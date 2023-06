Musefellen skal opp for retten: – Jeg angrer ikke

Politiet i Møre og Romsdal har gitt Linda Strand et forelegg på 6000 kroner for å ha laget en musefelle i strid med dyrevelferdsloven. Fordi hun nekter å betale boten må hun nå møte i retten.

– Jeg synes det blir for dumt. Det er andre ting som er viktigere her i verden, sier Linda Strand.

Lederen i dyrevelferdsorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen, er uenig.

– Dette er en drukningsfelle. Det er ikke tillatt å drukne dyr, sier sistnevnte.

– Nødverge

For noen år siden kjøpte Linda Strand og mannen et gammelt hus, der det ikke hadde bodd noen på åtte år.

– Det var invadert av mus, rett og slett. Vi prøvde alt mulig fra ultralydapparater til vanlige musefeller, men systemet kapitulerte til slutt, sier hun.

ANGRER IKKE: Linda Strand forteller at det hele har blitt en prinsippsak for henne. Foto: Privat

Strand forteller at hun og mannen på et tidspunkt vurderte å selge huset de hadde kjøpt. Hun sier at det var nærmest umulig å åpne en skuff i huset uten at det hoppet ut en mus.

– Jeg har bare forsøkt å berge hus og hjem. Jeg følte nesten at jeg handlet i nødverge den gangen, sier Strand.

For da de var kommet til vinteren i 2019, bestemte hun seg for å lage en hjemmelaget musefelle.

Den hjemmelagde fellen fungerte godt.

Da hun så at et medlem av Facebook-gruppen «Vi som elsker gamle hus» også hadde store museproblemer, postet Strand et bilde av fellen sin.

– Det var noen som lurte på om det fantes noen tips, og jeg hadde jo det, sier Strand.

Facebook-posten ble så plukket opp av NOAH, som anmeldte Strand.

Druknet i isvann

– Jeg skjønte ingenting da de ringte fra politiet og sa at jeg var anmeldt. «Hva har jeg gjort nå?», tenkte jeg.

Etter å ha etterforsket saken landet politiet i Møre og Romsdal på at Strand bør straffes etter dyrevelferdsloven § 37, for å ha avlivet dyr på en ikke dyrevelferdsmessig måte.

DRUKNET: Fordi Linda Strand har nektet å vedta et forelegg, er hun nå tiltalt for å ha druknet mus. Foto: Privat

Politiet beskriver den ulovlige musefellen slik:

«...en gangbru av en ølboks over en bøtte med en bamsemums som åte, slik at musa falt ned i bøten (sic) som var delvis fylt med en blanding av vann og fryseveske (sic). Musefellen ble stående i noen dager og medførte at flere titalls mus døde av drukning.»



– Jeg synes det er veldig beklagelig at folk trosser regelverket og nærmest tror at de har rett til å bruke ulovlige feller. Det er en grunn til at noen feller og avlivningsmetoder er ulovlige. Det er faglige kriterier som ligger til grunn, og det bør folk forholde seg til, sier Siri Martinsen i NOAH til TV 2.

Strand sier på sin side at hun ikke var klar over at fellen hun hadde laget var ulovlig. Samtidig sier hun at det var 20 minusgrader ute. Hun mener derfor at musene døde i løpet av sekunder, og at de ikke led.

VETERINÆR: Siri Anjuna Martinsen er veterinær og aktivist tilknyttet dyrevernorganisasjonen NOAH. Bildet tatt i sammenheng med hvalrossen Freya ble avlivet Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Jeg føler at man har hengt seg opp i at jeg ville forgifte musene med frostvæske. Det er snakk om noen få dråper så vannet ikke skulle fryse. Det var ikke snakk om mange sekunder før de døde i det kalde vannet, sier Strand.

– Er ingen dyremishandler

Martinsen i NOAH mener saken viser hvorfor det var viktig at de anmeldte forholdet til politiet.

– Det er klart at når ulovlige avlivningsmetoder spres på nettet så kan folk tro at det er tillatt. Det vil vi selvfølgelig motvirke, så det er bra at det blir publisitet rundt dette, sier hun og fortsetter:

– Før druknet noen kattunger de ikke ønsket, men nå er det selvsagt ulovlig og blir sett på som uetisk. Dyr som ikke står oss like nær som familiedyr skal ha det samme vernet.

Strand forteller at hun først tenkte at hun skulle vedta boten og bare bli ferdig med saken, men at hun ombestemte seg etter å ha tenkt seg om en gang til.

– Da innrømmer jeg på en måte at jeg er en dyremishandler. Det føler jeg ikke at jeg er. Jeg har lest så mange saker om folk som mishandler katter for eksempel, og for meg er ikke det det samme, sier Strand.

Forskjell på katt og mus?

NOAH-lederen viser til at dyrevelferdsloven ikke tar hensyn til hva en person føler og tenker, men at lovverket er der for å beskytte dyrenes ve og vel.

– Selv om man ikke aktivt har gått inn for å mishandle et dyr, så er det like fullt et brudd. Jeg synes det er uheldig at folk tenker at man havner i en bestemt kategori som dyremishandler av den grunn, sier Martinsen og legger til:

– Lovverket er også ment til å beskytte mot kunnskapsløshet og skjødesløshet.

– Men skjønner du at folk ikke nødvendigvis tenker på kattunger og mus som det samme?

– Det er helt åpenbart at ulike mennesker setter en ulik verdi på ulike dyr. Nettopp derfor er det viktig at vi har et faglig fundert regelverk i dyrevelferdsloven, som gjelder alle dyr som kan føle smerte.

– Opp til staten

Fordi politiet kun har reagert med et forelegg i saken, har ikke Linda Strand rett på forsvarer når hun må møte i Møre og Romsdal tingrett 4. juli.

Hun har likevel vurdert om hun skal betale for en advokat selv.

– Jeg kommer sikkert til å få en høyere bot og omkostninger og sånn nå da, men det er noen prinsipper her. sier hun.

Hun sier at hun stort sett har opplevd at folk støtter hennes side av saken.

– Noen ytterst få mener nok at jeg burde vært innsatt, men nå er det opp til staten å prøve det, sier hun.

TV 2 har vært i kontakt med politiadvokat Christian Asdahl som skal føre saken for retten. Han ønsker ikke å kommentere artikkelen.

Tingretten har satt av en time til hovedforhandlingen.