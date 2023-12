Muna (25) er avhengig av Klarna: – En potensiell kjempebombe

– Jeg har lagt igjen mellom 7000 og 10.000 kroner i gjeld hver måned, og noen ganger klarer jeg ikke å betale før det går til purring/inkasso og jeg får lønn.

Det sier psykologistudent Muna Guleid. Hun bor i Oslo, og i tillegg til å være student jobber hun deltid ved siden av studiene.

Guleid forteller at hun begynte å bruke Klarna tilbake i 2016. Da brukte hun det sjelden, men i 2021 økte bruken.

Med Klarna kunne hun kjøpe varer uten å betale med en gang. Hvis man handler med Klarna, kan man betale 30 dager etter kjøpet. Hvem som helst over 18 år kan opprette en bruker hos Klarna. Kundene må ikke gjennom en personlig kredittsjekk før de får lov til å benytte seg av tjenesten.

Guleid forteller at det for henne startet med nettshopping.

FRISTENDE SPIRAL: Muna Guleid beskriver Klarna som en fristende spiral det er vanskelig å komme seg ut av. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg elsker å shoppe på nett. Som regel kjøper jeg klær og noen ganger sminke. Men nå finnes Klarna overalt. Matbutikker har det og flere fysiske butikker og spisesteder har Klarna som en betalingsmulighet. Jeg bruker det til alt.

– En ond sirkel

– I starten gikk det fint, da var det bare mellom ett og to kjøp i måneden. Men i 2022 økte det voldsomt. Da hadde jeg ikke så høy lønn, så da hopet det seg opp, også har det bare fortsatt siden det.

På spørsmål om hvordan det ble sånn, har hun egentlig ikke et tydelig svar.

– Jeg synes det er komplisert. Jeg er en impulsiv person og har begrenset interesse for økonomi, bortsett fra inntekt og utgifter. Jeg handler med en gang og betaler for alt når jeg får lønn. Det virker som at jeg har det i sjakk fordi jeg kan sjekke appen, men så skjer det samme igjen neste måned.

Guleid beskriver det hele som en ond sirkel.

– Når jeg først får betalt ned Klarna-regningen på lønningsdagen, så sitter jeg igjen med såpass lite at jeg må bruke Klarna igjen resten av måneden. Så må jeg betale den nye regningen på neste lønning igjen.

Flere er avhengige

Guleid er ikke alene. Da TV 2 la ut en utlysning på TikTok, hvor vi etterlyste unge som bruker Klarna månedlig og oftere enn det, fikk vi flere hundre svar bare på noen timer.

Majoriteten av de som tok kontakt med TV 2 sier de er avhengig av Klarna. Noen har et sunt forhold til tjenesten og bruker det kun for å ikke betale før varene har ankommet. Andre beskriver det som en avhengighet.

De sier de er helt avhengige av Klarna for at økonomien skal gå rundt.

Guleid er en av dem.

– Jeg vil si at jeg er avhengig, jeg tror ikke jeg kunne sluttet på dagen, jeg ser ikke for meg at jeg klarer å slutte.

AVHENGIG: – Jeg har brukt Klarna i mange år og føler meg litt fanget. Jeg kunne ikke sluttet helt, det er helt avhengighetsskapende, sier Muna Guleid. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det går som regel greit å betale tilbake, men denne måneden har det gått veldig dårlig. Jeg har bedt Klarna endre datoen. Gjelden har blitt ekstremt høy fra oktober til november.

– Kjempebombe

Alf Gunnar Andersen er daglig leder i kredittselskapet Horde AS. De tilbyr tjenester som forbrukslån, refinansiering av lån, og økonomioversikt.

I høst gjennomførte de en analyse av unge som bruker Klarna, og Andersen selv er kritisk til måten Klarna opererer på.

– Klarna er en potensiell kjempebombe. Det er altfor lett å handle på kreditt. Vanligvis må man sende inn en søknad og gå gjennom en omfattende kredittsjekk for å handle på kreditt.

– Med Klarna kan folk nede i 18-årsalderen handle på kreditt. Når man er 18 år, forstår man ikke nødvendigvis konsekvensene av det man handler.

ADVARER: Daglig leder i Horde Alf Gunnar Andersen mener det er kritikkverdig at 18-åringer kan havne i stor gjeld ved å bruke Klarna. Foto: Horde

I analysen de gjennomførte tidligere i høst kom det fram at unge som bruker delbetaling, har fire ganger så høy gjeldsvekst som de som ikke benytter seg av delbetaling.



– For en mann i 40-årene så er ikke 50.000 kroner mye gjeld, men når du er 18 eller 20 år, så kan det føles ut som at verden rakner. Det er veldig kjedelig å starte voksenlivet med stor gjeld.

Kjenner seg ikke igjen

Nordisk kommunikasjonssjef Amanda Larsson i Klarna skriver til TV 2 at de jobber kontinuerlig for å gjøre det lettere for unge mennesker å ta smarte avgjørelser når de bruker Klarna.

– Først og fremst vil jeg si at unge voksne er en viktig og derfor prioritert målgruppe for oss, som vi bryr oss om. Med dette som utgangspunkt satte vi for en stund siden i gang et langsiktig arbeid, for å gjøre det lettere for unge mennesker å ta smarte avgjørelser når de handler på kreditt på nett. Klarna er en stor aktør i vår bransje, og det er derfor viktig at vi opptrer proaktivt og går foran som et godt eksempel.

Mer om Klarna Klarna skriver til TV 2 at de har tatt flere grep for å gjøre det lettere for unge å ta smarte avgjørelser når de handler på kreditt. De påpeker at de blant annet har lansert en landingsside der de presenterer Klarnas egen statistikk over ungdom. De har også lagt ut en ordliste med begreper som er viktige å kjenne til når man handler på kreditt. De skriver også til TV 2 at deres tall viser en markant reduksjon i både inkasso- og rentekostnader. Og viser til at 98 prosent av deres kunder enten betaler med en gang eller med 30-dagers rentefri faktura. Andelen Klarna-fakturaer blant 18-25-åringer som fører til inkasso sier Klarna er redusert med 70 prosent. Og andelen purregebyrer i denne målgruppen er redusert med 56 prosent.

I gjennomsnitt er utestående beløp for rentefrie fakturakjøp hos Klarna for denne aldersgruppen cirka 1000 kroner. Skulle våre kunder få problemer med å betale, oppfordrer vi dem til å kontakte oss og vi skal gjøre vårt beste for å finne en god løsning. Det skriver Nordisk kommunikasjonssjef Amanda Larsson i Klarna til TV 2.



Om Horde sin analyse skriver Klarna følgende:

– Når det gjelder Horde, er vi kritiske til deres såkalte undersøkelse, da denne sier langt mer om Hordes egne kunder enn Klarnas. Deres konklusjoner stemmer overhodet ikke med våre egne tall og statistikker for flere millioner nordmenn som handlet hos Klarna det siste året.

Et samfunnsproblem

Økonom og daglig leder i Inkassoregisteret, Lene Drange, forteller at Klarna er en av de vanskeligste kreditorene å forhandle med.

– Vi ser at Klarna ofte er den siste nye gjelden du har. Klarna setter rammevilkårene, og de kan være svært utfordrende å forhandle med når det kommer til tilbakebetaling.

Hun påpeker også at dette ikke bare gjelder Klarna, men at det er et generelt samfunnsproblem at unge ikke kan nok om egen økonomi.

– Mange unge er bekymret for sin egen økonomi. En av våre viktigste kampsaker er at unge har lite kunnskap og erfaringer om økonomi. Kunnskapsnivået er et helt annet enn det presset som kommer.

– Klarna og andre tjenester gjør det veldig enkelt for unge å bruke penger de ikke har.

FAST KUNDE: – Hvis man kommer skeivt ut for tidlig og ikke mestrer privatøkonomi, kan dette være starten på et liv som fast kunde for inkassoselskapene, sier økonom Lene Dange. Foto: Marte Christensen / TV 2

Drange forklarer at selv om det fremdeles er et stort problem, så har det blitt litt bedre.

– Det er viktig å si at Klarna har tatt grep, det er ikke like dyrt som det var før, men det er et stort problem når man bruker mye mer penger enn hva som er mulig å betale tilbake.

Og hun forteller videre at hvis man, slik som Klarna, låner ut mye penger til unge mennesker, så må man av og til være villig til å kutte i egne krav.

– Det skal ikke mange tusen til før det blir problematisk for en ung person. Man ser også et skille på de som har ressurssterke foreldre. Det er mye lettere for dem å betale tilbake fordi de får hjelp. Men de som ikke har det kan havne i store gjeldsproblemer, forteller Drange.