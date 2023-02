Møter nytt Nato-hinder

– Jeg har ikke hørt noe om noen spesifikke behov fra Ungarn, sier Marin til TV 2.

Hun er tirsdag vert for det årlige toppmøtet i SAMAK, samarbeidskomiteen for sosialdemokratiske partier og fagbevegelse i Norden, der Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er gjest.

På møtet var Marin og Stoltenberg samstemte i at det nå er på tide at Nato-søknadene til Finland og Sverige får det endelige godkjentstempelet. Bare to allierte står nå i veien for dette: Tyrkia og Ungarn.

– Vi venter fremdeles, sa Marin.

KLAR TALE: Finlands statsminister Sanna Marin sier Finland oppfyller alle kriterier for medlemskap i Nato. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Hun mener situasjonen legger Natos «åpen dør»-politikk under press.

– Det handler om Natos kredibilitet, for vi oppfyller alle kriterier for medlemskap. Dette er i hendene til Tyrkia og Ungarn.

Ny utsettelse i Budapest

Håpet har vært å få en endelig avklaring før Natos toppmøte i Vilnius i sommer.

Medlemskapet må godkjennes i samtlige medlemsland i Nato før det kan tre i kraft, slik at også Finland og Sverige får beskyttelse under Nato-paktens artikkel 5 – løftet om at et angrep på én skal anses som et angrep på alle.

UTÅLMODIG: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg mener det er på høy tid at Tyrkia og Ungarn godkjenner Nato-søknadene til Finland og Sverige. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Tirsdag skal også Riksdagen i Finland gi sin endelige godkjenning til Nato-medlemskap.

Men i forrige uke ble det klart at nasjonalforsamlingen i Ungarn enda en gang utsetter sin ratifikasjon. Det skapes ny usikkerhet.

Ungarns statsminister Viktor Orbán har tidligere forsikret om at søknadene kommer til å bli godkjent. Men fredag fikk pipa en annen låt da han på ungarsk radio beskyldte Sverige og Finland for å ha «spredt løgner» om respekten for demokrati og rettsstat i Ungarn.

Ifølge ham er det også bekymring i Ungarn for at de to landenes medlemskap i Nato kan øke den geopolitiske spenningen.

Hva ungarerne ønsker, er likevel uklart for Marin.

– Jeg har snakket med statsminister Orbán mange ganger under EUs toppmøter, også på forrige møte. Og han har sagt at de kommer til å ratifisere. De har ikke noen gang sagt at det fins noen betingelser for medlemskap. Tvert imot, de har sagt veldig direkte at de kommer til å ratifisere, sier Marin til TV 2.

TOPPMØTE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var på plass på det sosialdemokratiske toppmøtet i Helsinki tirsdag. Her tas han imot av Finlands statsminister Sanna Marin. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Men de har sin egen prosess og sin egen tidsplan, og vi venter, sier hun.

Stoltenberg: – De bestemmer selv

Stoltenberg sier hans inntrykk er det samme. Han understreker at samtlige allierte inviterte Finland og Sverige inn i Nato på toppmøtet i Madrid i fjor. Det eneste som gjenstår nå, er ratifikasjonen i Tyrkia og Ungarn. Stoltenberg sier han har tro på at Ungarn vil godkjenne de finske og svenske tiltredelsesprotokollene «om kort tid».

– Men det vi snakker om her, er suverene nasjonale parlamenter. De bestemmer selv, sier Stoltenberg til TV 2.

Blant deltakerne på toppmøtet i Helsinki er også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Han velger å tro at dette løser seg.

– Men vi ser at både Ungarn og Tyrkia holder dette åpent. Tyrkia har gjort det i lengre tid. Jeg sender fra Norge et veldig klart signal om at vi må forholde oss til det saken handler om, og det er om disse landene oppfyller kriteriene for medlemskap. Og det gjør de, sier Støre til TV 2.

– Da er det for sikkerheten i Nato en fordel å få gjort dette på en god, ryddig og rask måte.