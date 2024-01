Moren: – Ansiktet hennes ble til stein

ADVOKAT: Bistandsadvokat Kjetil Ottesen representerer de tre fornærmede barna. De er ikke tilstede under rettssaken. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Vi satt ved middagsbordet første gang jeg hørte om hva som hadde skjedd. Jeg ble veldig sjokkert, sier moren til en av de tre jentene.

I sitt vitnemål forteller moren at hun forholdt seg rolig, men at hun ble satt ut da datteren fortalte hva den barnehageansatte mannen skal ha gjort med henne.

Mannen i 30-årene, som er tiltalt for grove voldtekter av tre barn, var ansatt i barnehagen der overgrepene skal ha skjedd mellom 2019 og 2022. Selv nekter han for all skyld i saken.

– Dagen etter de første utsagnene, fortalte hun flere ting til far mens han stelte henne. Da brukte hun også uttrykkene «vanligvis» og «pleier».

Moren tolket dette som at datteren hadde blitt utsatt for noe gjentatte ganger.

Foreldrene tok sporenstreks kontakt med barnehagen og politiet, og mannen ble senere pågrepet. Denne første saken i 2019 ble likevel henlagt på bevisets stilling.

VITNEBOKS: Det er satt av syv dager til rettssaken om de grove voldtekene i en barnehage i Bergen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

På hjemmebane skal datteren ha endret oppførsel, og kommet med flere uvanlige utsagn.

– Hun var sint, frustrert, og livredd for å legge seg. Hun kunne ha voldsomme sinneutbrudd for den minste ting, og både sparket og slo i vegger.

– Jeg burde ha forstått

Moren husker spesielt godt én episode som skjedde før pågripelsen, før de fattet mistanke om at noe hadde skjedd.

– En morgen ville hun ikke gå i barnehagen. Vi dro likevel, og det var tiltalte som tok imot henne. Jeg husker at da jeg skulle gi henne fra meg, så ble hun stiv som en stokk. Ansiktet ble til stein, sier hun og legger til:

– Jeg skjønte ingenting den gang, men i ettertid tenker jeg at jeg burde ha forstått og sett. Det er lett å være etterpåklok.

Moren nevner også flere endringer i personligheten til datteren, som de ikke forsto. Dette skal blant annet ha dreid seg om hvordan hun omtalte kropp og seksualitet.

ADVOKAT: Bistandsadvokat Kjetil Ottesen spurte foreldrene om de er bekymret for at datteren kan få varige mén av hendelsene som er nevnt i tiltalen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Faren til den ene jenta sier dagene etter at datteren fortalte om overgrepene var preget av sjokktilstand.

– Man tenker gjerne godt om folk og tenker at man overleverer barnet sitt i trygge hender. Det er helt absurd å lese om egne barn i media, og hele situasjonen er absurd, sier han.

Faren understreker at det ikke er normalt for en fireåring å kjenne til slike detaljer som hun fortalte om til foreldrene.

– Er du bekymret for fremtiden til barnet ditt? spør bistandsadvokat Kjetil Ottesen, hvorpå moren svarer:

– Jeg håper og tror at det skal gå bra. Jeg vet vi har flinke fagfolk rundt oss. En kan ikke ta bekymringene på forskudd, og uansett er det min jobb som mor å sørge for at barnet mitt har det bra.

– Måtte holde det hemmelig

I løpet av rettssakens tre første dager har tilhørerne fått avspilt forklaringene til de fornærmede barna, samt fått høre tiltalte sin forklaring.

Alle de tre barna har fortalt om hvordan de skal ha blitt utsatt for grov voldtekt av mannen som jobbet i barnehagen.

Ei av jentene skal ha blitt utsatt for overgrep da hun satt på fanget til mannen.

– Jeg gjorde ikke noe, for jeg visste ikke hva som skjedde. Jeg visste ikke om det var en lek eller hva det var. Jeg var litt liten, sa jenta.

SPØRSMÅL: Politiadvokat Eli Andrea Skaar er aktor i saken, mens Kjetil Ottesen er bistandsadvokat. Han representerer de tre fornærmede barna. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Den andre jenta fortalte at mannen skal ha forgrepet seg på henne mens hun lå og sov. Flere ganger skal hun ha våknet med ham liggende ved siden av seg.

Etter voldtekten, skal mannen ha bedt henne om å holde alt hemmelig.

– Han sa alltid at jeg ikke måtte si noe til andre, men jeg sa det likevel, sier jenta.

Slaktet etterforskningen

Etter henleggelsen av den første saken i 2019, ble saken tatt opp igjen i 2022.

Da hadde samtlige fornærmede blitt eldre, og nye avhør brakte saken på banen igjen. Mannen har hele veien nektet straffskyld, og sier normale hendelser i barnehagen har blitt vridd på og tolket feil.

AVVISER: Forsvarer Ivar Abrahamsen sier klienten hans avviser alle anklagene og nekter all skyld. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Under sin forklaring kom tiltalte dessuten med sterk kritikk av politietterforskningen og avhørene, der han skal ha følt seg presset.

– Ingenting i denne etterforskningen har vært til min fordel. Ingenting i bevisoppgaven er i min favør. Jeg fikk en følelse av at de ville jeg skulle tilstå noe jeg ikke hadde gjort, sier han.



Han mente også av utformingen av barnehagelokalene og de ansatte sine rutiner gjør det umulig å begå overgrep.

Politiadvokat Eli Andrea Skaar svarte slik på kritikken fra tiltalte:

– Det han nevner har ikke noe å si for selve straffespørsmålet, men når politidistriktet får kritikk så må en ta det til seg og se om det er noe en bør gjøre noe med.