Mor og tvillingbror ble drept av allierte – nå blir historien film

82 år etter at Magne Øymo (87) ble bombet av allierte under kampene i Narvik, blir historien hans til film. Krigen i Ukraina viser hvor viktig det er å fortelle hva som skjedde den gangen sier 87-åringen

Natt til 12. mai 1940, har kampene i Narvik pågått i over en måned. Ti britiske krigsskip stevner inn Ofotfjorden. Oppdraget er å bombe det lille tettstedet Bjerkvik der allierte tror tyske soldater har forskanset seg. Det de ikke vet, er at tyskerne har forlatt Bjerkvik og at det kun er sivile igjen.

I løpet av det britiske granatangrepet den natta mister 14 mennesker livet. Fem år gamle Magne Øymo er vitne til at tvillingbroren og moren blir drept i granatregnet.

I mange år ble den allierte bombingen av Bjerkvik dysset ned. Magne Øymo er et av de siste tidsvitnene som kan fortelle om hendelsene i 1940. Foto: Ole Thomas Halvorsen

82 år senere er det fortsatt vanskelig for Magne å fortelle om det som skjedde.

– Det er viktig å fortelle om det som skjedde slik at det ikke skjer igjen, sier Øymo til TV 2.

– Hva kan du fortelle om det som skjedde?

– Det får du se i filmen, sier Øymo.

Tragedien i Bjerkvik

Historien til Magne har blitt til en dokumentarfilm kalt «Tragedien i Bjerkvik». Filmskaper Karine Næss Frafjord har i flere tiår dokumentert vitnebeskrivelser fra 2. verdenskrig.



I våres fikk hun høre om Magnes historie. En historie som ble dysset ned etter krigen fordi det var de allierte som sto bak angrepet.

Karine Næss Frafjord har laget film om de alliertes bombing av Bjekvik i 1940 Foto: Ole Thomas Halvorsen

– Magne sin historie er utrolig viktig, spesielt fordi den forble ufortalt så lenge. Magne er et av de aller siste tidsvitnene, derfor var det så viktig å få dette dokumentert, forteller Karine Næss Frafjord.

Ser moren og broren dø

I filmen følger vi Magne Øymo rundt i Bjerkvik mens han forteller om den skjebnesvangre natten.

Magne beskriver hvordan moren løp med ham og broren for å gjemme seg bak låvebrua da huset deres blir truffet av en granat.

- Mamma ble truffet av en nokså stor splint, så venstre arm ble helt revet av. Og så ble hun kuttet opp i maven her. Og Kjell, han ble kappet av hodet her, forteller Magne Øymo i opptaket.

Krigen i Ukraina som bakteppe

Det tok mange tiår før Magne Øymo fortalte noen om hans egne opplevelser. Fremdeles er han beskjeden og fåmælt.

- Jeg forteller ikke om verdenshistorien. Jeg forteller om hva en femåring så i de årene som tyskerne var i Bjerkvik, som er mitt hjemsted.

Men med krigen i Ukraina som bakteppe ble det viktig for 87-åringen å videreformidle historien sin.

– Jeg forteller det slik at ungdom skal få vite hva som skjedde og for at det ikke skal skje igjen. Og når vi ser hva som skjer i Ukraina så ser vi at vi ikke skal være alt for trygge på at det ikke kan skje igjen. Derfor forteller jeg historien min.