Moren til Spydeberg-tvillingene: – Samfunnet dømmer oss

I januar mistet Kirsti Skogsholm tvillingdøtrene Mina Alexandra og Mille Andrea (16) til overdose, i den mye omtalte Spydeberg-saken.

Onsdag kveld deler hun i flere Instagram-innlegg om tiden etterpå, og hvordan hun opplever at andre har gjort seg opp meninger om hvordan hun bør håndtere sorgen.

Bakgrunnen for Instagram-innleggene er noe Skogsholm opplevde da hun i mai gikk for å se en forestilling med komiker Ørjan Burøe sammen med søsteren og broren.



– Det er noe jeg har hatt lyst til lenge, men det har ikke vært rom for det i min situasjon, sier hun.

Skogsholm forteller at de gikk ut og spiste, lo og hadde det morsomt.

– Det var et fint avbrekk i en sorgfull tid.

«SPYDEBERG-SAKEN»: Mille Andrea (16, t.v.) og Mina Alexandra Hjalmarsen (16) døde av en heroinoverdose i Spydeberg i januar. Politiet Foto: Privat

Ble gjenkjent

Opplevelsen av kvelden skulle imidlertid endre seg da de kom til forestillingen.

– Noen damer gjenkjente meg, og det er ikke så rart med tanke på hvor mye jeg har vært i mediene.

Ifølge Skogsholm begynte damene å snakke sammen, så høyt at hun hørte hva de snakket om.

– De la ikke akkurat skjul på hva de mente om at jeg var ute for å le. «Det hadde ikke jeg klart», som de sa.

– Skal helst ligge i fosterstilling

Svogeren til Skogsholm, som sto ved siden av henne, hadde lyst til å gripe inn i situasjonen.

– Jeg sa at det ikke var vits, for disse folkene har dannet seg en mening om at jeg som har mistet barna egentlig helst skal ligge i fosterstilling og gråte hele dagen.

Skogsholm forteller at hun først la kommentarene bak seg, og koste seg med resten av forestillingen.

I tiden etterpå har hendelsen likevel hengt ved henne. Etter en samtale med en annen mor som har hatt noen av de samme opplevelsene, bestemte Skogsholm seg for å dele om opplevelsen.

– Jeg ville også skrive om hverdagen med sorgen, om kreftene jeg bruker for å komme meg opp om morgenen, forteller hun.

TO SIKTET: To personer ble siktet i forbindelse med overdosedødsfallene. Foto: Freddie Larsen

Flere opplevelser

Kommentarene på humorforestillingen er ifølge Skogsholm det mest konkrete eksempelet hun har opplevd på at noen stiller spørsmål ved måten hun håndterer sorgen på.

– Men mens jentene var syke, var det ingen som hilste på butikken. Foreldre med barn i samme klasse gikk omveier. Det var ingen som stoppet opp og spurte hvordan jeg hadde det.

– Hvorfor tror du noen reagerer på denne måten?

– Min generasjon er nok litt oppvokst med at barnevern, rus og psykisk sykdom er noe som ikke skal snakkes høyt om. Det legges vekt på at det er oss foreldre sin skyld.

– Samfunnet dømmer oss

Selv beskriver Skogsholm seg selv som en relativt sterk dame, som tåler en trøkk eller to.

Derfor har hun også hatt andre som står i lignende situasjoner i tankene når hun deler innleggene.

– Jeg har hatt det kjempekjipt, og vi som har opplevd noe sånt trenger ikke den belastningen i tillegg, at samfunnet dømmer oss for noe vi ikke er herre over, sier hun.

– Det er en sorg når du ikke blir akseptert fordi barna dine har fått mer å slite med enn andre.

Egne måter å takle stress

Psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren sier til TV 2 at det vanlige etter å ha mistet et barn er å gå i kjelleren. Det avhenger likevel litt av hva slags historie man har.

PSYKOLOG: Noen pårørende utvikler egne måter å håndtere sorgen på, forteller psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren. Foto: Grendel.no

– Min erfaring er at foreldre med barn som har hatt mye vansker kan utvikle egne måter å takle stress på. Det kan virke fremmed for folk som ikke har opplevd sånne ting, men det er egentlig ikke så merkelig, sier han.

Psykologen, som blant annet har skrevet bøker om posttraumatisk stress og traumer, forteller at han har hatt mange pasienter som har opplevd å miste barna sine.

– En gjenganger er at de skammer seg for å ha positive følelser i det hele tatt, med mindre de for eksempel er foreldre til rusmisbrukere.

– Da får man et annet syn på verden, og håndterer gjerne sorg annerledes. Det har man måttet gjøre for å takle hverdagen, sier Lindgren.

Kan ta lang tid

Dersom tapet av et barn kommer brått på, er det typiske å miste mot og motivasjon, forklarer Lindgren.

– Enten har man veldig mange forferdelige følelser, eller så føler man absolutt ingenting, sier han.

Ifølge psykologen tar det ofte lang tid før man tillater seg å ha det bra.

– Folk som har oppleved traumer kan få en slags idé om at dersom de føler gode følelser, så er ikke det de har følt så forferdelig. Derfor får de dårlig samvittighet hvis de ikke har det vondt.