Moskus dukket opp i Rauma: – Vi hev oss i bilen

– Vi har bare fått en melding på at en moskus skal være tett inntil bebyggelsen, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Tove Holst-Dyrenes.

Hun opplyser om at en patrulje er ute å ser etter moskusen, men har så langt ikke truffet på dyret.

RUSLET: Ifølge fotografen ruslet moskusen rolig langs veien Foto: Andreas Grønneng Hjelpe

– Jeg vet ikke hvor ofte vi har slike dyr her, men det er jo et vilt dyr så man skal alltid ta forholdsregler, sier Holst-Dyrenes.

– Dersom noen treffer på moskusen må de ta kontakt med politiet på 02800, så får vi vite hvor den er, avslutter hun.

Hev seg i bilen

For Andreas Grønneng Hjelpe og sønnen på fire år ble det en spennende torsdagskveld.

– Vi hørte rykter om at det var en moskus ute å vandret. Da hørte jeg med fireåringen om han ville hive seg i bilen for å se moskusen, sier Hjelpe.

SAFARI: Andreas og sønnen hev seg i bilen på moskussafari Foto: Privat

Han forteller til TV 2 at de ikke traff på moskusen med en gang, men plutselig kom den til syne.

– Vi kjørte litt frem og tilbake i området, men vi fant den til slutt et stykke bortover veien.

Moskusen kom gående over et jorde, før den fulgte veien nedover et stykke.

– Den virket ikke stresset eller noe, så vi fikk god til å se den.

Hold avstand

Selv om familien fikk se moskusen ganske nære, kjente de på at det var tryggest å holde seg på avstand.

VILT DYR: Andreas forteller at de ville gå nærmere moskusen, men at de måtte holde avstand for sikkerhetens skyld Foto: Andreas Grønneng Hjelme

– Det fristet å kjøre nærmere, men vi tok ikke helt sjansen på det. Det er et vilt og stort dyr, sier Hjelpe.

Selv har de aldri sett en moskus før, så det ble en noe minnerik kveld både for familien og resten av nabolaget.

– Selv naboen på 85 år hev seg i bilen for å se på den!