Møter med ny strategi – trekker parallell til drapssak i USA

PARALLELL: Johny Vassbakk (t.v) møter igjen i retten, tiltalt for drapet på Birgitte Tengs (i midten). Saken der Lukis Anderson (t.h) ble siktet for drap i USA, kommer til å bli tema i åpen rett. Foto: Privat / Privat / «Handout», Los Gatos-Monte Sereno Police Department

STAVANGER (TV 2): Johny Vassbakks forsvarere nådde ikke igjennom til tingrettsdommerne. Når Birgitte-saken nå kommer opp for lagmannsretten, vil de blant annet hente frem drapet på en mangemillionær tilbake i 2012.

I november 2012 ble den velstående investoren Raveesh Kumra (66) drept i forbindelse med et innbrudd i hans herskapelige hjem i San Jose, nord i California i USA.

Tekniske undersøkelser av biologisk materiale på åstedet og på offeret avdekket tre DNA-profiler, som alle matchet med personer politiet hadde i sine registre.

Én av disse profilene, som ble funnet på avdødes fingernegler under obduksjonen, tilhørte den alkoholiserte uteliggeren Lukis Anderson.

Mannen, som var 26 år på tidspunktet, ble pågrepet og siktet i saken.

– Skjer i virkeligheten



Men etter fem måneder i varetekt dukket det opp opplysninger som gjorde at Anderson gikk fra å risikere dødsstraff til å bli løslatt.

Mer enn ti år senere blir denne saken igjen relevant når en av moderne norsk kriminalhistories mest omtalte drapssaker skal behandles i Gulating lagmannsrett i Stavanger.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen er klar for runde to i retten, der hans klient er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Oversmitte av DNA er noe som skjer i virkeligheten. Det er det viktig at vi får dommerne til å forstå, sier Johny Vassbakks forsvarer Stian Kristensen.

Omkamp

6. februar i år var det knapt en kvadratmeter i Haugaland og Sunnhordland tingretts sal 14 som ikke var okkupert.

Da fagdommer Arne Vikse kunngjorde at en enstemmig og forsterket rett hadde besluttet å dømme Johny Vassbakk (52) til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs (17), gikk 52-åringen rett i bakken.

FALT OM: Kort tid etter domsavsigelsen i Haugesund, besvimte Vassbakk. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Vassbakks advokat-team, bestående av Stian Kristensen og Stian Trones Bråstein, har siden da gått tilbake til tegnebordet.

De har sett på hva som kan og bør gjøres annerledes.

– Vår viktigste jobb er å hindre at uskyldige blir dømt. Når vi har en klient som nekter straffskyld, så kommer vi til å gjøre det vi kan for han og hans sak, sier Kristensen.

Fant DNA

Flere tusen avisartikler er skrevet om drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Det finnes bøker, dokumentarserier og en rekke podkaster.

Etterforskningen og behandlingen av Tengs' fetter har vært gjenstand for omfattende kritikk, og lenge virket det sannsynlig at saken kom til å forbli uløst.

Politiet fortsatte likevel å jobbe med saken. Den nitidige etterforskningen høstet til slutt frukter.

OFFER: Birgitte Tengs ble drept på Karmøy i 1995. Foto: Privat

Funn av et såkalt Y-kromosom knytter Johny Vassbakk til åstedet. Siden høsten 2021 har han sittet i politiets varetekt i Åna fengsel i Rogaland.

På grunn av Vassbakks straffehistorikk, som blant annet innbefatter vold mot kvinner i seksuelt opphisset tilstand, er han gjennom mange år beskrevet som én av de såkalte moduskandidatene i saken.



I tillegg mangler han alibi for natten da Tengs ble drept.

Rimelig eller konstruert tvil?

Ny by. Ny rettssal. Nye dommere.

ANKESAK: Ankeforhandlingene foregår i Gulating lagmannsrett i Stavanger. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Nå er forsvarerne klare til omkamp om bevisene.

– Vi er motivert. Det er ingen tvil om det, sier Kristensen.

Aktørene i ankesaken er de samme som i tingretten.

Rogaland statsadvokatembeter, ved statsadvokatene Thale Thomseth og Nina Grande, fører saken for aktoratet.

I SPISSEN: Statsadvokatene Nina Grande (t.v) og Thale Thomseth (t.h) fører saken i retten for påtalemyndigheten Foto: Frode Sunde / TV 2

Vassbakk forsvares av Kristensen og Bråstein. De har også fått bistand av sin kollega Ørjan Eskeland i Adius Advokater.

Partene er enige om at det viktigste beviset i saken er Y-kromosomet som er funnet på Tengs' strømpebukse.

Både Sør-Rogaland tingrett og Haugaland og Sunnhordland tingrett har henholdsvis i fengslingskjennelser og ved dom vurdert beviset som sterkt.

Gjennom avanserte matematiske modeller og omfattende slektsgranskning fremstår det som forsvinnende lite sannsynlig at Y-kromosomet tilhører noen andre enn Vassbakk.

I lagmannsretten, som i tingretten, kommer dermed det viktigste spørsmålet til å være hvordan det havnet på strømpebuksa.

Satt på spissen skal dommerne svare på følgende:

Er det en konstruert eller er det en rimelig tvil knyttet til spørsmålet om Y-kromosomet kan ha havnet der ved en tilfeldighet?

«Helt usannsynlig»

I tingretten brukte forsvarerne mye tid på å argumentere for at denne tvilen er rimelig.

Aktoratet argumenterte for det motsatte.

– Det er snakk om et ørlite funn av biologisk materiale. Når saken nå kommer opp igjen, må retten stille seg spørsmålet om hva en ville forvente å finne ved en slik heftig hendelse. Jeg mener en ville forventet å finne langt mer DNA, sier Kristensen.



Forsvaret var ikke i nærheten av å nå frem.

DØMT: Fagdommer Arne Vikse konkluderte med at det er bevist forbi enhver rimelig tvil at politiet og påtalemyndigheten har funnet Tengs' drapsmann. Foto: Frode Sunde/TV2

I den 101 sider lange dommen diskuterer fagdommerne forsvarernes teorier om såkalt kontaminering eller oversmitte.

De skriver blant annet at anførslene «fremstår som helt usannsynlig og som en oppkonstruert problemstilling».

To premisser

Disse konklusjonene har Vassbakks forsvarere ikke slått seg til ro med.

Det siste halve året har de lagt hodene i bløt for å finne en strategi de tror kan overbevise den nye sammensetningen av dommere.

KOMPLEKST: Stian Kristensen har brukt mye tid de siste årene på å sette seg inn i det kompliserte fagfeltet DNA. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Når TV 2 ber Kristensen om å forklare hvordan på en pedagogisk måte, begynner han med å sette det han mener er to viktige premisser:

Mennesker avsetter eller mister titalls millioner hudceller i løpet av én enkelt dag. Samtidig har DNA-teknologien med årene blitt så avansert at det er mulig å få frem fulle DNA-profiler av kun et fåtall celler.

– Når du er på det nivået, så er vi helt i ytterpunktene av hva DNA-teknologi kan klare, sier han, og fortsetter:

– Vi har tenkt på hva vi kan gjøre annerledes. I korte trekk vil jeg si at det viktigste er å få dommerne til å forstå at oversmitte er noe som faktisk skjer i virkeligheten.

Anderson-saken

Det er her Lukis Anderson-saken i USA kommer inn i bildet, forklarer han.



Drapet på den rike investoren Raveesh Kumra fikk mye oppmerksomhet i amerikansk presse da det skjedde tilbake i 2012.

SIKTET: Lukis Anderson (26) risikerte dødsstraff for drap eller medvirkning til drap på en velstående investor. En våken forsvarer sørget for at hans uskyld ble bevist. Foto: «Handout», Los Gatos-Monte Sereno Police Department

Senere har den ofte blitt trukket frem som et eksempel på hvor flyktig DNA faktisk er.

Blant annet har anerkjente The Marshall Project skrevet en omfattende artikkel om saken og hvordan Anderson ble trukket inn i den.

«Kanskje jeg gjorde det»



Her kommer det frem at Andersons forsvarer, Kelly Kulick, innledningsvis måtte erkjenne at det så mørkt ut for hennes klient, bevisene tatt i betraktning.

Anderson skal på et tidspunkt ha sagt til henne at «jeg drikker mye» og «kanskje jeg gjorde det».

Kulick gjorde likevel en samvittighetsfull jobb.

Det viktigste hun gjorde, var å be om å få utlevert alle medisinske journaler knyttet til sin klient. Han ble beskrevet som en hjemløs alkoholiker og hadde hatt en del å gjøre med helsevesenet.



Andersons redning lå i disse dokumentene. De avdekket at han hadde et vanntett alibi.

For mens innbruddet og drapet på Kumra fant sted, befant 26-åringen seg nemlig på Santa Clara Medical Center i San Jose, i svært beruset tilstand.

Det som ble stående igjen som den mest sannsynlige forklaringen på hvordan Andersons DNA likevel havnet på avdøde Raveesh Kumra, ble knyttet til to ambulansepersonell som hadde vært på åstedet.

Det viste seg at de to, kort tid før de kom til åstedet, hadde plukket opp en overstadig beruset Anderson og fraktet ham til Santa Clara Medical Center.

– Noe gikk galt

Ifølge CBS News uttalte forsvarer Kulick følgende om det nå verdiløse DNA-beviset:

– Det antas at det har blitt sikret på riktig måte. Det antas at det har blitt testet og analysert på riktig måte. Og det vi vet, er at noe gikk galt.

Advokat Kristensen mener denne saken illustrerer hans poeng.

– Ambulansepersonellet har tatt med seg hans (Andersons, journ.anm.) DNA, gått rundt med dette og avsatt det på offeret. Det er den eneste mulige forklaringen, sier han.



Kristensen mener Anderson-saken er relevant å trekke frem for retten, fordi det er et eksempel på hvordan oversmitte kan forekomme uten at man kan forklare med sikkerhet nøyaktig hvordan det skjedde.

– I denne saken fant de jo ut av det etter noen måneder. Men hvis du hadde tenkt at det har gått 28 år og så analyserer du de prøvene og finner DNA – muligheten for å huske at du ble behandlet av ambulansepersonell – det hadde blitt sett på som oppspinn, sier advokaten.

– Tærer på

TV 2 har vært i kontakt med Rogaland statsadvokater mandag, som sier de ikke har anledning til å svare på spørsmål om saken på grunn av forberedelsene til ankeforhandlingene.

UTILGJENGELIG: Statsadvokat Thomseth under hovedforhandlingen i tingretten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Statsadvokat Thale Thomseth varsler imidlertid at hun vil gjøre seg tilgjengelig for pressen før retten settes tirsdag.

I slutten av august uttalte hun til TV 2 at saken, på tross av foreløpige svar på nye DNA-undersøkelser, «i hovedsak står samme sted som tidligere».

Hun har også varslet at disse funnene skal være ferdig kvalitetssikret i god tid før de DNA-sakkyndige inntar lagmannsrettens lokaler i Stavanger, under den fjerde uken av rettssaken.

Kristensen forteller at deres klient ser frem til å bli ferdig med saken, samtidig som han er forberedt på at det blir en påkjenning.

– Nå har han levd i to år med en usikkerhet rundt hva fremtiden bringer. Det er klart at det tærer på ham, sier Kristensen.