Mye regn i vest – E39 stengt etter stort sørpeskred

På Sunnmøre er E39 stengt ved Flåskjer i Ørsta etter at det har gått et stort sørpeskred over veien.

Skredet er mellom en meter og halvannen meter høyt og rundt 30 meter bredt, forteller operasjonsleder i Møre og Romsdal, Roar Fylling til NTB.

Det er ingenting som tyder på at noen er tatt, men veien er stengt av entreprenør på stedet.

– En geolog fra Vegtrafikksentral skal komme og ta en vurdering på om det er fare nye skred. Veieier, som er Statens vegvesen, vil ta en vurdering på når det er trygt å åpne igjen, sier operasjonsleder Arild Reite til TV 2.

Politiet meldte om skredet klokken 6.10 etter å ha fått melding fra to bilister.

«Atmosfærisk elv»

Også andre steder langs kysten skaper været utfordringer lørdag morgen.

Det skjer etter at Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om at en «atmosfærisk elv» skal treffe landet lørdag. Det kan komme opptil 90 millimeter regn på tolv timer.

– Det blir ganske store nedbørsmengder hele helgen. Nesten nok til å fylle desemberkvoten noen steder, sa meteorolog Isak Slettebø ved StormGeo fredag.

Vegtrafikksentralen vest skriver på X/Twitter at det har kommet mye vann.

– Oppfordrer alle til å kjøre forsiktig og etter forholdene. Stor fare for vannplaning flere steder. Vi har alt personell ute for å gjøre tiltak der det er mulig, skriver de.

– Glatt og isete

Også litt lenger nord, i Trøndelag, er det glatt. Særlig er det glatt på de kommunale veiene.

– Politiet henstiller innbyggerne til å kjøre etter forholdene, og planlegge lengre tid enn normalt på kjøreturen, skriver de på X.

Politiet anbefale tidligere at trøndere å la bilen stå, men den anbefalingen ble opphevet i morgentimene lørdag.

– Alt mannskap er ute og strør, i både nord og sør. Derfor nedgraderer vi anbefalingen. Vi har ikke grunnlag for å be folk om å la bilen stå lenger. Hovedveinettet er ok, mens på kommunale veier kan det være glatt og isete, sier operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt.

Foreløpig har det ikke skjedd noen ulykker som følge av de glatte veiene. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om is i deler av Trøndelag, nord i Møre og Romsdal og sør i Nordland.



Stengte fjelloverganger



Uvær i Sør-Norge har natt til lørdag også sørget for at flere fjelloverganger er blitt stengt.

Vegtrafikksentralen opplyste natt til lørdag at fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol er stengt på grunn av uvær. På X heter det at de vil gjøre en ny vurdering av strekningen klokken 12 lørdag.

Også riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 15 Strynefjellet er stengt natt til lørdag, mens Vegvesenet vurderer å stenge riksvei 52 Hemsedalsfjellet.