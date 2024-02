Møtte 4000 år gamal vestlending: – Blåst av bana

GAMLE TENNER: Denne tanngarden tilhøyrde ein mann i 60-åra. Som levde for over 4000 år sidan. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Det var sjokkerande. Og så vart eg komisk oppteken av tennene. Dei var veldig kvite og fine. Wow, for eit fint smil!

Feltarkeolog Yvonne Dahl ler. Ho fortel TV 2 om det som skjedde på seinsommaren i fjor.

Sitt livs augeblink på jobb. Om det som skjulte seg under ei av dei store steinhellene dei hadde grave fram like ved sandstranda på Selje i Vestland fylke.

– I det augeblinken eg løfta hella opp, så såg eg liksom rett på eit ansikt. Med hovudskallen og tennene. Og så ryggrada og føtene.

Sakte, men sikkert, pussa arkeologane fram skjelettet av mannen i hellekistegrava. Universitetet i Bergen fanga det på video.



Dahl etterliknar reaksjonen hennar ved å sette i eit stort gisp. Det dei hadde funne ved Seljesanden kan vera med på å skriva om noregshistorien.



Låg skjult under hotell

Arkeologane frå Universitetsmuseet i Bergen hadde grave på tomta sidan april. Forhistoria har fleire spektakulære element ved seg.

For akkurat her, med storstilt utsikt vestover mot havet, stod det eit familiedrive hotell i litt over 40 år.

Utgravingane på Selje sett frå lufta. Foto: Universitetet i Bergen

I 2014 vart det seld. To år med raude tal i rekneskapen gjorde at den ferske hotelldirektøren frå Sverige bestemte seg.

Han skulle setje fyr på hotellet med vilje. Han kjøpte inn lausskjegg og parykk for å skjule at han køyrde att og fram frå Sverige.

På hotellet helte han bensin på golvet og rigga til loddeboltar med tidsur. Det skulle sikre svensken alibi.

Det tomme hotellet brann ned. Hotelldirektøren vart avslørt og seinare dømt.

BRANN: Det tradisjonsrike hotellet på Selje brann ned i 2016. Brannen var påsett og hotelldirektøren vart seinare straffa med fengsel. Foto: Thomas Hagen

Riksantikvaren blåst av bana

I sanden under brannruinane skjulte deg seg langt meir sensasjonelle ting.



Hellekistegrava som Yvonne Dahl først løfta på, er truleg heile 4000 år gamal. Altså like gamal som pyramidane i Egypt. «Sensasjonelt og eineståande», slo universitetet fast i pressemeldinga i haust.

Etter å ha lagt trygt og beskytta i skjelsanden på Selje i over 4000 år, har menneskeleivningane no fått ein ny heim.

Funnet er flytta inn på laboratoria til institutt for biovitskap på Universitetet i Bergen.

Der skal ein forske vidare på dei mange tusen beinrestane, og gjenstandar, som er funne på stranda.

Då TV 2 er innom laben, er Riksantikvaren på besøk. Dei var med å finansiere utgravinga med fleire millionar kroner.

Det er ikkje vanskeleg å sjå at resultata gjer inntrykk.

– Eg er heilt blåst av bana. Dette er makelaust, seier riksantikvar Hanna Geiran til TV 2.

PÅ BESØK: Riksantikvar Hanna Geiran (t.v) følgjer interessert med på forklaringa om ein 3D-modell av utgravingane på Selje.. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Gir ny kunnskap

Ho nærast leitar litt etter adjektiva som kan skildre kor sensasjonelt funnet faktisk er.

– Dette er historia om oss. Om nordmenn, landet vårt og korleis det utvikla seg. Det er eit enormt forskingsmateriale som kan gi oss masse ny kunnskap. Eit materiale som er heilt utan sidestykke, seier Geiran.

Det største inntrykket, seier ho, er å sjå leivningane etter menneska som levde på Vestlandet på den tida.

TIDKREVJANDE: Det vil ta tid å finne alle svar på kven menneska i hellekistegrava var. Og korleis dei levde. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Dei har allereie funne ut at det første skjelettet som vart funne tilhøyrde ein mann i 60-åra. Det var ein uvanleg høg alder på den tida. I tillegg hadde han leddgikt.

På nært hald får riksantikvaren studere ett av beina til 60-åringen, medan det ligg trygt i handa til arkeolog Konrad Smiarowski.

- Du tenker liksom at du skal bli vand med det, men det er veldig spesielt. Nokre gonger er det emosjonelt, seier Smiarowski.

I hellekistegrava låg det også leivningar av to andre vaksne og eit barn. Osteologar jobbar med beinrestane for å finne ut om det var fleire menneske i same grava.

Når blei vi jordbrukarar?

Slike funn som dette er tidlegare gjort i Buskerud, Østfold og i Danmark.

Det sensasjonelle funnet frå yngre steinalder kan gi ny kunnskap om korleis, og når, vestlendingane gjekk frå å vera jegerar til å byrje med jordbruk. Det har tidlegare vore ukjent.

– I denne tidsperioden var det ein overgang frå jakt, fangst og fiske til at menneska blei meir bufast og byrja å dyrke jorda på ein stad. Vi lurer jo på om det var same folka, eller om det er nye grupper med menneske som kom til, seier feltarkeolog Yvonne Dahl.

LIVS FUNN: «Once in a lifetime», seier feltarkeolog Yvonne Dahl om funnet om var med på i fjor. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Dei vidare undersøkingane i hellekistegrava vil avsløre om det ligg fleire enn dei fem menneska dei har ein teori om så langt. Og var dei i slekt? Det kan vidare gi svar på kor mange som faktisk budde på Selje 2000 år før Jesus vart fødd.



Og kom dei utanfrå? Kvar frå? Snakka dei eit anna språk enn jegarane som allereie budde her? Gifta dei seg med kvarandre, eller var dei fiendar?

Spørsmåla er mange.

– Men i dag har eg til dømes allereie lært at dei truleg hadde industrielt fiske, seier riksantikvar Hanna Geiran.

Ho peikar på ein haug med beinrestar frå torsk og skrei som er funne.

– Tørrfisktradisjonen vår er kanskje blitt 3000 år eldre. Og desse fiskane var store. Dei må ha reist ut på havet for å finne dei. Så dette funnet gir heilt svimlande perspektiv på kven dei har vore og korleis dei levde. Ting vi ikkje har visst så mykje om tidlegare.