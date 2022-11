Møttes på direkten: – Hat er ikke et alternativ

For én uke siden gjestet Jørund Viktoria Alme (53) og hennes kone, Agnes Mjåseth, God morgen Norge. Temaet var deres kjærlighet for hverandre gjennom 30 år, og hva som skjedde da ektemannen Jørund ble kvinnen Jørund Viktoria – som ønsket å sitte i rullestol selv om beina hennes er helt friske.

Se hele intervjuet her:

Jørund Viktoria har nemlig den sjeldne tilstanden body integrity disorder (BID), også kjent som apotemnofili.

Ifølge ICD-11, en bok av Verdens helseorganisasjon, står det at diagnosen er preget av et intenst og vedrarende ønske om å bli fysisk funksjonshemmet på en betydelig måte. Store medisinske leksikon skriver at personen er opptatt av å få amputert en frisk kroppsdel, og at tilstanden ses ved alvorlige forstyrrelser i egen kroppsidentitet.

Ønsket om inngrepet er forbundet med forestillinger om at dette kan medføre mindre indre psykisk stress når kroppen «justeres» i tråd med personens kroppsidentitet.

– BID er en feilkobling i nevrologien, sannsynligvis medfødt, som skaper en mental støy som forstyrrer evnen til å være her og nå, og evnen til å konsentrere seg, sier Jørund Viktoria og fortsetter:

– Det er en mental storm som er veldig komplisert. Jeg prøvde å legge et lokk over det og prøvde å leve normalt med den, som jeg har hatt leve livet. Til slutt sprakk det opp, jeg hadde ikke kontroll over det i det hele tatt. Til slutt fant ut at rullestolen er et verktøy for å få bort den mentale strømmen. Så derfor bruker jeg rullestolen som en avlastning for hodet mitt.

IKKE LAM: Jørund Viktoria Alme påpeker at hun ikke utgir seg for å være lam og at hun er åpen om at hun kan gå. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Vekket store reaksjoner

I én uke har det stormet rundt Jørund Viktoria. Spesielt på sosiale medier har hennes historie vekket sterke reaksjoner.

– Det har vært en fryktelig spesiell uke. Det har vært helt vilt. Det er hele skalaen av ting som skjer og henvendelser. Det har blant annet kommet henvendelser fra USA og England fra kjente talkshow-verter som vil snakke med meg. Det går verden rundt, og det må jeg forholde meg til uten å ha noe erfaring med det.

Hun har mottatt mye støtte og fine tilbakemeldinger. Men hun har også opplevd hets og ting hun beskriver som «over streken».

Én av dem som stilte spørsmål som gjelder hennes bruk av rullestolen, er lærer og rullestolbruker Morten Marius Skau (32) – best kjent som Mort1Rulle på sosiale medier. Som 16-åring ble han lam fra brystet og ned etter en trampolineulykke.

Morten beskriver seg selv som en åpen og tolerant person. Han forteller at han synes intervjuet med Jørund Viktoria var spennende, men at han slet med å forstå hvordan det hele kunne henge på grep.

Hvordan hun, en person med friske ben, var avhengig av å sitte i rullestol. Han, i likhet med veldig mange andre, lurte på om det var bundet i noe psykisk eller fysisk.

Han bestemte seg for å invitere henne til et møte for å prøve å forstå – og for å stille henne en rekke kritiske spørsmål på vegne av hans 142 000 følgere på TikTok. På mandag møtte de hverandre for første gang, og torsdag møttes de igjen på direkten hos God morgen Norge.

BLE SPURT UT: Jørund Viktoria Alme stilte opp til en kritisk prat hjemme hos Morten Marius Skau (@mort1rulle). Foto: Ole Thomas Halvorsen/ TV 2

– Du tror ikke Jørund Viktoria forstår helt hva det innebærer å være tvunget til å sitte i rullestol og alt det medfører. Hva mener du med det?

– Det å sitte i rullestol er det minste problemet med å være lam. Det er egentlig en ganske ålreit del, men så følger det med ganske mye dritt. Man har nervesmerter, trykksår, spasmer og man må operere ting i kroppen for å dempe det. Man får infeksjoner – spesielt blærekatarr, fordi det å tisse og bæsje er dritvanskelig. Folk må legge ut tarmen for å gå på do.

Han forteller at enkelte også sliter mentalt med det faktum at de må tilbringe store deler av livet i rullestolen. Livet ble ikke slik man en gang trodde det skulle bli.

Morten forteller at han lever et fint liv som lam, men legger ikke skjul på at det hele er litt sårt. I praten med Jørund Viktoria, som nå ligger ute på TikTok i fem deler, forteller hun nemlig at hun bruker rullestolen for å kunne være i jobb.

– Jeg er i den posisjonen hvor jeg har prøvd å jobbe fullt i tre år, men jeg gikk på en smell i sommer og nå må jeg gå ned i stilling, sier han og utdyper:

– Hun sier at hun bruker rullestolen som et verktøy for å klare og jobbe, og akkurat det ble jeg provosert over, for rullestolen gjør at jeg sliter med å jobbe. Men da måtte jeg legge følelsene til side, høre på hva hun hadde å si og da skjønte jeg at hun bruker den for en annen grunn enn det jeg gjør.

Se hele intervjuet med Jørund Viktoria og Morten her:

Får rullestol av NAV

Ett spørsmål som gikk igjen fra følgerne til Morten var om Jørund Viktoria får statlig støtte. Ifølge hun selv får hun kun støtte i form av en rullestol fra NAV.

– Rullestolen er en mental avlastning som gjør at jeg er i stand til å jobbe. I forhold til NAV og rullestol, så er det klart at det er dokumentert med lege og psykolog. Det er en offisiell diagnose som ligger i bunn og rullestolen holder meg i arbeid. De skattepengene jeg betaler i året dekker ti rullestoler, så det regnestykket er et positivt regnestykke, forteller hun.

– Folk i kommentarfeltene skrev at dette kan ikke vi som samfunn akseptere og at hun trenger psykisk hjelp. Men hun har fått hjelp psykisk og hun har fått en hevisning fra psykolog og lege. Rullestolen har hun fått innvilget av NAV, og du får ikke innvilga ting fra NAV uten å ha støtte fra lege og psykolog, sier Morten og legger til:

– Så Jørund Viktoria har alt på det rene for å få seg en stol. Men jeg skjønner at det provoserer, for jeg har søkt på ting som jeg har fått avslag på, som jeg mener er viktigere enn at Jørund skal sitte i en rullestol. Men hun har gjort alt rett og da må man heller kritisere NAV.

Spørsmål fra følgerne

Mortens 142 000 følgere lurte også på følgende spørsmål til 53-åringen:

– Du bruker rullestolen så ofte du kan. Men hvis det for eksempel er noe du har lyst på i den øverste godterihylla på butikken eller hvis det er hensiktsmessig å bruke beina – gjør du det da?

– Ja, det er helt uproblematisk. Den avlastningen som den gir blir ikke ødelagt av at jeg gjør det.

– Føler du deg til bry?

– Nei.

– Jeg tror du hadde følt mer på det hvis du hadde sittet der hele tiden, skyter Morten inn.

– Ja, selvfølgelig, men jeg framstiller ikke meg selv som lam. Jeg har ikke noe ønske om å bli sett på som lam. Tvert imot. Jeg er helt åpen om at beina mine fungerer og det er derfor vi sitter der.

– Enkelte er redde for at du bidrar til at de som er fysisk avhengig av rullestolen rett og slett ikke blir trodd. Forstår du denne bekymringen?

– Jeg forstår det, men jeg blir sint på samfunnet for måten vi behandler folk som trenger hjelpemidler på – uansett årsaken bak er.

DELER PÅ TIKTOK: Jørund Viktoria Alme og Morten Marius Skau sin prat ligger ute på Morten sin TikTok-profil. Foto: Ole Thomas Halvorsen/ TV 2

– Har du hatt, eller har du, et ønske om å være lam?

– Nei, der må jeg være tydelig. Jeg ønsker ikke å være lam eller å bli lam. Jeg har en mental storm inne i meg som prøver å fortelle meg at jeg skulle ha vært lam på grunn av feilkoblingen jeg har.

– Har du prøvd å bli bedre?

– Jeg har satt meg veldig mye inn i forskning, og jeg har vært på en internasjonal fagkonferanse og møtt forskere som er fremst på dette her i verden. Per i dag er status at det finnes ingen løsning for å bli bedre. Det finnes sånne løsninger som jeg har valgt med rullestolen for å avlaste det, og leve godt med det.

– Er det din drøm å ikke sitte i rullestol? At du kan fortsette å gå siden du kan faktisk bruke beina dine?

– Akkurat i dag er ikke det et alternativ, så det er veldig vanskelig å forholde seg til, men jeg har blitt så vant til å leve med den stormen inne i meg. Jeg sa til Morten at jeg føler at jeg ikke ville ha valgt å tre ut av situasjonen min fordi det har blitt en del av meg.

– Det tror jeg folk sliter litt med å forstå, og det gjør jeg og. Kunne jeg ha hoppet opp av stolen og gått rundt, så hadde jeg gjort det. Jeg har et veldig bra liv, bare så det er sagt, men det hadde vært praktisk og jeg hadde vært mindre til bry, sier Morten.

– Jeg skjønner reaksjonene og har ingen problem med det, fortsetter Jørund Viktoria.

– Hat er ikke et alternativ

53-åringen forteller at det å ikke sitte i rullestol kan føre til store konsekvenser. Hun har tidligere kjent på et mørke hun ikke vil returnere til, og denne nye livsstilen hjelper henne med å fungere i hverdagen.

Selv om hun synes hetsen på sosiale medier er vanskelig å stå i, er det ikke dette som har plaget henne aller mest den siste uka.

– Jeg er frustrert over samfunnet som lar dette gå utover andre rullestolbrukere og transpersoner og ikke klarer å se enkeltmennesker. Det å være trans og ha BID er to forskjellige ting. Jeg synes det er trist at man bruker min diagnose til å angripe transpersoner generelt. Det er allerede tøft å være transperson, så jeg synes det er vondt å se at det er dette som kommer ut av min åpenhet.

VELGER AKSEPT: Morten Marius Skau forteller at han aksepterer tilstanden til Jørund Viktoria Alme, selv om han synes det er vanskelig å forstå. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Morten forteller at også han har lagt merke til nettopp dette.

– Det jeg ser i kommentarfeltene er at veldig mange bruker konsekvent «han» og kaller henne for en mann, og er like mye mot at Jørund Viktoria er en transperson som det at hun har BID.

– Hvilket inntrykk har du av Jørund Viktoria etter at du har møtt henne?

– Jeg sliter fortsatt med å forstå, det gjør jeg absolutt, men jeg velger å akseptere. Hat er ikke et alternativ for meg i det hele tatt. Det er bare en liten del av henne. Jeg og Jørund har mer til felles enn rullestolen. Hun liker katter og da er det vanskelig for meg å ikke like henne, avslutter Morten.

Dette sier psykiater

Birgitte Boye er professor i atferdsmedisin, spesialist i psykiatri og enhetsleder ved Enhet for psykosomatikk ved Oslo universitetssykehus.

Hun forteller at hun selv ikke har behandlet pasienter med denne tilstanden, men at hun kjenner til den.

PSYKIATER: Birgitte Boye er professor og spesialist i psykiatri. Foto: Universitet i Oslo

– Det er de som har en mismatch med hvordan de ønsker kroppen skal være, og hvordan den oppleves i forhold til funksjon og form. De ønsker å få endret kroppen sin fysisk for at den skal være mer samsvarende med hvordan de ønsker at den skal være. Når de får gjort denne endringen, som for eksempel ved en amputasjon eller å ta i bruk en rullestol, føler de på mindre stress, uro og de føler seg mer hel, forteller hun til God morgen Norge.

Psykiateren understreker at det ikke er en psykiatrisk tilstand og at pasientene ikke er psykotiske.

Hun utelukker heller ikke at tilstanden kan være medfødt, da mange forteller at de har hatt disse symptomene fra tidlig alder. Derimot kan det også erverves med en hjerneskade i hjernen, som kan gi et lignende bilde – som at en del av kroppen kjennes fremmed.

– Innenfor nevrologi har man sett at dette er knyttet til skader i spesielle deler av hjernen. Man har også sett endringer i høyre side av hjernen hos personer med den type symptomer.

Per i dag finnes det ingen behandling for denne tilstanden. Birgitte behandler til vanlig pasienter med fantomsmerter, og det kan forstås på en måte av det motsatte av hva BID er.

– Alle kjenner til de som har fantomsmerter. Pasienten kan ha mistet en arm, og har fremdeles vondt i armen. Dette er på en måte det motsatte, hvor de med BID har en opplevelse av at de har for mye kropp i forhold til det de ønsket seg.