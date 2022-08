Mulig knivstikking etterforskes som drapsforsøk

– Politiet etterforsker det som et drapsforsøk. Fornærmede i saken er kritisk skadet og er til operasjon, opplyser fungerende seksjonsleder ved drapsseksjonen i oslopolitiet, Ingebjørg Hansen, til TV 2.

En person er pågrepet og siktet. Det er en ung person over 18 år, opplyser Hansen.

– Vi er veldig tidlig i etterforskningen. Det har vært mange til stede, og vi prøver å få mest mulig informasjon om saken og hendelsen rundt det.

Motiv og forløp er foreløpig ukjent, men det har vært mange unge personer til stede. Seksjonslederen oppfordrer personer som har kjennskap til saken om å ta kontakt med politiet.

STIKKVÅPEN: Personen ble skadet med et stikkvåpen, men politiet har ikke ønsket å kommentere hva slags stikkvåpen det dreier seg om. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ukjent antall gjerningspersoner

Det er foreløpig ikke sikkert om det er flere gjeringspersoner, utover den ene som er pågrepet.

– Vi jobber med å få oversikt over hvem som har vært involvert. Om det er fler som har vært involvert er det vi prøver å få oversikt over.

Hansen ønsker ikke å kommentere hva slags våpen som er brukt, men bekrefter at det er brukt stikkvåpen.

Kritisk skadd

Politiet har tatt kontroll på et stikkvåpen etter at en tenåring ble kritisk skadd like ved Stovner senter onsdag. Mannen har det politiet beskriver som «svært alvorlige» skader i overkroppen.

– Det fremstår ikke som en tilfeldig hendelse, sa politiets innsatsleder på stedet, Kristoffer Bang, tidligere onsdag.

De jobber med en hypotese om at eksisterende konflikter ligger bak hendelsen.