Moren til Birgitte Tengs tror Vassbakk er uskyldig dømt

UENIGE: Karin og Torger Tengs under rettssaken mot Johny Vassbakk, som nå er dømt for drapet på datteren deres. Foto: Frode Sunde / TV 2

Mandag ble Johny Vassbakk (52) dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs (17).

Det kom ikke som noen overraskelse på Tengs' foreldre, ifølge bistandsadvokat Erik Lea.

– Men de er uenige i domsresultatet. Torger er åpen for at denne dommen kanskje er korrekt. Karin er uenig i det, sier han til TV 2 Nyheter.

Etter at Vassbakk ble pågrepet og senere tiltalt har Tengs' mor, gjennom sine advokater, vært åpen om at hun ikke er overbevist om at politiet nå har tatt mannen som drepte datteren deres.

Under rettssaken sa bistandsadvokat Jon Christian Elden at Karin Tengs ville gjøre seg opp en mening etter at det forelå dom, noe det nå gjør.



Ifølge bistandsadvokaten er det uproblematisk for ekteparet at de har ulike oppfatninger om skyldspørsmålet.

– De er uenige om denne dommen er korrekt eller ei, og det lever de helt utmerket med, sier Lea.

Falt om

Det var dramatisk det som utspilte seg i Haugaland og Sunnhordland tingrett mandag formiddag.

Umiddelbart etter domsavsigelsen falt Vassbakk av stolen og gikk i gulvet med et smell.

Hans advokat Stian Bråstein hastet ned til ham, og politiet var raskt på plass.

I BAKKEN: Domfelte Johny Vassbakk falt om da slutningen ble lest opp i retten. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Retten besluttet å ta en pause mens Vassbakk fikk helsetilsyn.

Da pressen forlot salen, lå han fremdeles på bakken uten å røre på seg.

Skyldes trolig blodtrykksfall

Klokken 10.17 var en ambulanse på plass utenfor tinghuset. Klokken 10.42 ankom det også en bil fra legevakten til stedet.

HELSEHJELP: Kort tid etter domsavsigelsen var en ambulanse på plass i Haugesund. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Like etter gikk en lege inn i rettslokalene.

Klokken 10.58, altså en time etter at Vassbakk fikk vite resultatet, forlot ambulansen retten og det ble varslet at domsavsigelsen skulle fortsette i løpet av kort tid.

Hans forsvarer Stian Kristensen bekrefter til TV 2 at han ikke kommer til å være til stede resten av dagen, og klokken 11.14 forlot fangetransporten tinghuset.

TILKALT: En lege ankom retten mandag formiddag. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Ifølge Kristensen har helsepersonell opplyst at reaksjonen mest sannsynlig skyldtes blodtrykksfall. Ifølge dommeren skal han nå returnere til Åna fengsel på Jæren i Rogaland.

17 år og millionerstatning

Et drøyt kvarter før domfeltes illebefinnende, ble retten satt og fagdommer Arne Vikse begynte med å lese opp deres konklusjon.

Dette skjer i kjølvannet av den historiske rettssaken som ble avholdt i Haugaland og Sunnhordland tingrett i fjor høst.

Den omfattende bevisførselen strakte seg over halvannen måned, og kulminerte med at statsadvokatene i Rogaland la ned påstand om at Johny Vassbakk skal dømmes til 17 års fengsel.

De mener det er bevist at det var han som sto bak drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy i 1995.

Vikse opplyser at dommen, på 17 år i fengsel, er enstemmig.

Dommen er altså i tråd med aktoratets påstand.

I tillegg dømmes Vassbakk til å betale 600.000 kroner i erstatning til hver av Tengs' foreldre, noe som også er i tråd med bistandsadvokatenes påstand.

DØMT: Johny Vassbakk (52) er dømt for drapet på Birgitte Tengs (17). Via sine forsvarere har han allerede varslet at han vil anke med et slikt utfall. Foto: Privat

DNA avgjørende

Under rettssaken ble alt fra politiets mangelfulle etterforskning innledningsvis til Vassbakks såkalte modus og seksuelle preferanser belyst.

Partene har vært rykende uenige om det meste, men både påtalemyndigheten og forsvaret er omforent om én ting:

ÅSTED: Dette bildet ble hyppig omtalt under rettssaken. Forsvarerne mener det viser manglende åstedsdisiplin fra politiet og krimteknikerne. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Saken står og faller på bevisverdien av et DNA-funn som knytter Vassbakk til åstedet.

DNA-funnet er gjort på utsiden av Tengs' strømpebukse. Det er ikke snakk om en fullstendig profil, men en såkalt Y-profil.

Men gjennom avanserte statistiske metoder og et omfattende slektsgranskningsprosjekt mener påtalemyndigheten at retten kan utelukke at Y-profilen tilhører noen andre enn 52-åringen.

Kontaminering og oversmitte

Vassbakks forsvarere har på sin side anført at politiets etterforskning ikke inneholder opplysninger som gjør at domstolen kan slå fast at DNA-funnet havnet på offeret i forbindelse med selve drapshandlingen.

De mener det kan ha havnet på Tengs via såkalt kontaminering eller oversmitte.

Vassbakk, som nekter enhver befatning med saken, var en kjent figur i lokalmiljøet på 1990-tallet og var ofte i politiets søkelys. På 1980- og 1990-tallet ble han domfelt en rekke ganger.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen er én av to forsvarere for Johny Vassbakk. Foto: Frode Sunde / TV 2

Under rettssaken åpnet forsvarerne for at politiets hyppige kontakt med Vassbakk og manglende åstedsdisiplin kan ha ført til at Y-profilen ble avsatt på strømpebuksa.

Alternativt mener de det ikke kan utelukkes at det var kontakt mellom offeret og deres klient i forkant av drapet, for eksempel ved at de var på samme bowlinghall, satt i samme bussete eller at 17-åringen haiket med Vassbakk.

– Usannsynlig

Under domsavsigelsen på mandag ble et omfattende sammendrag av dommen lest opp i retten.

Her brukte dommerne mye tid på å redegjøre for hvorfor de mener anførslene om oversmitte eller kontaminering ikke gir grunnlag for rimelig tvil.

Først tok fagdommer Signe M. Lundegård for seg oversmitte, der hun stegvis gikk gjennom alle de mulige kontaktpunktene som ble anført av partene under hovedforhandlingen.

Rettens vurdering er at det er «helt usannsynlig» at Y-profilen havnet på offeret via oversmitte.

Deretter tok fagdommer Vikse over, som redegjorde tilsvarende for spørsmålet om mulig kontaminering eller forurensning.

«Kun teoretisk og hypotetisk»

Vikse mener det ikke er noen grunn til å anta at selve sporprøven, betegnet som A-12-F, ble kontaminert i forbindelse med testene som førte til treffet.

Dermed mener han det sentrale spørsmålet er om det kan ha skjedd i tiden mellom drapet og frem til sporprøven ble fryst ned på det som på den tiden het Rettsmedisinsk institutt (RMI) i Oslo.

ADMINISTRATOR: Fagdommer Arne Vikse har ledet forhandlingene i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Til venstre er den andre fagdommeren, Signe M. Lundegård. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I rettssaken ble det lagt frem en grundig gjennomgang av personene som hadde befatning med åstedet og Vassbakk i dette tidsrommet.

På samme måte som rundt spørsmålet om oversmitte, gikk Vikse gjennom alle disse personene.

Rettens vurdering er at kartleggingen viser at det er usannsynlig at sporprøven kan ha blitt forurenset.

Mot slutten av mandagens redegjørelse sier Vikse at retten finner det bevist at det er Vassbakks DNA som er funnet på offeret og at det er deres oppfatning at det «kun er teoretisk og hypotetisk» at sporprøven kan ha havnet på Tengs på noen annen måte.

Dermed står retten igjen med det de mener er fasit: Y-profilen ble avsatt på Birgitte Tengs i forbindelse med drapshandlingen.

Ba om frifinnelse

Forsvarernes påstand var tvert imot at Vassbakk skulle frifinnes.

Subsidiært ba de om at straffen ble satt til 16 års fengsel, dersom domstolen likevel besluttet å dømme deres klient.

Uavhengig av mandagens dom er det ventet at det kommer til å bli en ankeforhandling i Gulating lagmannsrett i Stavanger.

I helgen uttalte forsvarer Stian Kristensen til TV 2 at det ikke finnes noe scenario der Vassbakk domfelles, uten at han kommer til å anke.

– Nei, dette står ikke på straffutmålingen. Han har hele veien stått fast på at han ikke har noe med drapet å gjøre, så det er ingen tvil om at han vil anke om han domfelles, sa Kristensen.

En ny runde i retten er allerede berammet til høsten.