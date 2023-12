Moteekspertens dom: – Ser ut som en isprinsesse

– Hun ser jo ut som en isprinsesse. Det er virkelig vinterbryllups-«goals», sier moteekspert Marianne Jemtegård om Therese Johaugs gjennomførte bryllupsstil.

Hun og Nils Jakob Hoff har giftet seg i Røros kirke nyttårsaften.

– Man sier ofte at kongelige bryllup setter trender. Jeg tror dette er et seriøst innsalg for vinterbryllup, mener Jemtegård videre.

– Klassisk «boss-woman»

Hun sier hun liker at Johaug har holdt resten av antrekket klassisk, med kun rød leppestift som sminke, men med en kjole som moteeksperten betegner som «veldig voldsom, veldig eventyr» og veldig snøprinsesse.

EGET DESIGN: Johaugs kjoler har hun selv vært med på å utforme. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– På desken her har det florert sammenligninger med både Askepott og Den hvite heksa i Narnia...

– Ja, det er faktisk sant! At den er personlig er jo ikke minst en kul og stor trend, sier Jemtegård, og viser til at Johaug selv har vært med å designe kjolene hun bruker til både seremonien og festen. Det har skjedd i samarbeid med designstudioet ByTiMo.

– Det er jo også passende for en dame som jo er en klassisk «boss-woman», som er vant til å ha en finger med i spillet også når det gjelder design.

Til MinMote sier Johaug selv at brudekjolen er inspirert av «skisporet og snøkrystaller som glitrer imot», og av nyttårsaften. Hun sier hun har vært med å lage to drømmekjoler fra bunnen av»:

– Det er artig å ha en kjole du føler er veldig deg, som symboliserer vinter og snø. Jeg er utrolig heldig som har fått lage kjolene med dem, sier Johaug i et intervju med motenettstedet.

Store støvler vekker oppsikt

Ved ankomst til 250 år gamle Røros kirke, hadde Johaug en langt mer moderne motetrend på føttene da hun kom løpende til vielsen.

Skistjerna hadde nemlig valgt et par hvite Moon Boots – store støvler som blant annet har blitt populære blant influensere på afterski i Alpene.

– Det er jo absolutt litt uortodoks. Hvor kult er ikke det å bringe så mye personlighet og stil inn i bryllupet sitt? Og ikke minst om du har det på Røros av alle kalde steder, sier Jemtegård, som bekrefter at Moon Boots er en afterski-favoritt.

EVENTYR-SKYSS: Ekteparet Johaug/Hoff med noe godt i glasset i sin slede etter seremonien. Det er rundt minus 7 grader i bergstaden Røros. Foto: Ole Martin Wold

TV 2 er ikke kjent med om Johaug gikk opp kirkegulvet i det samme fottøyet. Moteekspert Jemtegård sier det ikke nødvendigvis ville vært et dårlig valg inne i en gammel kirke.

– Jeg har selv gode erfaringer med Moon Boots på fest. Da står man i hvert fall veldig stødig. I mange ærverdige trekirker er det jo også gulvkaldt, sier hun, og poengterer at det da kan være godt å være varmt skodd.

Men at støvlene er et uortodoks valg i bryllup, er hun enig i.

– Det er jo en trend å bruke mer ting man har og ting som er personlig, heller enn at alle skal passe inn i den samme brudeboksen alle sammen. Et kult og morsomt valg, som hun kler veldig godt også, sier Jemtegård i sin dom.

EVENTYR-KYSS: Therese Johaug og Nils Jakob Hoff viser sin kjærlighet for hele Norge – med et hett kyss i iskalde Røros. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Nå lurer hun på om Johaugs skovalg vil rekke å gi en minitrend blant nyttårsfestgjester helt på tampen av 2023:

– Jeg må innrømme at jeg er fristet til å ha på meg mine glitrende Moon Boots på nyttårsfesten jeg skal på i kveld. Om noen synes jeg er «underdressed» da, kan jeg bare be dem om å google Johaugs antrekk, sier Jemtegård.

Hun røper at hennes støvler er i sølv.

– Moon Boots har fått oppsving, blant annet blant influensere i miniskjørt i Alpene. Men jeg har ikke sett så mange bruder med det hittil, sier hun, og spekulerer i om dette kanskje kan endre seg, om Johaug og Hoffs bryllup skulle bli et slags ideal.

Selv sier brudeparet at dagen allerede har vært en stor opplevelse:

– Vi har det fantastisk. Jeg tror ikke vi skal snakke så mye, men bare nyte og oppleve. Det er helt fantastisk, sier en smilende og nygift Hoff til TV 2 da ekteparet ankommer hotellet der bryllupsfesten holdes.