Morten (32) måtte på sykehus etter sex

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Det å sitte i rullestol, eller å ha en funksjonsnedsettelse generelt, er ingen hindring for å ha et bra og velfungerende sexliv, ifølge Morten Marius Skau.

Morten Marius Skau (32), bedre kjent som @mort1rulle på sosiale medier, ble lam 16-åring etter en trampoline-ulykke. Morten landet midt på nakken og ble dermed lam fra brystet og ned.

– Når jeg lå der, så tenkte jeg mye rart. Spesielt når ambulansen kom. Først var det en sjokkfølelse, også testet de følsomheten min. Jeg lå på trampolinen og de spurte om jeg kjente noe, mens de testa. Jeg sa nei helt til de kom opp til nippelen min – det var først da jeg følte noe, forteller han til God morgen Norge, og fortsetter:

– Og da tenkte jeg: «Fuck, nå fungerer ikke pikken min» og «faen, så lam jeg er». Det var faktisk de to første tankene jeg hadde da jeg lå der.

Åpenhet etter skade

På Sunnaas sykehus fikk Morten god oppfølging. I tillegg kom det raskt en sexolog inn i bildet som kunne svare på alle spørsmål 16-åringen måtte ha, selv om han ikke turte å spørre selv med det første.

– En hyggelig fyr tok hele praten med meg om hvordan det generelt fungerte for folk i russestol, og jeg følte jeg fikk ganske god peiling på alt sammen da.

Yvonne Dolonen jobber som sexolog på Sunnaas sykehus, og har selv en ryggmargskade etter en ulykke i 1994. Både hun og Morten deltar i Insider-episoden «Sex på blå resept» på Discovery+.

Hun forteller at hennes pasienter spør henne om alt fra om penisen fungerer, om sex generelt og spørsmål som ikke er relatert til skaden.

– Tør folk å være åpne?

SEXOLOG: Yvonne Dolonen jobber som sexolog ved Sunnaas sykehus, som er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin for pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade. Foto: God morgen Norge

– Ja, jeg kommer inn og sier: «Hei, jeg heter Yvonne og er sexolog. Hva kan jeg hjelpe deg med?», og folk er rett på ballen med en gang. Vi starter som regel med å snakke litt generelt, og da kommer vi ofte innpå temaer som selvtillit, selvbilde og kroppsbilde, for det er noe som folk tenker på etter at man har skadet seg.

Måtte på sykehus

De første gangene Morten skulle ha sex etter ulykken prøvde han seg uten noen hjelpemidler. Ettersom det ikke fungerte særlig bra, bestemte han seg for å dra til legen for å spørre om viagra.

Det fungerte bra i mange år. Så fikk han høre om en sprøyte han kunne sette rett i penisen.

Det tok ganske mange år før jeg turte å prøve, så jeg var vel 28 år første gangen, sier 32-åringen og utdyper:

– Det var en sperre der, så jeg klarte ikke å gjøre det selv, så min daværende kjæreste satte den i.

Første gang han testet sprøyten skulle paret ha det ekstra moro. Han bestemte seg for å ta viagra i tillegg.

– Det var veldig gøy i en times tid – helt fram til vi skulle legge oss. Da var jeg ferdig, men det var ikke snurrebassen. Jeg la meg, men den skulle ikke legge seg med det første og så erigert hadde den aldri vært før, forteller han lattermildt.

På pakningsvedlegget stod det at man måtte kontakte lege dersom ereksjonen ikke hadde gitt seg etter fire-fem timer. Morten satte derfor på en alarm. Etter tre timer stod den fortsatt fjellstøtt.

– Da begynte jeg å bli stressa. Jeg husker jeg gikk i dusjen for å kjøle den ned, jeg trillet ned til garasjeanlegget og gjorde alt for å få den ned. Jeg endte med å dra på legevakta. Der var det først i køen og rett inn. Derfra ble jeg sendt rett opp til sykehuset.

– Da var vi inne i femte eller sjette time. Legen ba meg om å ta ned buksene og akkurat da jeg dro den ned, så seilte den om og da sa legen: «Ja, det er den effekten jeg har på folk». Også var det greit.

Seksualtekniske hjelpemidler

Morten var seksuelt aktiv før ulykken skjedde. Han forteller at sexlivet hans ikke har endret seg særlig mye.

– Jeg husker det litt som før. Det er bedre nå for å være helt ærlig. Følelsen er nok litt annerledes, men jeg er fornøyd, for å si det sånn.

Sprøyten koster 200 kroner per stykk. Per dags dato får ikke den populære TikTok-eren viagra-pillene og sprøytene dekket av staten, selv om han har søkt om det.

Likevel finnes det andre seksualtekniske hjelpemidler som man kan søke om å få gjennom NAV. Det fungerer slik at en lege bestiller det seksualtekniske hjelpemidlet direkte fra leverandør, som sender hjelpemidlet til legen eller hjem til personen som har søkt.

– Hvilke hjelpemidler finnes?

– Du kan bruke penisring for eksempel. Etter at du har fått ereksjon strammer du den rundt rota til penis for å forhindre at blodet strømmer tilbake til kroppen. Eller så kan du bruke ulike typer vibratorer for å oppnå sædutløsning eller for å oppnå orgasme for kvinner. Så det finnes masse forskjellig, forteller sexologen, som jevnlig hjelper mennesker med å få denne støtten.

Hjelpen varierer

Selv om det finnes hjelpemidler for at mennesker med en funksjonsnedsettelse skal få et bra og velfungerende sexliv, er det ikke en selvfølge at alle får denne oppfølgingen eller dette tilbudet.

Seksualtekniske hjelpemidler Et seksualteknisk hjelpemiddel kan gi et bedre sexliv dersom du har nedsatt seksualfunksjon. Hvem kan få? Den seksuelle funksjonsevnen din må være varig og vesentlig nedsatt (minst 2 år)

Du må ha en vurdering fra lege som sier at videre medisinsk behandling ikke vil gjøre funksjonsevnen din bedre

Hjelpemidlet må være vurdert av lege som nødvendig og hensiktsmessig

Du må være medlem av folketrygden Hva kan du få støtte til? Du kan få støtte til hjelpemidler som kompenserer for den nedsatte seksuelle funksjonsevnen.

Du kan ikke få støtte til hjelpemidler som har som hovedmål å helbrede en tilstand (behandlingshjelpemidler).

NAV har inngått produkt- og prisavtaler for enkelte seksualtekniske hjelpemidler (hjelpemiddeldatabasen.no), hvor du kan få oversikt over hva slags hjelpemidler NAV har rammeavtale på. Slik søker du Legen din bestiller det seksualtekniske hjelpemidlet direkte fra leverandøren. Leverandøren sender hjelpemidlet til legen, eller hjem til deg. Alle leger i Norge kan bestille seksualtekniske hjelpemidler. Kilde: NAV

Ifølge Yvonne varierer det fra sykehus til sykehus, og ofte avhenger det også av hvor mye kunnskap legen eller helsesykepleien har på dette temaet.

Om du er født sånn, eller blitt sånn, kan også avgjøre hvilken hjelp man får.

– Jeg snakker med mange som er født med en funksjonsnedsettelse og min er erfaring er de sier: «Dette er min kropp, jeg er ikke vant med noe annet», så de er litt mer pågående og det er de som står på barrikadene for at de skal få sine seksuelle rettigheter oppfylt.

Når enkelte sanser svekkes, forsterkes andre. Mange som sitter i rullestol blir derfor hypersensetive på halsen og andre områder de har følighet. Sexologen forteller at de som er født med en skade er flinkere til å være dektektiv på egen kropp.

– De finner ut av det og vet hva de liker. De har hatt en oppvekst, ungdomstid og tidlig voksenliv der dem har vært preget av samfunnets fordommer og holdninger, så det er nok litt annerledes for dem å håndtere dette.