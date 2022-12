Mye kjipt i 2022? – Neida, her er grunnene til å smile

TILBAKE: Utplasseringen av fjellrev har visst seg å være en stor suksess. Det kan gi håp for flere truede arter. Foto: Craig Jackson / NINA

Selv om det blir snakket mye om hvor negativt alt er om dagen, så er det faktisk mye positivt fra året som kan gi håp.

Og skal vi tro en av Norges fremste klimaforsker, er håp helt essensielt.

– Håp er kanskje det viktigste vi har i den forferdelige situasjonen vi har satt oss selv og naturen i, sier Bjørn Hallvard Samset, fysiker og seniorforsker hos Cicero.

Ved hjelp av klimaforsker Samset og naturforsker Dagmar Hagen i NINA har vi valgt noen nyheter fra året du kan glede deg over.

1. Fornybar energi har fosset fram

I 2022 har bruken av fornybar energi fått en enorm vekst. Noe av grunnen er at Europa har bestemt seg for å gjøre seg mindre uavhengig av russisk gass.

FORNYBART: Solcellepanel har vokst som en solsikke i 2022. Foto: Damien Meyer / AFP

I første halvdel av 2022 var all global vekst i energiforsyning dekket av fornybare kilder, ifølge Samset. Spesielt solceller har skutt i været i år.

– Fornybare kraftverk blir også stadig billigere. Det vil si at det grønne skiftet vil skje på sikt nesten uansett, forteller forskeren.

I tillegg fikk USA energi ut av en kontrollert fusjonsreaksjon, såkalt fusjonskraft. Det kan bli alternativet til fossile energikilder.

Komplisert? Her kan du lese mer om denne banebrytende teknologien.

Ifølge Samset er veien «ekstremt lang», men det gir håp om ren energi på sikt.

HÅP: For klimaforsker Bjørn Samset er håp viktig i år. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

2. Viktige avtaler

I 2022 samlet verdens statsledere seg i Egypt og Canada for å løse deler av klimakrisen og naturkrisen. Forhandlingene har blitt omtalt som krevende, men det ga resultater til slutt:

Under klimatoppmøtet i Egypt ble verdens land enige om klimatilpasning.

– Realiteten er at vi må tilpasse oss endringene, og vi må kutte utslippene. Raskt. På møtet ble dette en del av erklæringen. Det er positivt, siden vi vet at det er et stort etterslep i tilpasningen allerede i dag, forteller Samset.

På toppmøtet ble det også avtalt å gi penger til tap og skade som følge av klimaendringene.

Naturtoppmøtet i Canada. 193 land er enige om en historisk naturavtale for å beskytte verdens land og hav fram. Minst 30 prosent av jordas land-, kyst- og havområder skal bevares innen 2030.

3. Mer natur

Selv om mye natur er ødelagt, har prosjekter i året vist at det går an å reparere naturen.

Og det med godt resultat.

I bildet til høyre kan du se hvordan naturen i 2022 har tatt over veien på Dovre med reparasjon.

I 2022 har Stortinget satt av 41 millioner til restaurering av mer enn 25 myrer.

– Det er bra for økosystemet og bra for karbonlagring. I tillegg har Norge vedtatt en strategi for restaurering av vassdrag, forteller Dagmar Hagen, seniorforsker i NINA.

Norge har også i løpet av året fått mer vernet natur, blant annet mer enn 70 nye verneområder for skog.

4. Fjellreven

Fjellreven er kritisk truet, men 2022 ble et rekordår for dyret. Etter flere år med tiltak ble det i 2022 født 72 nye valpekull.

TILBAKE: Fjellreven er tilbake i Norge etter langt og dyrt avlsprogram. Foto: Craig Jackson / NINA

– Det er en suksesshistorie som viser at tiltak for dyr virker. Fjellrev som ble født i fangenskap har klart seg i det fri. I tillegg har reven klart å endre pels i takt med klimaendringer, sier Hagen i NINA.

5. Natur og klima hånd i hånd

Både Samset og Hagen trekker fram at 2022 har vist hvor mye natur og klima betyr for hverandre.

NATURFORSKER: Dagmar Hagen trekker frem naturrestaurering som viktig fra året. Foto: NINA

En enighet om at natur og klima henger sammen gjør at det vil bli økt fokus på begge feltene fremover, mener forskerne.

– Vi må også ta mye bedre vare på naturen, gjøre matproduksjonen bærekraftig, finne nye energiløsninger som må spille på lag med naturen. Klimakrisen har blitt enda mer diskutert i samme kontekst som natur, energi, ressurser og etikk i 2022, forteller Samset.

Dette er noe forskerne i FNs klimapanel og Naturpanelet har blitt enige om.