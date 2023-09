Motoffensiven får kritikk: – Skulle vi trylle?

I sommer ble den ukrainske motoffensiven trappet opp.

Ukraina har blitt forsynt med våpen og utstyr fra Vesten, men det har vært omdiskutert hvor vellykket motoffensiven har vært.

Mange er skeptiske til fremgangstempoet, samt noen av de taktiske valgene Ukraina tar, blant annet at styrkene er spredt utover frontlinjen



Denne uka gikk Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba hardt ut mot kritikerne.

– Jeg vil anbefale alle kritikerne å holde munn og komme til Ukraina og forsøke å frigjøre en kvadratcentimeter selv, sa Kuleba.

«SPYTTE I ANSIKTET»: Dmytro Kuleba mener kritikken mot den ukrainske motoffensiven er å «spytte soldatene i ansiktet». Foto: Stephanie Lecocq / Reuters / NTB

– Skulle vi trylle?

Professor Sven Holtsmark ved Institutt for forsvarsstudier mener leveransen av moderne våpen kan ha gitt forhåpninger i Vesten om at motoffensiven skulle gå raskere.

– Jeg er ikke sikker på at ukrainerne selv hadde forestillinger om det, men det fremkommer ulike stemmer i Vesten om at dette går for langsomt, sier Holtsmark til TV 2.

Han mener det vises på resultatene på slagmarken at fremdeles er veldig krevende tilstander for de ukrainske soldatene.

– Da tenker vel utenriksminister Kuleba «for langsomt i forhold til hva? Hva er det egentlig de vil? Skulle vi trylle?».

HØYE FORHÅPNINGER: Professor Sven Holtsmark sier enkelte stemmer i Vesten hadde høye forhåpninger til Ukrainas motoffensiv. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Nærmer seg forsvarslinje

Tidligere denne uka kunngjorde Ukraina at de hadde frigjort den lille landsbyen Robotyne sørøst i landet.

Det har vært spekulert i om ukrainerne er i ferd med å få til et gjennombrudd i de russiske forsvarslinjene i sør.

Holtsmark mener imidlertid ordet «gjennombrudd» kan gi misvisende forestillinger.

– Det det er snakk om er at de kanskje har kommet gjennom på ett sted i én forsvarslinje, og nærmer seg den russiske hovedforsvarslinjen, sier Holtsmark.

– Men noe gjennombrudd, hvor man tenker at de skal suse gjennom russiske forsvarslinjer, er det overhodet ikke snakk om.

GJENEROBRET: Ukraina sier de har gjenerobret landsbyen Robotyne i Zaporizjzja-regionen. Foto: Valerii Zaluzhnyi / Reuters / NTB

Han mener det ikke er tvil om at ukrainerne rykker fremover, men at det går svært langsomt.

– Dette ligger an til å bli en veldig langvarig krig, sier han.

Forsterket oppslutning

Den siste tiden har det som skal være ukrainske droner angrepet en rekke mål i Russland.

– I en rekke områder observerer russere branner, nedslag, flyplasser som rammes og noen sivile mål som rammes. Selvsagt skaper dette frykt, sier Holtsmark.

Han mener likevel det kan forsterke krigsoppslutningen i Russland, til tross for at russerne nå venter en mer langvarig krig enn tidligere.

– Når krigen kommer hjem til russerne og de føler den på kroppen, kan vi se for oss at oppslutningen vil øke fordi propagandaen om at det er Vesten som angriper Russland, blir mer troverdig.

DRONEANGREP: Det har vært droneangrep mot flere steder i Russland i det siste, som her i et businessdistrikt i Moskva. Foto: AP / NTB

Ingen fredssamtaler i sikte

Holtsmark mener det ikke finnes forutsetninger for noen fredssamtaler nå, verken på russisk eller ukrainsk side.

– På russisk side har de gjort det absolutt klart at et minimumskrav for å gå inn i noen form for forhandlinger er at Ukraina anerkjennes som russisk, sier Holtsmark.

– Ikke bare områder som Russland i dag kontrollerer, men alle områder som Russland formelt har annektert.

Ifølge professoren er det samtidig uaktuelt for Ukraina å gå inn i fredssamtaler så lenge Putin-regimet sitter med makten.

– Dette skyldes ikke at de misliker Putin – noe de gjør. De innser at for Putin-regimet er åpne forhandlinger en umulighet, sier han.

– Putin-regimet kan ikke overleve å gi fra seg noen av de annekterte områdene.