midten av neste uke. Selv om undersøkelsene av levningene tar noe lengre tid enn først antatt, har politiet fortsatt tro på å kunne identifisere vedkommende», skriver hun.

Advokaten til den siktede kvinnen har tidligere sagt at hun tar sterk avstand fra beskyldningene, og at hun er sjokkert over funnene som er gjort på gården.

I pressemeldingen fra politiet fredag skriver de at «etterforskningen pågår for fullt», men at de vil ta en pause gjennom helgen.