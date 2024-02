Moren til Mina og Mille (16) varsler erstatningssøksmål

MAMMA I I SORG: Kirsti Skogsholm synes det er helt forferdelig at jentene ikke fikk forsvarlig helsehjelp, og at det nå er slått fast i rapporten fra Statsforvalteren i Vestland. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Kirsti Skogsholm (48) sitter på kafé i Operapassasjen i Oslo sammen med søsteren Liv og bistandsadvokat Inger Marie Støen.

Det har gått noen timer siden Statsforvalteren i Vestland la frem sin knusende granskingsrapport om tvillingene Mille og Mina Hjalmarsen. Mammaen puster ut og setter ord på hvordan hun har det etter å ha hørt på presentasjonen av rapporten.

– Nå som jeg har fått landet litt i forhold til det som kom fram, kjenner jeg på en sorg i forhold til det Mille og Mina måtte gjennom, sier Kirsti Skogsholm til TV 2.



– Må stilles til ansvar

For samfunnet sviktet jentene totalt, er konklusjonen til statsforvalteren. Rapporten slår fast at Mille og Mina ikke fikk forsvarlig helsehjelp. De ble utsatt for en rekke lovbrudd.

8. januar i fjor ble de funnet døde i en leilighet i Spydeberg, trolig som følge av en overdose.

TUNG DAG: Kirsti Skogsholm har opplevd det svært krevende å lese konklusjonen i den knusende granskingsrapporten.

TV 2 har gjennom en rekke reportasjer avslørt at de ble kasteballer i systemet og skrevet ut fra psykiatrien til tross for sterke advarsler.

Dette har TV 2 avslørt: TV 2s reportasjer avdekket at barne- og ungdomspsykiatrien hadde ikke tilbud til personer med spiseforstyrrelser i helgene. Mille og Mina ble også skrevet ut fra sykehus og plassert i ulike barnevernsinstitusjoner til tross for sterke advarsler fra fagmiljøene. Flere instanser slo alarm om tvillingenes rusmisbruk på en barnevernsinstitusjon, hvor mor mente at jentene ble narkomane. I tillegg til å bli flyttet til 12 ulike barnevernsinstitusjoner, var de i kontakt med langt over 100 ansatte og behandlere. TV 2 kunne også dokumentere at jentene under behandling for spiseforstyrrelser ble satt på psykosemedisiner, som har selvmordsfare som bivirkning. De gjorde også rekke selvmordsforsøk med slike medikamenter, og andre ikke reseptbelagte medikament. Da jentene rømte fra barnevernsinstitusjonen, har TV 2 avdekket at det ikke ble iverksatt nødsporing av jentenes mobiltelefoner. Dette til tross for at institusjonen varslet politiet om at det var fare for jentenes liv og helse. Spesialenheten har åpnet etterforskning etter TV 2s avsløring.

– Det er vondt å vite at dette kunne vært unngått. Jentene mine kunne fått en annen reise hvis det ikke hadde vært for lovbruddene som nå er avdekket, sier Kirsti.



Hun har gått fra intervju til intervju i hele dag og svart på spørsmål fra en rekke redaksjoner – på samme måte som hun har stått oppreist i kampen for jentene sine helt fra de ble syke.

– Hvis Mille og Mina hadde fått døgnplass i psykiatrien for spiseforstyrrelsene hadde ikke dette skjedd, mener mamma.



TVILLINGER: Mille og Mina Hjalmarsen ble bare 16 år gamle.

Hun mener at de som har gjort grove lovbrudd, må stå til ansvar for det som har skjedd.

– De som har bidratt til at dette fikk et fatalt utfall må stilles til ansvar også økonomisk, sier Skogsholm.



Oppretter stiftelse

I den forbindelse bekrefter både hun og bistandsadvokat Inger Marie Støen at de varsler erstatningssøksmål etter den nådeløse rapporten.



– Konklusjonene til Statsforvalteren er et godt grunnlag for å vurdere erstatningssøksmål, sier Støen til TV 2.



Kirsti Skogsholm er tydelig på at midlene fra et eventuelt erstatningssøksmål vil ha et helt klart formål.

– Det er midler som er naturlig å bruke i etablering av en stiftelse i navnet til Mille og Mina som er planlagt opprettet, sier Kirsti.

I stiftelsen ønsker Kirsti å være en viktig stemme for barn og ungdom med psykiske problemer.

– Jeg ønsker også å være en representant for pårørende og være en hjelp og støtte som jeg kan stå sammen med, sier Skogsholm.



En dag har hun en drøm om å jobbe med dette i langt større utstrekning.

HAR MÅL: Kirsti Skogsholm vil jobbe videre for at barn og unge med psykiske lidelser ikke skal oppleve det samme som hennes tvillingjenter.

– Det at jeg kan være der for noen, som jeg skulle ønske noen var for meg da jeg sto midt oppi det, det er jo det som er drømmen min, sier hun.



Spørsmål om tilgivelse

I dag har beklagelsene stått i kø fra både kommune og sykehus. Men selv har ikke Kirsti personlig mottatt noen beklagelse.



– Hvis en beklagelse skal ha noen verdi, må den komme til meg og Kim – pappaen til jentene.



– Er det rom for tilgivelse?



– Jeg vil snu på det. Kan de tilgi seg selv de som gjorde det de gjorde mot Mille og Mina?