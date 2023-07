Moxnes har fylkeslagene i ryggen etter solbrille-tyveriet

BRILLE-BREKK: Bjørnar Moxnes måtte betale et forelegg på 3000 kroner på grunn av et solbrille-tyveri på Gardermoen. Bildet er tatt før episoden, som fant sted i juni. Foto: Frode Sunde / TV 2

Romerikes Blad avslørte fredag at Bjørnar Moxnes hadde stjålet et par briller fra taxfreebutikken på Oslo lufthavn i juni.

Partilederen forklarte selv at han hadde glemt at han hadde med seg brillene på vei ut av butikken, men denne historien endret seg fredag kveld, da det ble kjent at han blant annet hadde tatt av prislappen og lagt brillene i bagasjen.

Etter å ha blitt spurt om han vurderte å trekke seg som partileder på grunn av skandalen, svarte Moxnes at det er opp til Rødt og medlemmene:

– Jeg trenger tilliten deres og er avhengig av det, så det er opp til dem å avgjøre, svarte Moxnes mandag ettermiddag.

TV 2 har vært i kontakt med samtlige av de 16 fylkeslederne i Rødt. Nesten alle sammen svarer at de fremdeles har tillit til partilederen etter solbrille-flausen.

– Forferdelig dumt og trist

Unntakene er fylkeslederne Jenny Eiksund i Oslo og Ida Wiman Jektvik i Finnmark, som ikke ønsker å kommentere saken.

Bridget Penny, fylkesleder for Rødt i Vestland og Hordaland, forteller at hun ikke har tatt stilling til tillitsspørsmålet ennå.

– Saken i seg selv er ikke kjempestor i forhold til andre saker som har preget nyhetsbildet i det siste, men det er forferdelig dumt og trist, og jeg er usikker på hvordan jeg skal forholde meg til dette, sier Penny.

Fortjener ikke «heksejakt»

Da partilederen møtte pressen utenfor Sentrum scene lørdag ettermiddag, forklarte Moxnes at han var «livredd» for hvordan det ville se ut for partiet dersom han returnerte brillene i butikken.

– Det er lov å glemme seg, og jeg ser ikke at han fortjener noe heksejakt på grunn av dette her, sier Thina Aarsund fra Rødt Nordland.

LIVREDD: – Jeg ble livredd for at jeg kunne påføre skade på partiet ved å gå tilbake og si at jeg hadde tatt briller uten å betale for det, forklarer Moxnes til pressen lørdag. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Som partileder har han fortsatt min tillit, men med ei ripe i den ellers plettfrie lakken, sier Kjell Oldeide i Rødt Sogn og Fjordane.



Fylkesleder i Oppland, Bjørn Kristiansen, vil ikke si at han har mindre tillit til Moxnes etter tyveriet, men sier likevel:

– Det å si at jeg har like mye tillit er å ta litt hardt i, men vi har fortsatt tillit til forklaringen han har gitt, sier han.

Støtte fra Rødt-profiler

Flere av de mest kjente profilene i Rødt, deriblant stortingspolitikerne Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug, var kjapt ute med å uttrykke støtte til partilederen, selv om de begge omtaler tyveriet som «flaut».

Nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, sier at tilliten til Moxnes står støtt:

– Bjørnar har gjort noe dumt og har håndtert det dårlig, det tror jeg alle skjønner.

– Men det må være lov å gjøre feil, det er helt menneskelig. Etter Bjørnars 11 år som solid og stødig partileder skal det mer til for å rokke ved min tillit altså, sier hun, og legger til at hun har med egne solbriller på ferie i år.

NESTLEDER: Marie Sneve Martinussen i Rødt forsikrer om at hun har med seg sine egne solbriller på ferie. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Liv Müller Smith-Sivertsen, leder i Rød ungdom (RU), sier hun fremdeles har tillit til Moxnes:

– Min kommentar til saken går nok i samme baner som mange andre, dette var fryktelig dumt og flaut av Bjørnar, men han har selvfølgelig min tillit.