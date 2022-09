Moskusen på Romsdalseggen er skutt

Moskusen hadde vandret for nære turister på Romsdalseggen.

SKUTT: Moskusen er nå felt av to jegere Foto: Arnt Morten Olsen / TV 2

Moskusen som ble observert på Grøtta i Isfjorden er nå avlivet. Dyret bevegde seg tett inntil en kafe på toppen av gondolen på stedet. Den kunne derfor utgjøre en fare for mennesker, dersom den måtte forsvare seg.

Den ble skutt av representanter for viltnemda i Romsdal rundt klokken 15:30, bekrefter Tord Bretten, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Bretten jobber også som naturoppsyn i Statens naturoppsyn, med fagansvar for moskus.

– Dette var mest sannsynlig en okse, som var på leit etter kyr, forteller Bretten til TV 2.

På vandring

Ifølge Bretten er moskusbestanden i området for stor, og det er derfor bevilget felling av en del fra før av.

– Fordi stammen skal ned, tar vi de dyrene som beveger seg utenfor kjerneområdet.

Lørdag arrangeres det et løp over Romsdalseggen, noe som vil føre til at enda flere enn vanlig vil befinne seg i området. Dette var og en innvirkning på beslutningen om felling av dyret.

– Det er veldig smalt enkelte områder hvor løpet skal være, og dersom det dukker opp en moskus som føler seg truet vil det ikke være bra.

Det skal ikke være fare for at det er andre moskuser i området hvor løpet skal avholdes.

– Vi får inn tips om det er moskuser utenfor de normale områdene. Denne moskusen hadde vi fulgt i rundt to uker, så vi har god kontroll.

Hold avstand

Moskuser er som regel ikke et farlig dyr, men de kan forsvare seg dersom de føler seg truet. Bretten forteller at dersom man skulle møte på en av de rundt 230 moskusene på Dovrefjell, er det best å holde avstand fra dyret.

– Om du møter på en bør du trekke deg unna. Anbefalingen er å holde seg rundt 200 meter unna.

– Dette er dyr som trenger mye fred og ro. Deres viktigste oppgave nå er å spise seg feit før vinteren kommer, avslutter Bretten.