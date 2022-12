Mot milliardoverskridelse i Luftforsvaret

Politikerne på Stortinget kan ende opp med en milliardregning dersom Luftforsvarets tekniske skolesenter på Kjevik flyttes til Værnes. Det viser nye beregninger basert på tall fra Forsvarsbygg.

Nå mener flere politikere at det er behov for en ny utredning av det syv år gamle stortingsvedtaket.

«PARKERT» PÅ AKER BRYGGE: En modell av det nye norske kampflyet F 35 står utstilt på Aker brygge. Foto: Scanpix

Kampfly kan bli stående

Nylig besøkte en gruppe politikere skolesenteret i Kristiansand for å høre mer om status for flytteplanene. Politikerne hadde fått med seg TV 2s reportasje om at Forsvarets nye kampfly, F35, kan bli stående på bakken dersom skolesenteret flyttes til Værnes.

Årsaken er at over 80 prosent av instruktørene sier de ikke blir med på flyttelasset og dermed risikerer Forsvaret å stå uten kritisk personell som skal ha det teknisk operative ansvaret for flyene.

VIL HA NY UTREDNING: En rekke politikere ønsker en ny utredning om flytting av skolesenteret fra Kjevik til Værnes er en god ide eller ikke. Foto: Espen Oscar Olsen / TV 2

Vil slutte

Martin Fjær Jacobsen har arbeidet på skolesenteret på Kjevik i syv år og han er en av dem som slutter dersom flytteplanene gjennomføres.

VIL SLUTTE VED FLYTTING: Martin Fjær Jacobsen er instruktør ved Luftforsvarets tekniske skolesenter, Kjevik Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Slik situasjonen er i dag så er ikke forholdene lagt til rette for et ordentlig skolesenter på Værnes og da er det heller ikke noe gøy å bli med videre, sier Jacobsen.

Et flertall på Stortinget vedtok i 2015 at skolesenteret på Kjevik skulle flyttes til Værnes. Bakgrunnen var at man ønsket å samle all utdannelse på samme sted. Flytteplanene var kostnadsberegnet til 270 millioner kroner og flyttingen skulle skje innen 2025.

Mot milliardoverskridelse

Syv år etter vedtaket har ingenting skjedd, annet enn opprettelse av et par støttefunksjoner på Værnes i Trondheim. Det er foretatt flere ulike beregninger på hvor mye flyttingen vil koste. Det opplyser Preben Eikenes som er hovedtillitsvalgt i Norges Offisers- og Spesialistforbund, NOF:

– Det er ikke urealistisk å si at summen med å etablere skolesenteret på Værnes vil komme på mellom en og to milliarder kroner. Jeg har utregninger som sier over to milliarder kroner, men jeg har også utregninger fra arbeidsgiver på 800 millioner kroner.

MILLIARDOVERSKRIDELSE: Preben Eikenes er hovedtillitsvalgt i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier en flytting vil koste adskillig mer enn det politikerne vedtok i 2015. Foto: Espen Oscar Olsen / TV 2

– Telt på Værnes

Eikenes forklarer hvorfor prisen er adskillig høyere enn det politikerne fikk presentert i 2015. Han trekker frem at man trenger både hangar, plass til fly, militære systemer og arbeidsplasser for å skru. I tillegg kommer kaserner og andre støttebygg. I tillegg har prisene på slike installasjoner steget kraftig i pris.

– På Værnes ligger vi an til å kunne få et telt, ofte kalt en rubbhall eller tilsvarende. På Kjevik har vi en hangar som, ja, er fra 2. verdenskrig, men den er oppgradert med vannbåren varme og strømuttak og så videre.

– Når forsvarsministeren går ut og sier at vi nå må få det vi allerede har til å fungere, hvorfor skal vi legge ned noe som fungerer utmerket? spør Eikenes retorisk.

Ønsker ny utredning

Flere politikere tar nå til ordet for å få en ny utredning om flytteplanene. Både økonomien i prosjektet og den nye sikkerhetssituasjonen i Europa gjør flytteplanene mindre aktuelle og kanskje bør hele prosjektet skrinlegges, mener Åse Michelsen i Fremskrittspartiet. Hun er fylkeskontakt for Totalforsvaret.

– Det er ei ny tid og vi bør fatte nytt vedtak. Vi taper ikke ansikt med å tørre å revurdere meningen vi hadde den gang da.

INGEN SKAM Å SNU: Åse Michaelsen er fylkeskontakt i Totalforsvaret for Fremskrittspartiet. Foto: Espen Oscar Olsen / TV 2

Endrede forutsetninger

Ivar Bergenhagen er gruppeleder i Kristiansand Venstre. Han sier forutsetningene har endret seg.

– Vi ser at vedtaket for syv år siden ikke står seg. Det virker veldig fornuftig å la skolesenteret være på Kjevik. Så tenker jeg at det kan være fornuftig å få mer aktivitet på Kjevik enn det er i dag, men en utredning vil gi svar på det.

VIL HA UTREDNING: Ivar Bergenhagen er gruppeleder Kristiansand Venstre. Foto: Espen Oscar Olsen / TV 2

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og medlem av olje- og energikomiteen på Stortinget, Marius Arion Nilsen sier han vil diskutere Kjeviks fremtid med partiledelsen.

VEDTAKET HAR GÅTT UT PÅ DATO: Marius Arion Nilsen, stortingsrepresentant for FrP. Foto: Espen Oscar Olsen / TV 2

– Vedtaket fra 2015 kan ha gått ut på dato. I dagens verden og dagens situasjon er det langt fra sikkert at det er klokt. Vi bør absolutt se på dette med nye øyne, sier Nilsen.

– Galskap å flytte skolesenteret

Pensjonert oberst i Heimevernet i Agder, Stein Borgersen, har engasjert seg sterkt for å beholde skolesenteret på Kjevik.

MOT FLYTTEPLANENE: Pensjonert oberst i Heimevernet, Stein Borgersen mener skolesenteret på Kjevik må bestå. Foto: Espen Oscar Olsen / TV 2

– En flytting av skolesenteret til Værnes vil være både uansvarlig og etter min mening direkte galskap slik situasjonen i verden er nå. I tillegg så vil dette koste adskillig mer enn det som var planen og disse pengene kan heller gå til blant annet ammunisjon som Forsvaret sårt trenger.

– Er til vurdering

VURDERER DE GAMLE FLYTTEPLANENE: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier flytteplanene er til vurdering. Her fra et besøk hos Heimevernet på Kollsnes mandag 7. november. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Forsvarsminister Bjørn Olav Gram sier til TV 2 at det foreløpig ikke foreligger endringer i flytteplanene, men at dette er til vurdering.

– Det foreligger ikke noen endring i planene nå. Vi har fått oversendt anbefalingen i fra Forsvaret som er til vurdering i departementet og må komme nærmere tilbake til den saken.