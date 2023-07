Moxnes sin sykmelding forlenges

Partileder i Rødt Bjørnar Moxnes er sykmeldt videre, får TV 2 opplyst av partiets pressesekretær Maren Njøs Kurdøl.

Moxnes har vært sykmeldt siden 3. juli og har fått forlenget sykmelding til og med 25. juli.

Rødt-lederen har vært i hardt vær etter han tidligere i juni tok med seg et par Hugo Boss-solbriller til 1199 kroner ut av en butikk på Gardermoen uten å betale for seg.

Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen fungerer som leder i perioden Moxnes er sykmeldt.

– Rødt har en operativ ledelse, vi har sterke kandidater i hele landet og stiller rekordmange lister. Vi er klare for lokalvalget og jobber videre for fullt med de siste forberedelsene til en valgkamp som handler om kollektivtrafikk, boliger og velferden der vi bor. Så ser vi frem til at Bjørnar kommer sterkt tilbake, sier Martinussen.



Fylkesleder for Rødt i Møre og Romsdal er klar på at partiet uansett er i gode hender.

– God bedring til Moxnes. Utover det er partiet i trygge hender inntil videre, sier Aina Marita Haram Hauge til TV 2.

Også Rødts fylkesleder i Østfold Ravn Villokt håper Moxnes er på bedringens vei.

– Jeg håper han føler seg bedre snart og er klar til valgkamp, sier Villtokt.

Endret forklaring

Siden saken ble kjent har Moxnes ved flere anledninger endret på forklaringen. Partilederen skal også ha betalt et forelegg på 3000 kroner som ble utstedt på stedet.

Politiet har vært tydelige på at de mener politikeren stjal med forsett, altså han tok brillene fra butikken med viten og vilje.



Moxnes har innrømmet at han tok med seg solbrillene ut av butikken, uten å betale for seg. Da han oppdaget at han hadde tatt dem med seg, rev han av lappen og la dem i bagasjen sin, forteller han.



Slik lyder forlegget Grunnlaget for forelegget, som ble skrevet 30. juni, er at Bjørnar Moxnes gjorde følgende: «fredag 16. juni 2023 kl. 17.36 på butikken Travel Retail Norway på Gardermoen flyplass i Ullensaker tok han et par solbriller av merket Hugo Boss, til en verdi av 1199 kroner, og gikk ut av butikken uten å gjøre opp for seg».

Kilde: Politiet til TV 2

– Det er mange som er skuffa over meg for at jeg ikke gikk tilbake til butikken med en gang, og skuffa for at jeg ikke gikk inn i detalj om hendelsen fra første stund. Jeg vil si unnskyld til alle dem, sa Moxnes da han møtte pressen omtrent et døgn etter hendelsen ble kjent.

Fortsatt tillit

TV 2 har tidligere kartlagt tilliten til Moxnes blant fylkeslederne i partiet. Den viste bred støtte til partilederen etter solbrilletyveriet på Oslo Lufthavn.

Da fungerende leder i Rødt Sneve Martinussen møtte pressen etter forrige sykemelding ble kjent, opplyste hun om at Moxnes hadde full tillit fra 31 av 37 representanter som deltok på landsstyremøtet.