Mulig gjennombrudd etter funn av levninger i Bergen

Politiet kan ha gjort et avgjørende funn i mysteriet om beinrestene som ble funnet i et skogsområde i Bergen i påsken.

NYTT FUNN: Politiets krimteknikere gjorde onsdag nye funn der levningene etter et menneske ble gjort 7. april i år. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

7. april fant en turgåer levninger av en person i et svært ulendt terreng, ikke langt fra et boligområde i Selvik noen kilometer nord for Bergen sentrum.

I tillegg til en mengde beinrester fant politiet klær, sko og en tursekk ved levningene. Det ble ikke gjort noen funn som umiddelbart hjalp for å identifisere den avdøde.

Beinrestene ble undersøkt ved Gades institutt i Bergen, og en del av lårbeinet ble sendt til Oslo universitetssykehus for å forsøke å hente ut en DNA-profil.

– Gjennombrudd



Samtidig har politiet fortsatt sitt tekniske og taktiske arbeid. Onsdag ble det gjennomført et finsøk på funnstedet, og det ga resultater.

– Jeg kan bekrefte at det ble funnet en kortholder med flere identifiserende kort på funnstedet som kan si noe om identiteten, sier påtaleansvarlig Eli Andrea Skaar i Vest politidistrikt.

TV 2 vet at funnet ble gjort etter søk gjort ved bruk av metalldetektor i området der levningene ble funnet i påsken.

Kan ha ligget i ti år

Ved å sammenligne DNA fra eventuelle pårørende håper politiet nå i løpet av et par uker å kunne fastslå identiteten til personen som ble funnet i skogen.

Politiet har ingen indikasjoner på at dødsfallet kan knyttes til noe kriminelt.

Politiet tror personen kan ha ligget i terrenget i opp mot ti år.